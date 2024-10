DAX: Europäischer Modemarkt unter Druck📉

Der deutsche DAX macht einen Teil seiner jĂĽngsten RĂĽckgänge wieder wettÂ

macht einen Teil seiner jüngsten Rückgänge wieder wett Anleger warten auf die Veröffentlichung der ADP- und ISM-Daten für den Dienstleistungssektor aus den USA

Ausverkauf am Modemarkt, Morgan Stanley ändert Empfehlungen im Chemiesektor

Allgemeine Marktlage:

Der Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten bringt einen RĂĽckschlag fĂĽr die meisten Aktienindizes. Der deutsche DAX gehört derzeit mit einem Plus von fast 0,15 % zu den besseren Werten. Gleichzeitig ist der französische CAC40 um 0,67 % gefallen, was hauptsächlich auf einen Ausverkauf im Modesektor zurĂĽckzufĂĽhren ist. Der DAX hält sich weiterhin in der Nähe seiner Allzeithochs, dennoch lässt der dynamische Aufwärtstrend nach. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die ADP-, Challenger- und ISM-Dienstleistungsdaten aus den USA.Â

Die Volatilität, die derzeit auf dem breiten europäischen Markt zu beobachten ist. Quelle: xStationÂ

Der deutsche Leitindex DAX / DE40 notierte am Donnerstag um fast 0,22% höher, behielt aber dennoch seinen dynamischen Aufwärtstrend bei. Der Index brach über den wichtigen Widerstand des 50-Tage-EMA (blaue Kurve im Chart) und die lokalen Spitzen der Konsolidierungszone der letzten Handelstage aus. Der dynamische Durchbruch dieser Zonen eröffnete theoretisch den Weg für weitere Anstiege in Richtung der historischen Höchststände bei 19.000 Punkten. Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Index jedoch den Durchbruch dieser Zone negiert, und wir erleben einen Pullback. Dabei ist zu bedenken, dass die jüngste Erholung ein beträchtliches Ausmaß angenommen hat, was die Anleger veranlassen könnte, einen Teil der Gewinne mitzunehmen. In dieser Hinsicht könnten der zuvor erwähnte 50-Tage-EMA und der 100-Tage-EMA (lila Kurve auf der Grafik) eine relativ wichtige Unterstützungszone darstellen. Quelle: xStation

News:

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf Modeunternehmen. Der Sektor verliert heute stark nach unbestätigten Nachrichten, dass Tiffany & Co, ein führender Schmuckhersteller, plant, die Größe seines Flagship-Stores in Shanghai, Ltd. um mehr als 12.000 Quadratmeter zu reduzieren, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, da der Umsatz von Luxusmarken in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zurückgeht.

Volvo Cars (VOLCARB.SE) passt seine Ambitionen für das Kerngeschäft in den kommenden Jahren an. Anstatt ein absolutes Umsatzziel anzustreben, will Volvo Cars nun wie in den letzten Jahren bis 2026 auf dem Markt für Premiumfahrzeuge weiter wachsen. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass es für das Gesamtjahr 2026 eine Kern-EBIT-Marge von 7-8 % anstrebt. Zuvor hatte das Unternehmen eine EBIT-Marge von mindestens 8 % angestrebt.

Morgan Stanley revidiert seine Bewertungen fĂĽr Unternehmen des Chemiesektors. Lanxess (LXS.DE) erhielt von Morgan Stanley eine doppelte Heraufstufung (auf „Outperform“) aufgrund geringerer Investitionen und niedrigerer Gaspreise. Gleichzeitig stuften die Analysten Air Liquide (AI.FR) auf „untergewichten“ herab, während sie BASF (BAS.DE) gleich gewichteten. Wacker Chemie (WCH.DE) wurde ebenfalls auf „übergewichten“ hochgestuft.Â

Weitere Nachrichten kommen von einzelnen Unternehmen im DAX-Index. Quelle: Bloomberg Financial LP

DER DEUTSCHE LEITINDEX