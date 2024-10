DAX: Europäische Aktien nach dem gestrigen Nvidia-Absturz unter Druck 📉

Deutscher DAX zieht sich von Allzeithochs zurĂĽck

Anleger warten auf die Veröffentlichung der US JOLTS-Daten und die Zinsentscheidung der BoC

Der gestrige Ausverkauf von Nvidia setzt europäische Halbleiteraktien unter Druck

Allgemeine Marktlage:

Die Session am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten bringt einen Pullback für die meisten Aktienindizes. Der deutsche DAX liegt derzeit um 0,93% im Minus. Gleichzeitig ist der französische CAC40 um 1,02% gefallen. Der DAX befindet sich immer noch in der Nähe seiner Allzeithochs, aber der dynamische Aufwärtstrend schwächt sich ab. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die weitere Reaktion auf den gestrigen Rückschlag im Halbleitersektor. Darüber hinaus werden die Anleger auf die BoC-Entscheidung und die US JOLTS-Daten reagieren.

Die Volatilität, die derzeit auf dem breiten europäischen Markt zu beobachten ist. Quelle: xStation

Der deutsche Leitindex DAX / DE40 notiert in der Session am Mittwoch fast 0,33% niedriger, hält aber weiterhin einen dynamischen Aufwärtstrend aufrecht. Der Index brach über den wichtigen Widerstand des 50-Tage-EMA (blaue Linie im Chart) und die lokalen Spitzen der Konsolidierungszone der letzten Sessions aus. Der dynamische Ausbruch aus diesen Zonen eröffnete theoretisch den Weg für weitere Anstiege in Richtung der historischen Höchststände bei 19.000 Punkten. Im Moment hat der Index jedoch den Ausbruch aus dieser Zone negiert und wir beobachten einen Pullback. Es ist zu bedenken, dass der Umfang des letzten Rückpralls groß ist, was dazu führen kann, dass die Anleger einige Gewinne verbuchen. In dieser Hinsicht könnten der zuvor erwähnte 50-Tage-EMA und der 100-Tage-EMA (lila Linie auf der Grafik) eine relativ wichtige Unterstützungszone darstellen. Quelle: xStation

News:

Die Aktien der Commerzbank (CBK.DE) sind um 1,6% gefallen, nachdem berichtet wurde, dass die deutsche Regierung plant, ihren Anteil an dem Kreditinstitut um 3-5% zu reduzieren. Von Bloomberg befragte Analysten sagten, dass dieser Schritt angesichts der jüngsten Kursgewinne und der verbesserten Rentabilität der Bank wenig überraschend sei, während der deutsche Staat stets angedeutet hat, dass er seinen Anteil in Zukunft reduzieren will.

Airtel Africa (AAF.UK) fällt heute um fast 7%, nachdem JP Morgan die Aktie auf „neutral“ herabgestuft und ein Kursziel von 121,3 Pence festgelegt hat. Die Investmentbank nannte sinkende EBITDA-Margen als Hauptgrund für die Herabstufung.

Der gestrige Ausverkauf bei Halbleitern hat auch in Europa große Auswirkungen. Infineon (IFX.DE) fällt heute um 4 %, während Aixtron (AIXA.DE) um 3,6 % fällt.

Weitere Nachrichten von einzelnen DAX-Unternehmen. Quelle: Bloomberg Financial LP

DER DEUTSCHE LEITINDEX