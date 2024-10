DAX auf dem Weg zurück zu seinen historischen Höchstständen?

DAX bahnt sich den Weg zurück zu seinen historischen Höchstständen

Infineon Technologies mit neuer Partnerschaft

SAP erwirbt amerikanischen Marktführer für Datenübernahme Am Freitag sind die Märkte allgemein in guter Stimmung. Die Unsicherheit, die durch die erwarteten US-Konjunkturdaten und die EZB-Zinssenkung verursacht wurde, nimmt allmählich ab. Die europäischen Märkte liegen überwiegend im grünen Bereich: Der deutsche DAX notiert 0,13% höher, der spanische IBX35 gewinnt 0,33%, der polnische WIG20 0,66% und der britische FTSE 100 bleibt unverändert. Der französische CAC40 und der italienische FTSE MIB liegen dagegen im Minus und verlieren jeweils rund 0,2 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Situation auf dem europäischen Aktienmarkt. Quelle: xStation5 DAX / DE40 Obwohl der DAX nach der Zinssenkung der EZB einen deutlichen Rückgang verzeichnete, konnte er den gestrigen Handelstag mit einem Hoch beenden. Heute setzt der deutsche Index seinen Anstieg fort, zeigt Stärke und hält sich über dem 20-Perioden-EMA (hellviolett). Das aktuelle Kursniveau um 18600 war in den letzten Wochen ein wichtiger Widerstand. Ein Ausbruch über diese Zone könnte ein Comeback zu den historischen Höchstständen signalisieren. Quelle: xStation5 Unternehmensnachrichten: Volkswagen (VOW1.DE): Der Automobilhersteller hat sich mit einer belgischen Gewerkschaft auf die Wiederaufnahme des Betriebs im Audi-Werk geeinigt, der aufgrund der geringen Nachfrage nach dem elektrischen Audi Q8 e-tron eingestellt wurde. Die Volkswagen-Aktie steigt heute um 2,38%.

Commerzbank (CBK.DE): Der Präsident der Bundesbank betonte die Notwendigkeit starker Banken für die Finanzierung deutscher Unternehmungen. Joachim Nagel äußerte sich zwar nicht direkt zur Commerzbank, merkte aber an, dass es bei Übernahmen darauf ankomme, ein wettbewerbsfähiges Institut mit einem effizienten Geschäftsmodell zu schaffen. Die Aktien der Bank setzen ihren Aufwärtstrend mit einem Anstieg von 3,1 % innerhalb eines Tages fort.

Fresenius (FRE.DE): JPMorgan hat seine Empfehlung für das Unternehmen angesichts der Veränderungen im Management und der laufenden Umstrukturierung von neutral auf übergewichten angehoben. Die Aktien von Fresenius steigen derzeit um 3,3%.

Infineon Technologies (INF.DE): Der deutsche Halbleiterhersteller kündigte eine Zusammenarbeit mit ZF bei KI-Software für autonome Fahrzeuge an. Die Aktien des Unternehmens steigen um 0,3 %.

SAP (SAP.DE): Der Softwarehersteller kündigte die Übernahme von WalkMe an, der führenden, an der Nasdaq notierten Digital Adoption Platform (DAP). Trotzdem geben die SAP-Aktien leicht nach (-0,12%).

Henkel (HEN3.DE): Jefferies hat seine Empfehlung für Henkel von „Buy“ auf „Hold“ herabgestuft. Der Druck auf die Aktien des Unternehmens wird durch eine Diskrepanz zwischen den erwarteten Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 und den Prognosen von Jefferies (3,6% vs. Prognose: 1,9%) verursacht. Die Aktien des Unternehmens haben nach der Empfehlung 0,37% verloren. DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr... Ohne zusätzliche Orderkommission!

Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten

Hier informieren!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.