Zalando Prognose: Zalando erneut DAX Gewinner – Technische Analyse & Ausblick

- Zalando erneut DAX Gewinner
- Technisches Bild kurzfristig verbessert
- Übergeordnet weiter neutral
- Zalando erneut DAX Gewinner
- Technisches Bild kurzfristig verbessert
- Übergeordnet weiter neutral
Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier hat es geschafft, sich Anfang / Mitte August zu stabilisieren und die Schwäche der Vormonate zu konsolidieren. Es ging Anfang September, nach einem weiteren Rücksetzer über die 25 EUR-Marke. Das Papier konnte sich nach einigen Schwierigkeiten über die SMA50 (aktuell bei 24,24 EUR) schieben, allerdings hat das Kaufinteresse nachfolgend nicht die gewünschte Dynamik gehabt, um die Aktie belastbar nach Norden zu schieben.
► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL
🚀 Key Takeaways
-
Zalando erneut DAX Gewinner:
Die Zalando Aktie war mit +4,88 Prozent der stärkste Wert im DAX und bestätigt damit kurzfristig ihre relative Stärke.
-
Technisches Bild kurzfristig verbessert:
Der Ausbruch über die SMA50 im Tageschart hat die Lage entspannt. Eine Bestätigung im heutigen Handel könnte den Weg in Richtung SMA200 bei 27,53 EUR öffnen.
-
Übergeordnet weiter neutral:
Trotz der Aufwärtsdynamik bleibt die mittelfristige Zalando Prognose neutral bis leicht bärisch. Rückfälle unter SMA50 bzw. SMA20 würden das positive Szenario infrage stellen.
Per Xetra-Schluss notierten am Dienstag (16.12.2025) 22 DAX-Aktien im Plus, während 18 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.
Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner erneut von Zalando. Die Zalando Aktie legte um 4,88 Prozent zu und war damit der stärkste Wert im DAX 40. Bereits am Vortag hatte Zalando die Rangliste der Tagesgewinner angeführt.
Ebenfalls unter den Gewinnern:
-
Merck: +2,28 Prozent
-
GEA Group: +2,02 Prozent
Zalando Aktie als DAX Gewinner: Tagesrückblick
Die Zalando Aktie (ZAL) gewann per Xetra-Schluss 4,88 Prozent und markierte damit den höchsten Tagesgewinn im DAX. Die wiederholte Spitzenposition unterstreicht die aktuell erhöhte Aufmerksamkeit des Marktes und macht die Aktie besonders relevant für eine kurzfristige wie mittelfristige Zalando Prognose.
Chartcheck Tageschart – Technische Analyse & Zalando Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Zalando Aktie Anfang/Mitte August stabilisieren konnte und die Schwäche der Vormonate konsolidierte. Anfang September gelang nach einem weiteren Rücksetzer der Ausbruch über die 25-Euro-Marke.
Im weiteren Verlauf:
-
Der Kurs konnte sich über die SMA50 (aktuell 24,24 EUR) schieben
-
Das Kaufinteresse blieb zunächst verhalten
-
Mehrere Rückläufe an die SMA20 (23,16 EUR) folgten
Dieser Support hielt zeitweise nicht stand. Die Aktie fiel sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 und etablierte sich darunter. Ende November gelang erneut der Anstieg über die SMA20, jedoch ohne nachhaltige Anschlusskäufe.
Am gestrigen Handelstag zeigte sich ein klar positives Signal:
-
Lange, grüne Tageskerze
-
Tagesschluss über der SMA50
Damit hat sich das Tageschart technisch entspannt. Für die Zalando Prognose ist entscheidend, ob dieser Ausbruch im heutigen Handel bestätigt wird.
Szenarien Tageschart
Bullisches Szenario:
-
Bestätigung des Tagesschlusses über der SMA50
-
Weitere grüne Tageskerze
-
Potenzielles Kursziel: SMA200 bei 27,53 EUR
Bärisches Szenario:
-
Keine Bestätigung des Ausbruchs
-
Rückfall unter die SMA50
-
Unter SMA20: Fehlausbruch wahrscheinlich
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch / neutral
Chartcheck 4-Stunden-Chart – Kurzfristige Zalando Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich die Aktie Mitte September an die SMA200 (24,82 EUR) heranschieben. Zwar wurde diese Linie überwunden, jedoch ohne nachhaltige Dynamik nach Norden.
Weitere Beobachtungen:
-
Seitwärts- bis moderat aufwärts gerichtete Bewegung um SMA20 (23,41 EUR) und SMA50 (23,25 EUR)
-
Aufgabe dieser Unterstützungen im Rahmen von Gewinnmitnahmen
-
Erneute Stabilisierung an der SMA50
Zu Wochenbeginn gelang der dynamische Anstieg über die SMA20, womit sich das Chartbild deutlich aufgehellt hat. Die laufende Aufwärtsbewegung könnte nun in Richtung der SMA200 führen.
Bullische Aufhellung im 4h-Chart:
Erst bei einer nachhaltigen Etablierung über 26,90 EUR.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral
Tagesprognose Zalando Aktie
Tagesprognose gemäß aktueller Einschätzung: aufwärts
Wichtige Widerstände (Zalando Aktie)
-
24,82 EUR
-
24,97 EUR
-
27,53 EUR
-
28,51 EUR (GAP)
-
29,57 EUR
-
30,00 EUR
-
32,42 EUR
Wichtige Unterstützungen (Zalando Aktie)
-
24,24 EUR
-
23,69 EUR
-
23,41 EUR
-
23,39 EUR
-
23,25 EUR
-
23,16 EUR
-
22,99 EUR
-
19,48 EUR (GAP)
-
18,43 EUR
-
17,14 EUR
Fazit:
Zalando bestätigt sich erneut als DAX Gewinner. Die technische Lage hat sich kurzfristig verbessert, bleibt jedoch übergeordnet noch neutral bis leicht bärisch. Eine bestätigte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung würde die Zalando Prognose deutlich aufhellen.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
Aktie der Woche – Micron Technology 🔴 Investoren vergleichen Micron zunehmend mit KI-Profiteuren wie NVIDIA!
Pfizer Aktie unter Druck – lohnt es sich jetzt, Aktien zu kaufen? 💊
Mercedes-Benz Aktie im Fokus – jetzt Aktien kaufen nach der Stabilisierung? 🚗
DAX Verlierer: Heidelberg Materials🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.