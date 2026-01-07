Aixtron Prognose 2025–2029 | Aktien Marathon – Langfristige Aktienanalyse

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie mit einem klar langfristigen Fokus. Im Mittelpunkt stehen fundamentale Unternehmensdaten, ergänzt um eine technische Analyse. Ziel ist es nicht, kurzfristige Marktbewegungen zu handeln, sondern nachhaltige Investmententscheidungen zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Analyse werden die wesentlichen Kennzahlen des Unternehmens bis 2028 / 2029 projiziert. Langfristig orientierte Anleger erhalten damit eine fundierte Grundlage, um die eigene Markteinschätzung zu überprüfen und strategische Entscheidungen vorzubereiten.

► Aixtron WKN: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6/ Symbol: AIXXF/ Kürzel: AIXA

✅ Drei Key Takeaways

Technisches Bild kurzfristig positiv, langfristig noch neutral

Im Tageschart zeigt die Aixtron-Aktie eine bullische Struktur oberhalb der SMA20, während das Wochenchart erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 ein klares Kaufsignal liefern würde.

Fundamentale Schwächephase bis 2026 erwartet

Nach dem Ergebniseinbruch 2024 dürften Umsatz und Gewinn auch 2025 rückläufig bleiben. Eine operative Verbesserung ist laut Prognose erst ab 2027 zu erwarten.

Aktuell Watchlist statt Investment

Trotz jüngster Kursgewinne ist die Bewertung mit einem KGV von 21,4 nicht günstig. Im Rahmen des Aktien Marathon bietet sich die Aktie derzeit eher zur Beobachtung als für einen sofortigen Einstieg an.

Chartcheck Aixtron – Wochenchart

Im Dezember 2023 markierte die Aixtron-Aktie ein Hoch bei 39,79 EUR, das von Anlegern zur Gewinnmitnahme genutzt wurde. Die anschließenden Abgaben blieben zunächst moderat, bevor sich im Februar 2024 eine deutliche Schwächephase einstellte. Erst im Bereich von 8,56 EUR konnte sich der Kurs stabilisieren und eine technische Erholung einleiten.

Nach einer längeren Seitwärtsphase setzte erst im Oktober wieder nennenswertes Kaufinteresse ein. In den vergangenen Wochen konnte die Aktie innerhalb kurzer Zeit rund 25 Prozent zulegen, was das Wochenchart sichtbar aufgehellt hat.

Technisch relevant ist:

Überwinden der SMA20 (15,60 EUR) und SMA50 (14,03 EUR)

Konsolidierung oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte

Nächstes charttechnisches Ziel: SMA200 bei 22,66 EUR

Die SMA200 stellt einen entscheidenden Widerstand dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch und eine Etablierung oberhalb dieser Linie würden das Wochenchart klar bullisch interpretierbar machen.

Sollte die Aktie an der SMA200 scheitern, sind Rücksetzer bis zur SMA20 möglich. Hält diese nicht, fungiert die SMA50 als weitere Unterstützung. Ein Wochenschlusskurs unter der SMA50 würde das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart – Aixtron Prognose:

Neutral

Chartcheck Aixtron – Tageschart

Im Tageschart ist erkennbar, dass Aixtron im Juni 2024 zwar über die SMA200 (31,50 EUR) ansteigen konnte, sich jedoch nicht nachhaltig davon lösen konnte. Die Linie wirkte über Wochen als magnetischer Widerstand.

Erst Ende Oktober setzte dynamisches Kaufinteresse ein. Die Aktie etablierte sich oberhalb der SMA20 (17,73 EUR), die seither als zuverlässiger Support fungiert. In den letzten Handelstagen setzte sich die Aufwärtsbewegung mit zunehmender Dynamik fort.

Solange Aixtron oberhalb der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv. Rücksetzer könnten sich im Bereich dieser Linie stabilisieren. Darunter bietet die SMA50 (16,88 EUR) zusätzliche Unterstützung. Ein Tagesschluss unterhalb der SMA50 würde die laufende Aufwärtsbewegung in Frage stellen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart – Aixtron Prognose:

Bullisch

Fundamentale Einschätzung & Aixtron Prognose (Aktien Marathon)

Fundamental hat sich Aixtron im Zeitraum 2020 bis 2024 insgesamt positiv entwickelt. Allerdings ist zwischen 2023 und 2024 ein deutlicher Ergebniseinbruch zu verzeichnen, der sich unmittelbar auf die Dividendenentwicklung ausgewirkt hat.

