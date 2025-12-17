Zalando Prognose: Zalando erneut DAX Gewinner – Technische Analyse & Ausblick

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier hat es geschafft, sich Anfang / Mitte August zu stabilisieren und die Schwäche der Vormonate zu konsolidieren. Es ging Anfang September, nach einem weiteren Rücksetzer über die 25 EUR-Marke. Das Papier konnte sich nach einigen Schwierigkeiten über die SMA50 (aktuell bei 24,24 EUR) schieben, allerdings hat das Kaufinteresse nachfolgend nicht die gewünschte Dynamik gehabt, um die Aktie belastbar nach Norden zu schieben.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

🚀 Key Takeaways

Zalando erneut DAX Gewinner:

Die Zalando Aktie war mit +4,88 Prozent der stärkste Wert im DAX und bestätigt damit kurzfristig ihre relative Stärke.

Technisches Bild kurzfristig verbessert:

Der Ausbruch über die SMA50 im Tageschart hat die Lage entspannt. Eine Bestätigung im heutigen Handel könnte den Weg in Richtung SMA200 bei 27,53 EUR öffnen.

Übergeordnet weiter neutral:

Trotz der Aufwärtsdynamik bleibt die mittelfristige Zalando Prognose neutral bis leicht bärisch. Rückfälle unter SMA50 bzw. SMA20 würden das positive Szenario infrage stellen.

Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (16.12.2025) 22 DAX-Aktien im Plus, während 18 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.

Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner erneut von Zalando. Die Zalando Aktie legte um 4,88 Prozent zu und war damit der stärkste Wert im DAX 40. Bereits am Vortag hatte Zalando die Rangliste der Tagesgewinner angeführt.

Ebenfalls unter den Gewinnern:

Merck : +2,28 Prozent

GEA Group: +2,02 Prozent

Zalando Aktie als DAX Gewinner: Tagesrückblick

Die Zalando Aktie (ZAL) gewann per Xetra-Schluss 4,88 Prozent und markierte damit den höchsten Tagesgewinn im DAX. Die wiederholte Spitzenposition unterstreicht die aktuell erhöhte Aufmerksamkeit des Marktes und macht die Aktie besonders relevant für eine kurzfristige wie mittelfristige Zalando Prognose.

Chartcheck Tageschart – Technische Analyse & Zalando Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Zalando Aktie Anfang/Mitte August stabilisieren konnte und die Schwäche der Vormonate konsolidierte. Anfang September gelang nach einem weiteren Rücksetzer der Ausbruch über die 25-Euro-Marke.

Im weiteren Verlauf:

Der Kurs konnte sich über die SMA50 (aktuell 24,24 EUR) schieben

Das Kaufinteresse blieb zunächst verhalten

Mehrere Rückläufe an die SMA20 (23,16 EUR) folgten

Dieser Support hielt zeitweise nicht stand. Die Aktie fiel sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 und etablierte sich darunter. Ende November gelang erneut der Anstieg über die SMA20, jedoch ohne nachhaltige Anschlusskäufe.

Am gestrigen Handelstag zeigte sich ein klar positives Signal:

Lange, grüne Tageskerze

Tagesschluss über der SMA50

Damit hat sich das Tageschart technisch entspannt. Für die Zalando Prognose ist entscheidend, ob dieser Ausbruch im heutigen Handel bestätigt wird.

Szenarien Tageschart

Bullisches Szenario:

Bestätigung des Tagesschlusses über der SMA50

Weitere grüne Tageskerze

Potenzielles Kursziel: SMA200 bei 27,53 EUR

Bärisches Szenario:

Keine Bestätigung des Ausbruchs

Rückfall unter die SMA50

Unter SMA20: Fehlausbruch wahrscheinlich

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch / neutral

Chartcheck 4-Stunden-Chart – Kurzfristige Zalando Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Mitte September an die SMA200 (24,82 EUR) heranschieben. Zwar wurde diese Linie überwunden, jedoch ohne nachhaltige Dynamik nach Norden.

Weitere Beobachtungen:

Seitwärts- bis moderat aufwärts gerichtete Bewegung um SMA20 (23,41 EUR) und SMA50 (23,25 EUR)

Aufgabe dieser Unterstützungen im Rahmen von Gewinnmitnahmen

Erneute Stabilisierung an der SMA50

Zu Wochenbeginn gelang der dynamische Anstieg über die SMA20, womit sich das Chartbild deutlich aufgehellt hat. Die laufende Aufwärtsbewegung könnte nun in Richtung der SMA200 führen.

Bullische Aufhellung im 4h-Chart:

Erst bei einer nachhaltigen Etablierung über 26,90 EUR.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral

Tagesprognose Zalando Aktie

Tagesprognose gemäß aktueller Einschätzung: aufwärts

Wichtige Widerstände (Zalando Aktie)

24,82 EUR

24,97 EUR

27,53 EUR

28,51 EUR (GAP)

29,57 EUR

30,00 EUR

32,42 EUR

Wichtige Unterstützungen (Zalando Aktie)

24,24 EUR

23,69 EUR

23,41 EUR

23,39 EUR

23,25 EUR

23,16 EUR

22,99 EUR

19,48 EUR (GAP)

18,43 EUR

17,14 EUR

Fazit:

Zalando bestätigt sich erneut als DAX Gewinner. Die technische Lage hat sich kurzfristig verbessert, bleibt jedoch übergeordnet noch neutral bis leicht bärisch. Eine bestätigte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung würde die Zalando Prognose deutlich aufhellen.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*