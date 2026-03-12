BÖRSE HEUTE: Aktienmärkte unter Druck – Öl über 100 USD belastet Börse aktuell (12.03.2026)

Börse heute: Neue Verkaufswelle an den globalen Aktienmärkten 📉

Die Börse heute zeigt erneut deutliche Verluste auf den wichtigsten internationalen Märkten. Sowohl in Europa als auch in den USA und Asien kam es im Verlauf der Sitzung zu einer weiteren Verkaufswelle bei Aktien.

Zwei zentrale Faktoren belasten aktuell die Börse aktuell:

Eskalation des Konflikts im Nahen Osten Liquiditätsprobleme im US-Finanzsektor

Auf dem US-Aktienmarkt verliert der Nasdaq derzeit rund 1,45 %, während der Dow Jones etwa 1,3 % nachgibt. Auch europäische Indizes stehen unter Druck: Der DAX fällt um etwa 0,29 %, der CAC40 verliert 0,71 %, und der WIG20 gibt rund 0,65 % nach.

Key Takeaways

Aktienmärkte weltweit unter Druck:

Nasdaq, Dow Jones und europäische Indizes fallen angesichts geopolitischer Spannungen und Finanzrisiken.

Ölpreis steigt wieder über 100 USD:

Die Entwicklung im Nahen Osten treibt Energiepreise und verstärkt Inflationssorgen.

Finanzsektor besonders schwach:

Liquiditätsprobleme im Private-Credit-Markt erhöhen die Risiken für Banken und Vermögensverwalter.

Ölpreis über 100 USD sorgt für Unsicherheit 🛢️

Ein wichtiger Belastungsfaktor für die Börse heute bleibt der Energiemarkt. Brent-Rohöl steigt erneut über 101 US-Dollar pro Barrel, was Sorgen über steigende Inflation und höhere Finanzierungskosten verstärkt.

Die Nachrichtenlage rund um den Ölmarkt ist allerdings widersprüchlich.

Einerseits erklärte die iranische Führung, dass sie im Falle weiterer Angriffe durch Israel oder die USA neue militärische Fronten eröffnen könnte. Gleichzeitig betonte US-Präsident Donald Trump, dass ein möglicher Regimewechsel in Iran oberste Priorität habe, während steigende Ölpreise für die USA nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Andererseits sorgte eine Aussage eines iranischen Regierungsvertreters für leichte Entspannung:

Iran plane keine Verminung der Straße von Hormus, was kurzfristig das Risiko einer vollständigen Blockade der wichtigen Handelsroute reduziert.

Zusätzlich plant das Weiße Haus eine temporäre Aussetzung des Jones Act, um den Transport von Öl innerhalb der USA zu erleichtern und steigende Energiepreise einzudämmen.

Finanzsektor besonders schwach an der Börse aktuell ⚠️

Ein besonders schwacher Bereich an der Börse aktuell ist der Finanzsektor. Banken und Finanzunternehmen geraten gleich aus zwei Gründen unter Druck:

steigende Finanzierungskosten aufgrund hoher Energiepreise

wachsende Risiken im Private-Credit-Segment

Ein Beispiel ist Morgan Stanley, das die Rücknahmen im North Haven Private Income Fund begrenzt hat. Investoren wollten etwa 11 % der Anteile zurückgeben, während laut Fondsstruktur nur 5 % pro Quartal ausgezahlt werden dürfen.

Diese Situation verstärkt die Sorgen über mögliche Liquiditätsprobleme im Private-Debt-Markt, dessen globales Volumen auf 2 bis 3 Billionen US-Dollar geschätzt wird.

Zusätzlich kritisieren Marktteilnehmer wie Glendon Capital einige Private-Credit-Anbieter – darunter Blue Owl – dafür, mögliche Verluste in ihren Portfolios zu unterschätzen.

Währungen, Rohstoffe und Krypto im Überblick

Auch andere Märkte reagieren auf die aktuelle Unsicherheit.

Forex:

Der US-Dollar zeigt erneut Stärke und gehört heute zu den besten Performern am Devisenmarkt. Ebenfalls stärker präsentiert sich der kanadische Dollar, während sogenannte Antipoden-Währungen wie AUD und NZD zu den größten Verlierern zählen.

Edelmetalle:

Der starke Dollar belastet die Edelmetalle.

Der Goldpreis fällt um etwa 0,8 % auf rund 5.100 USD pro Unze.

Kryptomarkt:

Auch Kryptowährungen reagieren auf die schwache Stimmung an den Aktienmärkten. Bitcoin verliert rund 0,7 %, verteidigt jedoch weiterhin die wichtige Marke von 70.000 USD.

Fazit

Die Börse heute steht weiterhin im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und strukturellen Problemen im Finanzsystem. Steigende Ölpreise, Unsicherheit im Private-Credit-Segment und ein starker US-Dollar sorgen für erhöhte Volatilität an den Märkten.

Für die Börse aktuell bleibt entscheidend, wie sich der Konflikt im Nahen Osten weiter entwickelt und ob sich die Spannungen im Finanzsektor ausweiten. Sollte der Ölpreis weiter steigen oder sich Liquiditätsprobleme verschärfen, könnten die globalen Aktienmärkte auch in den kommenden Wochen unter Druck bleiben.

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