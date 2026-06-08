Goldpreis & Gold Prognose unter Druck: Rutscht das Edelmetall auf 4.000 USD?

Goldpreis kämpft nach Zins-Schock: Technische Signale belasten die langfristige Gold Prognose

Der Edelmetallmarkt durchläuft derzeit eine tiefgreifende Korrektur, die die Marktteilnehmer zu einer fundamentalen Neubewertung zwingt. Steigende Anleiherenditen und ein anhaltend starker US-Dollar setzten dem Goldpreis in den vergangenen Handelstagen massiv zu. Zwar bringt der heutige Montag eine moderate Erholungsbewegung, bei welcher sich das Edelmetall nach einem Tagestief bei 4.270 US-Dollar wieder auf rund 4.320 US-Dollar pro Unze nach oben kämpfen kann, doch die übergeordnete Gold Prognose bleibt charttechnisch sichtlich angeschlagen. Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten haben die Opportunitätskosten für zinslose Anlagen drastisch erhöht und das Sicherheitsnetz der Bullen durchlöchert.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Key Takeaways

Heftiger Kurseinbruch: Der Goldpreis verbuchte jüngst den größten Tagesverlust seit März.

Wichtiger Trendbruch: Das Edelmetall notiert unter dem EMA200, was die Gold Prognose eintrübt.

Geopolitische Entspannung: Nachlassende Iran-Ängste nehmen dem sicheren Hafen den Wind aus den Segeln.

Nachlassende Geopolitik-Ängste entlasten den US-Dollar

Ein wesentlicher Grund für das veränderte Momentum beim Goldpreis ist die spürbare Entspannung an den Energiemärkten. Die Rohölpreise haben einen Großteil ihrer kriegsbedingten Gewinne wieder vollständig ausradiert, was gleichzeitig das Aufwärtspotenzial des US-Dollars am heutigen Tag begrenzt. US-Präsident Donald Trump erklärte öffentlich, dass ein diplomatisches Abkommen mit dem Iran in greifbare Nähe gerückt sei. Zudem habe er Israel Medienberichten zufolge eindringlich dazu gedrängt, auf einen Vergeltungsschlag gegen Teheran zu verzichten. Zuvor hatte der Iran als Reaktion auf israelische Militäroperationen im Libanon mehrere Angriffe auf Ziele in Israel durchgeführt. Das Nachlassen dieser akuten Krisenherde dämpft die Safe-Haven-Nachfrage und belastet die kurzfristige Gold Prognose.

Renommierte Marktstrategen erwarten kurzfristigen Rückfall auf 4.000 USD

Die veränderten Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in den aktuellen Kommentaren führender Wall-Street-Experten wider. Der renommierte Marktstratege Ed Yardeni äußerte sich in einer aktuellen Analyse kurzfristig pessimistisch und hält es für wahrscheinlich, dass der Goldpreis in naher Zukunft bis auf die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze durchgereicht werden könnte. Trotz dieser kurzfristigen Schmerzphase bleibt seine langfristige Gold Prognose jedoch konstruktiv: Yardeni betonte, dass das glänzende Edelmetall bis zum Ende des aktuellen Jahrzehnts durchaus ein Kursziel von rund 5.500 US-Dollar pro Unze erreichen kann.

Bärenstarker US-Arbeitsmarkt bricht die Rekordjagd der Bullen

Der eigentliche Wendepunkt an der Börse war jedoch fundamentaler Natur. Gold verzeichnete zuletzt die schlechteste Wochenperformance seit Ende März, nachdem der unerwartet starke US-Arbeitsmarktbericht (NFP) am vergangenen Freitag die Zinswende-Hoffnungen der Anleger pulverisiert hatte. Ein florierender Jobmarkt gibt der Federal Reserve (Fed) den nötigen Spielraum, die Zinsen länger hochzuhalten. Dies erhöht die Opportunitätskosten für das Halten von Edelmetallen dramatisch und drückt den Goldpreis in die Knie, da festverzinsliche Wertpapiere im direkten Vergleich schlagartig an Attraktivität gewinnen.

Technische Analyse: Gefährlicher Trendwechsel im Daily-Chart 📊

Aus Sicht der Charttechnik (D1-Intervall) hat sich die Ausgangslage für jede bullische Gold Prognose signifikant verschlechtert. Der Kurs ist dynamisch unter die psychologisch und technisch extrem wichtige 200-Tage-Linie (EMA200), die aktuell bei rund 4.445 US-Dollar verläuft, abgetaucht. Dieser Bruch gilt in der klassischen Chartanalyse als schwerwiegendes, negatives Signal und deutet auf einen potenziellen Wechsel des übergeordneten Trends hin.

Der jüngste Ausverkauf widerlegt zudem den populären Glauben, dass der Goldpreis in Phasen geopolitischer Spannungen ausnahmslos als sicherer Hafen fungiert. Trotz des zwischenzeitlichen Ölpreissprungs und des offenen Konflikts mit dem Iran waren die primären Profiteure dieses Umfelds der US-Dollar und die US-Aktienmärkte – gestützt durch das unerschütterliche Vertrauen der Investoren in die KI-getriebene Wachstumsstory der Wall Street.

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Fazit

Der Edelmetallmarkt befindet sich an einer historischen Weggabelung. Während die Erholung am Montag den akuten Verkaufsdruck auf den Goldpreis etwas abfedert, spricht das technische Bild im D1-Chart unterhalb der 200-Tage-Linie eine deutliche Sprache. Für eine nachhaltig bullische Gold Prognose fehlt es derzeit schlichtweg an geldpolitischem Rückenwind durch die Fed sowie an neuer, krisenbedingter Panik. Solange die US-Wirtschaft stabil läuft und Tech-Aktien die Liquidität aufsaugen, dürften die Bären beim Gold das Geschehen kontrollieren. Anleger sollten sich vorerst auf eine volatile Seitwärts- oder Abwärtsphase einstellen, bevor die langfristigen Aufwärtstrends wieder greifen können.

Gold Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.



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