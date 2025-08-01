Börse heute: Zölle, schwache US-Daten & geopolitische Spannungen belasten Märkte 📉 🔍 Key Takeaways US-Märkte unter Druck: Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones verlieren deutlich – belastet durch schwache NFP-Daten und neue Zölle. US-Dollar gibt nach: Der Greenback beendet seine Gewinnserie nach enttäuschenden Konjunkturzahlen und neuen Zinssenkungserwartungen. Krisenwährungen und Gold gefragt: Yen, Gold und EURUSD profitieren – Bitcoin und Ölpreise fallen deutlich. 🇺🇸 US-Indizes korrigieren – Zölle & NFP-Daten schüren Unsicherheit Die Börse heute zeigt sich von ihrer schwachen Seite. Die US-Indizes korrigieren deutlich: Nasdaq 100 : -2 %

S&P 500 : -1,8 %

Dow Jones : -1,45 %

Dow Jones Industrial Average: -2 % Verantwortlich dafür sind zwei zentrale Themen: Neue Handelszölle der Trump-Regierung und ein enttäuschender US-Arbeitsmarktbericht. Letzterer weist nur 73.000 neue Jobs aus – deutlich weniger als die erwarteten 104.000. Zusätzlich wurden frühere Daten stark nach unten korrigiert, was die Unsicherheit verstärkt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🌍 Geopolitik & Fed-Kommentare beeinflussen Marktstimmung Auch die geopolitische Lage heizt die Nervosität an den Märkten an: Als Reaktion auf Aussagen von Ex-Präsident Medwedew kündigte der US-Präsident den Einsatz von zwei Atom-U-Booten nahe Russland an – ein deutliches Zeichen der Abschreckung. Zeitgleich dämpfte Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Erwartungen an zusätzliche Zinssenkungen: Er sehe weiterhin nur eine Zinssenkung für 2025. Die heutigen NFP-Daten hätten seiner Meinung nach keinen Einfluss auf den FOMC-Beschluss gehabt. 💱 Devisen, Edelmetalle & Kryptowährungen: Defensive Titel gefragt Am Devisenmarkt beendet der Dollar seine Gewinnserie: USDIDX : -0,9 %

USDJPY : -2 %

EURUSD : +1 % auf 1,153

USDCHF : -0,6 %

USDCAD: -0,4 % Profiteure der aktuellen Unsicherheit sind vor allem Gold und der japanische Yen. Gold steigt um 1,75 % auf 3.348 USD, Silber um 0,45 %. Der Markt rechnet zunehmend mit einer früheren Zinssenkung durch die Fed. Bei den Rohstoffen fällt der Ölpreis stark: Brent : -2,45 %

WTI : -2,3 %

Erdgas: unverändert Auch der Krypto-Markt steht unter Druck: Bitcoin : -1,7 % auf 114.500 USD

