DAX Gewinner: Daimler Truck Holding mit Kurssprung – Aktuelle Prognose & Chartanalyse

- Die Daimler Truck Holding am 06.01.2026 mit Kursplus von +5,74 % der stärkste DAX Gewinner
- Chartbild deutlich verbessert
- Entscheidende Marke bei 42,81 EUR
Nachdem das Jahreshoch (45,14 EUR) Ende Juli formatiert war, gab die Aktie deutlich nach. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Gewinnmitnahmen einen ausgeprägten Charakter hatten. Die Aktie setzte zunächst an die SMA20 (aktuell bei 37,64 EUR) / SMA50 (aktuell bei 36,25 EUR) zurück und konnte sich im Dunstkreis dieser beiden Linien zunächst stabilisieren, aber nicht erholen. Die Schwäche setzte sich nachfolgend weiter fort. Es ging abwärts an und unter die SMA200 (aktuell bei 37,49 EUR). Auch diese Durchschnittslinie hat dem Papier keinen nennenswerten Support bieten können. Erst im November konnte sich das Papier stabilisieren. Es folgte eine längere Konsolidierung; Ende November kamen wieder Käufer in den Markt. Die Aktie erholte sich moderat.
► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG
Per Xetra-Schluss am Dienstag (06.01.2026) notierten im DAX 40 insgesamt 21 Aktien im Plus, während 19 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.
Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Daimler Truck Holding, deren Aktie um 5,74 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls deutlich fester präsentierten sich Infineon (+5,33 %) und Merck (+3,22 %).
DAX Gewinner des Tages – Daimler Truck Holding Aktie im Fokus
Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) war damit der größte Tagesgewinner im DAX. Der deutliche Kurssprung per Handelsschluss unterstreicht das wieder erwachte Kaufinteresse institutioneller und kurzfristig orientierter Marktteilnehmer.
Daimler Truck Holding Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Ausgangslage (Daily)
Nach Ausbildung des Jahreshochs bei 45,14 EUR Ende Juli kam es zu ausgeprägten Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte zunächst bis an die SMA20 (37,64 EUR) und SMA50 (36,25 EUR) zurück, konnte sich dort jedoch nur temporär stabilisieren.
Im weiteren Verlauf fiel der Kurs auch unter die SMA200 (37,49 EUR), ohne dass diese Durchschnittslinie nennenswerten Support bieten konnte. Erst im November gelang eine nachhaltige Stabilisierung, gefolgt von einer mehrwöchigen Konsolidierung.
Seit Ende November ist wieder zunehmendes Kaufinteresse erkennbar. Der gestrige GAP up führte zu einer klaren Aufhellung des Chartbildes und bestätigte den Status der Aktie als aktueller DAX Gewinner.
Ausblick Daily – Daimler Truck Holding Prognose
Wesentlich für die kurzfristige Daimler Truck Holding Prognose ist, ob der gestrige Tagesschluss heute bestätigt wird:
-
Bullisches Szenario:
Bestätigung des Tagesschlusses → weitere grüne Tageskerze möglich
→ Chance auf Schließung des offenen GAPs bei 42,81 EUR
→ Erst ein bestätigter Tagesschluss über 42,81 EUR würde eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung signalisieren.
-
Bearishes Szenario:
Keine Bestätigung → rote Tageskerze möglich
→ Rücklauf an SMA200 / SMA20
→ Unterhalb der SMA20 steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch
Daimler Truck Holding Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie bereits im Oktober im Bereich der SMA20 und SMA50 stabilisieren konnte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang schließlich die nachhaltige Rückeroberung der SMA200 (35,88 EUR).
Mit dem gestrigen GAP up hat sich das Chartbild auch auf dieser Zeitebene deutlich verbessert:
-
Solange die Aktie oberhalb von SMA20 und SMA50 notiert, bleibt die Bewegung aufwärtsgerichtet.
-
Bei einem Richtungswechsel könnte es kurzfristig zu einem Rücklauf an das offene GAP kommen, das durch mehrere gleitende Durchschnitte gut unterstützt ist.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch
Tagesprognose Daimler Truck Holding
Tagesprognose gemäß aktueller Einschätzung: aufwärts
Widerstände
-
42,81 EUR (GAP)
-
43,08 EUR
-
45,14 EUR
Unterstützungen
-
38,62 EUR
-
38,47 EUR (GAP)
-
37,71 / 37,64 / 37,61 EUR
-
37,49 EUR
-
37,28 EUR
-
36,25 EUR
-
35,88 / 35,82 EUR
-
35,36 EUR (GAP)
-
34,72 EUR (GAP)
-
31,91 EUR
* Angaben per Handelsschluss Xetra
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.