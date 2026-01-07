DAX Gewinner: Daimler Truck Holding mit Kurssprung – Aktuelle Prognose & Chartanalyse

Nachdem das Jahreshoch (45,14 EUR) Ende Juli formatiert war, gab die Aktie deutlich nach. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Gewinnmitnahmen einen ausgeprägten Charakter hatten. Die Aktie setzte zunächst an die SMA20 (aktuell bei 37,64 EUR) / SMA50 (aktuell bei 36,25 EUR) zurück und konnte sich im Dunstkreis dieser beiden Linien zunächst stabilisieren, aber nicht erholen. Die Schwäche setzte sich nachfolgend weiter fort. Es ging abwärts an und unter die SMA200 (aktuell bei 37,49 EUR). Auch diese Durchschnittslinie hat dem Papier keinen nennenswerten Support bieten können. Erst im November konnte sich das Papier stabilisieren. Es folgte eine längere Konsolidierung; Ende November kamen wieder Käufer in den Markt. Die Aktie erholte sich moderat.

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

Per Xetra-Schluss am Dienstag (06.01.2026) notierten im DAX 40 insgesamt 21 Aktien im Plus, während 19 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.

Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Daimler Truck Holding, deren Aktie um 5,74 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls deutlich fester präsentierten sich Infineon (+5,33 %) und Merck (+3,22 %).

DAX Gewinner des Tages – Daimler Truck Holding Aktie im Fokus

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) war damit der größte Tagesgewinner im DAX. Der deutliche Kurssprung per Handelsschluss unterstreicht das wieder erwachte Kaufinteresse institutioneller und kurzfristig orientierter Marktteilnehmer.

Daimler Truck Holding Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Ausgangslage (Daily)

Nach Ausbildung des Jahreshochs bei 45,14 EUR Ende Juli kam es zu ausgeprägten Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte zunächst bis an die SMA20 (37,64 EUR) und SMA50 (36,25 EUR) zurück, konnte sich dort jedoch nur temporär stabilisieren.

Im weiteren Verlauf fiel der Kurs auch unter die SMA200 (37,49 EUR), ohne dass diese Durchschnittslinie nennenswerten Support bieten konnte. Erst im November gelang eine nachhaltige Stabilisierung, gefolgt von einer mehrwöchigen Konsolidierung.

Seit Ende November ist wieder zunehmendes Kaufinteresse erkennbar. Der gestrige GAP up führte zu einer klaren Aufhellung des Chartbildes und bestätigte den Status der Aktie als aktueller DAX Gewinner.

Ausblick Daily – Daimler Truck Holding Prognose

Wesentlich für die kurzfristige Daimler Truck Holding Prognose ist, ob der gestrige Tagesschluss heute bestätigt wird:

Bullisches Szenario:

Bestätigung des Tagesschlusses → weitere grüne Tageskerze möglich

→ Chance auf Schließung des offenen GAPs bei 42,81 EUR

→ Erst ein bestätigter Tagesschluss über 42,81 EUR würde eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung signalisieren.

Bearishes Szenario:

Keine Bestätigung → rote Tageskerze möglich

→ Rücklauf an SMA200 / SMA20

→ Unterhalb der SMA20 steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

Daimler Truck Holding Prognose im 4-Stunden-Chart

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie bereits im Oktober im Bereich der SMA20 und SMA50 stabilisieren konnte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang schließlich die nachhaltige Rückeroberung der SMA200 (35,88 EUR).

Mit dem gestrigen GAP up hat sich das Chartbild auch auf dieser Zeitebene deutlich verbessert:

Solange die Aktie oberhalb von SMA20 und SMA50 notiert, bleibt die Bewegung aufwärtsgerichtet.

Bei einem Richtungswechsel könnte es kurzfristig zu einem Rücklauf an das offene GAP kommen, das durch mehrere gleitende Durchschnitte gut unterstützt ist.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch

Tagesprognose Daimler Truck Holding

Tagesprognose gemäß aktueller Einschätzung: aufwärts

Widerstände

42,81 EUR (GAP)

43,08 EUR

45,14 EUR

Unterstützungen

38,62 EUR

38,47 EUR (GAP)

37,71 / 37,64 / 37,61 EUR

37,49 EUR

37,28 EUR

36,25 EUR

35,88 / 35,82 EUR

35,36 EUR (GAP)

34,72 EUR (GAP)

31,91 EUR

* Angaben per Handelsschluss Xetra