Auch für 2025 wird mit rückläufigen Kennzahlen bei Umsatz und Gewinn vor Steuern gerechnet. Eine nachhaltige operative Verbesserung zeichnen die Prognosedaten erst ab 2027 ab. Das KGV liegt aktuell bei 21,4 und hat sich damit gegenüber den Vorjahren leicht verschlechtert.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Aktie in den letzten Handelstagen bereits deutlich gestiegen ist, was das kurzfristige Chance-Risiko-Verhältnis begrenzt.

Unternehmensprofil:

Die AIXTRON-Gruppe ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.

Die Produkte werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung leistungsstarker Bauelemente für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, Sensorik, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Aktionärsstruktur Aixtron:

Institutionelle Anleger halten zwar Anteile an dem Unternehmen, alle haben aber Beteiligungen unter der 5 Prozent-Marke. Die neun größten Investoren halten gut 12 Prozent an der Gesellschaft.

Wichtige Bewertungskennzahlen Aixtron 2020 - 2024

Der Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppelt, wobei der Umsatz 2023 / 2024 stagnierte.

Korrespondierend mit dem Umsatzwachstum hat das Unternehmen auch die Zahl der Beschäftigten erhöht, allerdings weniger dynamisch wie sich der Umsatz entwickelt hat. Gegenüber 2020 arbeiteten 2024 gut 480 mehr Menschen für das Unternehmen.

Die Produktivität hat zwischen 2021 zu 2024 deutlich abgenommen, die Kennzahl 2024 liegt aber noch über dem Wert 2020.

Das operative Ergebnis 2024 hat sich gegenüber 2020 verfünffacht. Gegenüber 2023 ist aber ein Rückgang um gut 20 Mio. EUR zu verzeichnen.

Das Ergebnis vor Steuern hat sich 2024 gegenüber 2020 vervierfacht, gegenüber 20223 wurde aber 25 Mio. EUR weniger Ergebnis ausgewiesen.

Die Dividende wurde von 2020 bis 2023 kontinuierlich angehoben, 2024 aber deutlich gekürzt.

Die Aktie ist 2024 mit einem KGV von 16,13 aktuell vergleichsweise günstig. Das KGV hat sich im Betrachtungszeitraum sukzessive verbessert.

Das Eigenkapital ist zwischen 2020 und 2024 sukzessive angewachsen,...

....die Eigenkapitalquote liegt deutlich über 80 Prozent, was dem Unternehmen Flexibilität bei Investitionen bietet.

Fazit – Aixtron Prognose im Aktien Marathon

Langfristige fundamentale Perspektive: verhalten positiv ab 2027

Kurzfristig technisches Momentum vorhanden

Bewertung aktuell nicht günstig

Kein akuter Kaufdruck

Einschätzung:

Die Aixtron-Aktie eignet sich aktuell für die Watchlist, ein direktes Investment drängt sich aus Sicht des Aktien Marathon derzeit jedoch nicht auf.

FAQ – Aixtron Prognose | Aktien Marathon

Was ist die aktuelle Aixtron Prognose?

Die Aixtron Prognose fällt kurzfristig technisch positiv, langfristig jedoch noch neutral aus. Während der Tageschart bullisch ist, liefert das Wochenchart erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 ein langfristiges Kaufsignal.

Ist die Aixtron Aktie aktuell kaufenswert?

Nach Einschätzung des Aktien Marathon drängt sich ein Investment derzeit nicht auf. Die Aktie eignet sich aktuell eher für die Watchlist, da die Bewertung bereits ambitioniert ist und die fundamentale Erholung erst ab 2027 erwartet wird.

Wie entwickelt sich Aixtron fundamental in den kommenden Jahren?

Nach einem deutlichen Ergebniseinbruch 2024 werden auch für 2025 rückläufige Kennzahlen erwartet. Eine nachhaltige Verbesserung von Umsatz und Gewinn zeichnet sich laut Prognose erst ab 2027 ab.

Welche Rolle spielt die SMA200 bei der Aixtron Aktie?

Die SMA200 ist ein zentraler langfristiger Widerstand. Erst ein klarer und nachhaltiger Ausbruch über diese Linie würde das Wochenchart bullisch machen und die Aixtron Prognose deutlich verbessern.

Für welchen Anlegertyp ist die Aixtron Aktie geeignet?

Die Aktie richtet sich vor allem an langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, Schwächephasen auszusitzen. Kurzfristig orientierte Investoren sollten die technischen Schlüsselmarken eng beobachten.

Wie lautet das Fazit des Aktien Marathon zur Aixtron Aktie?

Der Aktien Marathon stuft Aixtron derzeit als Beobachtungskandidat ein: positives kurzfristiges Momentum, aber noch keine überzeugende Kombination aus Bewertung und fundamentaler Perspektive für einen sofortigen Einstieg.