Das war der Handelstag: US-Erzeugerpreise über der Erwartung, US-Dollar wird gekauft (14.08.2025)📈

20:21 14. August 2025

Einleitung

Die Börse heute zeigt sich schwächer, nachdem höher als erwartete US-Produzentenpreisdaten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen gedämpft haben. Besonders der Russell 2000 verzeichnet deutliche Verluste, während der Nasdaq 100 dank Tech-Mega-Caps relativ stabil bleibt. Auch geopolitische Risiken und Währungsschwankungen prägen das Marktgeschehen.

✅ Drei Key Takeaways

  1. 📊 Inflationsdaten als Markttreiber

    • US-Produzentenpreisindex (PPI) steigt auf 3,3 % (Erwartung: 2,5 %)

    • Kern-PPI erreicht 3,7 %, höchster Stand seit April 2025

    • Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen legen um 6 Basispunkte zu

  2. 🌍 Geopolitische Unsicherheit bleibt

    • Erwartung eines Treffens zwischen Trump und Putin zu Ukraine-Friedensgesprächen

    • Markt preist nur 37 % Wahrscheinlichkeit für Waffenstillstandsankündigung ein

    • Potenzial für sektorübergreifende Marktbewegungen bei Überraschung

  3. 💱 Währungs- und Rohstoffmärkte reagieren

    • US-Dollar-Index steigt um +0,55 %

    • Schwächste Währungen: AUD (-0,9 %), NZD (-1,1 %)

    • Gold -0,57 %, Silber -1,36 %, Bitcoin -4 %

📊 Börse heute – Marktüberblick

Markt/Index

Veränderung

Russell 2000

-2,0 %

Dow Jones

-0,5 %

S&P 500

-0,2 %

Nasdaq 100

-0,1 %

EUR/USD

-0,6 % auf 1,163

Gold

-0,57 %

Bitcoin

-4,0 %

🧠 Fazit – Börse aktuell im Zeichen von Inflation & Geopolitik

Die Börse heute steht klar unter dem Einfluss überraschend hoher US-PPI-Daten und geopolitischer Spannungen. Anleger sollten kurzfristig mit erhöhter Volatilität rechnen. Wer investiert, sollte jetzt selektiv vorgehen und sowohl makroökonomische als auch politische Entwicklungen genau verfolgen.

