DAX Gewinner: Hannover Rück mit starkem Kurssprung - Hannover Rück Prognose bullisch

Das Wichtigste in Kürze Hannover Rück führt die DAX Gewinner an

Technisches Bild klar bullisch

Wichtige Kursziele im Fokus

Zum Xetra-Schluss am 17.03.2026 zeigte sich der DAX überwiegend freundlich: 26 Aktien schlossen im Plus, während 14 Werte Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Hannover Rück Aktie, die um 3,45 % zulegte. Ebenfalls stark präsentierten sich E.ON (+2,76 %) und Brenntag (+2,69 %). Die Hannover Rück zählt damit zu den klaren Tagesfavoriten im deutschen Leitindex. ► Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1 🔑 Drei Key Takeaways – DAX Gewinner heute Hannover Rück führt die DAX Gewinner an: Mit +3,45 % ist die Aktie stärkster Wert im Index und zeigt klare relative Stärke.

Technisches Bild klar bullisch: Der nachhaltige Ausbruch über die SMA200 verbessert die Hannover Rück Prognose deutlich und spricht für weiteres Aufwärtspotenzial.

Wichtige Kursziele im Fokus: Nächste Anlaufmarken liegen bei 272,80 EUR und 286,60 EUR, während die SMA20 und SMA200 als zentrale Unterstützungen dienen. Hannover Rück Prognose: Chartbild deutlich aufgehellt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tageschart Analyse Die Hannover Rück Aktie hat nach einem Rücksetzer vom Jahreshoch 2025 zunächst eine längere Schwächephase durchlaufen, bevor sie sich stabilisieren konnte. Seit Anfang 2026 kam es erneut zu Abgaben bis in den Bereich von 233 EUR, gefolgt von einer dynamischen Erholung. Besonders relevant für die aktuelle Hannover Rück Prognose ist der Ausbruch über die SMA200 (aktuell 255,96 EUR). Diese Marke stellte über Monate hinweg einen starken Widerstand dar und konnte erst kürzlich nachhaltig überwunden werden. Solange die Aktie über der SMA200 notiert, bleibt das Chartbild konstruktiv

Erste Kursziele liegen bei: 272,80 EUR (GAP) 286,60 EUR (GAP)

Ein Rückfall unter die SMA20 (aktuell 253,23 EUR) würde das positive Szenario jedoch eintrüben. Einschätzung (Daily): bullisch YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die Aktie stabil. Nach mehreren Versuchen gelang die nachhaltige Etablierung über der SMA200, was in eine dynamische Aufwärtsbewegung überging. Für die kurzfristige Hannover Rück Prognose gilt: Oberhalb der SMA20 (256,85 EUR) bleibt der Aufwärtstrend intakt

Rücksetzer könnten an folgenden Marken aufgefangen werden: SMA20: 256,85 EUR SMA50: 254,07 EUR

Ein deutlicher Bruch unter die SMA50 würde das Momentum gefährden. Einschätzung (4h): bullisch Wichtige Kursmarken der Hannover Rück Aktie Widerstände: 272,80 EUR (GAP)

286,60 EUR (GAP)

292,40 EUR Unterstützungen: 265,02 EUR

258,17 EUR

256,85 EUR

255,96 EUR

254,07 EUR

253,23 EUR

252,40 EUR

250,32 EUR

247,80 EUR (GAP)

247,26 EUR

240,20 EUR Fazit: Hannover Rück bleibt einer der stärksten DAX Gewinner Die Hannover Rück Aktie überzeugt aktuell sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chartbild. Der Ausbruch über die SMA200 stärkt die bullische Struktur deutlich. Damit gehört der Titel nicht nur zu den aktuellen DAX Gewinnern, sondern bleibt auch aus technischer Sicht interessant. Kurzfristige Hannover Rück Prognose: aufwärtsgerichtet, solange wichtige gleitende Durchschnitte verteidigt werden. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.