DAX Gewinner: Airbus - SMA50 erneut angelaufen

Freitag (11.10.2024) standen per Xetra Schluss 29 Aktien auf der Gewinnerseite, 11 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Die Gewinnerliste führte Airbus an, die sich um 3,93 Prozent verteuerten, Siemens Energy gewann 3,29 Prozent, Porsche VZ legte um 2,31 Prozent zu.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - Airbus ► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR

Die Airbus Aktie (AIR) hat am Freitag um 3,93 Prozent* zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Seit Jahresbeginn konnte der Anteilsschein zunächst deutlich zulegen und Ende März das Jahreshoch formatieren (172,82 EUR). Dieses Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging sukzessive abwärts. Ende Juni ging es in einem GAP down in den Bereich der 130 EUR. Übergeordnet hat die Aktie diesen Rücksetzer in den letzten Monaten konsolidiert. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung stellte sich Ende August wieder Schwäche, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 124,76 EUR brachte. In der letzten Handelswoche gelang dem Papier aber ein Richtungswechsel, am Freitag der letzten Handelswoche ging es sogar sehr dynamisch aufwärts. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut nachvollziehen.

Das Wertpapier konnte sich Mitte Juli zwar wieder über die SMA20 (aktuell bei 130,19 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 133,24 EUR) schieben. Das Papier hat es nachfolgend aber nicht geschafft, sich auch verbindlich über der SMA50 zu etablieren. Im Zuge der Schwäche ging es wieder unter diese beiden Durchschnittslinien. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung Ende September zwar erneut über die SMA50 ging, aber sofort wieder abverkauft wurde. Am Freitag wurde diese Linie erneut angelaufen, die Aktie ging am Tageshoch aus dem Handel.

Wesentlich und wichtig wird jetzt sein, ob sich das Wertpapier über der SMA50 festsetzen kann. Dazu müsste zunächst der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt werden. Sollte dies gelingen, so müsste sich die Aktie rasch aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 146,30 EUR) schieben, um einen erneuten Fehlausbruch zu verhindern. Sollte die Aktie ein Tagesschluss über der 142,52 EUR formatieren können, der am Folgetag bestätigt wird, könnte die Aufwärtsbewegung als substantieller eingeschätzt werden, die Wahrscheinlichkeit, dass die SMA200 angelaufen werden könnte würde steigen.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute aber nicht bestätigt, so könnten sich Rücksetzer wieder an die SMA20 einstellen. Hält dieser Support per Tagesschluss nicht und setzt sich die Aktie wieder unter dieser Linie fest, so besteht das Risiko, dass das Jahrestief erneut angelaufen werden könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelswochen zweimal über die SMA200 (aktuell bei 133,13 EUR) laufen, sich aber nicht über dieser Durchschnittlinie festsetzen konnte. Die Bewegungen über diese Linie wurden immer rasch abverkauft. Im Zuge der letzten Abwärtsbewegung wurden auch die SMA20 (aktuell bei 127,52 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 130,25 EUR) aufgegeben. In der letzten Handelswoche konnte sich die Aktie aber wieder deutlich erholen. Im Zuge dessen ging es erneut an die SMA200, die zum Wochenschluss der letzten Handelswoche angelaufen wurde.

Wesentlich wird jetzt sein, ob das Papier kurzfristig die Kraft findet, sich über die SMA200 zu schieben und vor allem verbindlich festzusetzen. Ideal wäre es, wenn sich die Bewegung in der gleichen Dynamik weiter fortsetzen könnte. Stellt sich dies ein und kann sich das Wertpapier über der 140 EUR-Marke festsetzen, so könnte von einer belastbaren Aufwärtsbewegung gesprochen werden. Wichtig ist aber, dass sich die Dynamik mit dem Überschreiten der SMA200 heute weiter fortsetzt. Anderenfalls besteht die Gefahr eines erneuten Fehlausbruchs.

Stellen sich heute Rücksetzer ein, so könnten diese sich an der SMA50 stabilisieren und wieder erholen. Ein erneutes Anlaufen der SMA200 wäre denkbar. Hält der Support aber nicht, so könnte im Zuge weiterer Schwäche die SMA20 erneut angelaufen werden, was bärisch zu interpretieren wäre.

* Basis Xetra-Schluss

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bullisch

