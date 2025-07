DAX: Europäische Aktien rutschen aufgrund von Zollsorgen ab (04.07.2025)

Die europäischen Märkte verzeichnen starke Einbußen, da die Anleger angesichts der bevorstehenden Frist für die Zollverhandlungen zunehmend nervös werden. Donald Trumps Ankündigung, Briefe zu verschicken, in denen er Handelspartner warnt, dass sie „für Geschäfte in den USA bezahlen müssen“, hat die Ängste in wichtigen Sektoren (Automobil, Bergbau, Stahl und Aluminium) erneut geschürt. Die meisten Bluechip-Indizes notieren zur Mitte des Handelstages im Minus (DAX: -0,7 %; CAC40: -1 %; FTSE 100: -0,2 %; FTSE MIB: -0,9 %; IBX35: -1,75 %; SMI: -0,6 %). Im Euro Stoxx 600 ist der IT-Sektor der größte Belastungsfaktor, wobei Schwergewichte wie ASML Holding (-2,6 %), SAP (-1 %) und STMicroelectronics (-1,3 %) den Index nach unten ziehen. Der Pharmasektor ist der einzige Sektor im Plus, was vor allem auf die starke Performance von Novo Nordisk (+1,3 %) zurückzuführen ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Volatilität in den Sektoren des Euro Stoxx 600. Quelle: Bloomberg Finance LP DAX / DE40 im Stundenchart DAX-Futures rutschten zu Beginn des europäischen Handelstages unter das 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveau (H1) und blieben seitdem darunter. Angesichts der eskalierenden Handelsspannungen vor Ablauf der Verhandlungsfrist am 9. Juli erscheint eine starke Erholung unwahrscheinlich. Wichtige Marken sind 23.900 als Widerstand und 23.775 als Unterstützung. Der flache Trend beider EMAs unterstreicht die derzeitige Schwäche und die allgemeine Stagnation des Marktes in Europa. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: Air France-KLM (AF.FR) hat den Prozess zur Aufstockung seiner Beteiligung an der skandinavischen Fluggesellschaft SAS auf eine Kontrollbeteiligung von 60,5 % durch den Erwerb von Anteilen von Castlelake und Lind Invest begonnen. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Konsolidierung der europäischen Fluggesellschaften zu vertiefen und den Wettbewerb mit Lufthansa und IAG zu stärken. Die dänische Regierung wird einen Anteil von 26,4 % behalten. SAS, das sich aus der Restrukturierung nach Chapter 11 herauskämpft, hat seine Leistung verbessert und erweitert seine Flotte. Air France-KLM investierte ursprünglich im Jahr 2023 mit einer Option auf die Mehrheitskontrolle.

Airbus (AIR.FR): Die spanische Fluggesellschaft Iberia verzeichnet mit ihren neuen Airbus A321XLR-Jets eine besser als erwartete Leistung, die profitable Langstreckenflüge ermöglicht, die zuvor mit Schmalrumpfflugzeugen nicht erreichbar waren. Das treibstoffsparende Flugzeug hat die Flexibilität erhöht und ermöglicht nun Flüge nach Washington in der Nebensaison sowie eine Erhöhung der Flugfrequenzen nach Boston. Iberia, Teil der IAG, hat im November ihren ersten XLR erhalten und plant trotz geringfügiger Lieferverzögerungen eine Erweiterung der Flotte. Die Fluggesellschaft, die mittlerweile einen wesentlichen Beitrag zum Gewinn der IAG leistet, wird 70 % ihres 6 Mrd. € schweren Investmentplans bis 2030 in neue Flugzeuge investieren.

Commerzbank (CBK.DE) plant den Verkauf eines Significant Risk Transfer (SRT) im Zusammenhang mit Unternehmenskrediten in Höhe von 2 Mrd. €, um Kapital freizusetzen und ihre Unabhängigkeit angesichts des erneuten Übernahmeinteresses von UniCredit zu stärken. Der SRT in Höhe von 140 Millionen Euro ist Teil der umfassenden Strategie von CEO Bettina Orlopp, bis 2028 risikogewichtete Aktiva in Höhe von 10 Milliarden Euro abzubauen. Moody's hat kürzlich das Rating der Commerzbank angehoben, während die Emission von SRTs in ganz Europa zunimmt und mehrere Banken ähnliche Transaktionen prüfen.

