DAX Gewinner am Dienstag: RWE Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Technisches Bild im Aufwärtstrend

Starke Erholung seit Jahresbeginn

Unterstützung und Risiken im Chartbild

Die RWE Aktie konnte am Dienstag (28. Oktober 2025) mit einem Plus von 1,66 % an der Spitze des DAX stehen. Nach einer längeren Konsolidierung deutet die Kursentwicklung nun wieder auf weiteres Aufwärtspotenzial hin. Anleger fragen sich: Sollte man jetzt RWE Aktien kaufen – oder ist die Rallye bereits gelaufen? ► RWE ISIN: DE0007037129 | WKN: 703712 | Ticker: RWE.DE ✅ Drei Key Takeaways 📈 Technisches Bild im Aufwärtstrend

Die RWE Aktie konnte sich über wichtige gleitende Durchschnitte – insbesondere die SMA20 (40,41 €) und SMA50 (37,59 €) – schieben. Diese fungieren aktuell als starke Unterstützungen.

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Trendstruktur bullish.

Potenzielle Kursziele auf der Oberseite liegen bei 45 € und 49,50 €. 🔎 Starke Erholung seit Jahresbeginn

Nach einer anfänglichen Schwächephase zu Jahresbeginn hat sich die RWE Aktie stabilisiert und deutlich erholt. Seit September zeigt sich ein nachhaltiges Kaufinteresse, das den Kurs zuletzt auf ein neues Jahreshoch bei 41,51 € geführt hat. Der Energiesektor bleibt ein zentraler Profiteur der Energiewende und staatlicher Investitionsprogramme. ⚠️ Unterstützung und Risiken im Chartbild

Kurzfristige Schwächen werden bislang konsequent aufgekauft. Sollte die SMA20 per Tagesschluss jedoch unterschritten werden, wäre ein Rücksetzer in Richtung der SMA50 (37,59 €) denkbar. Erst unter dieser Marke würde sich das Chartbild deutlicher eintrüben.

Übergeordnet bleibt die Prognose für die RWE Aktie aber bullish. RWE Aktie: Kursanalyse und Chartcheck Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧭 Fazit: RWE Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die RWE Aktie zeigt sich technisch stark und trendstabil. Das Papier profitiert weiterhin vom strukturellen Wandel in der Energiebranche und von der Nachfrage nach erneuerbaren Energien.

Für langfristige Anleger bietet sich die Aktie als stetiger Wachstumswert an, während kurzfristig orientierte Trader Rücksetzer in Richtung der SMA20 als Einstiegschance nutzen könnten. Wer Aktien kaufen möchte, findet bei RWE derzeit ein attraktives Setup mit solider Trenddynamik. 4-Stunden-Chart: kurzfristige RWE Aktie Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

