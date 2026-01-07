Börse USA mit Gewinnen – Eli Lilly und Intel im Fokus

Die US Börse verzeichnet heute überwiegend Kursgewinne. Besonders Eli Lilly (LLY.US) und Intel (INTC.US) stechen mit starken Aufwärtsbewegungen hervor. Rückenwind erhält die Börse USA zudem durch die jüngste Anhebung der Umsatzprognose von Nvidia, die Sorgen über eine mögliche Tech-Blase und die hohen Bewertungen am US-Aktienmarkt spürbar reduziert hat.

Trotz der positiven Einzeltitel zeigt sich der Gesamtmarkt uneinheitlich: Der S&P 500 notiert nahezu unverändert, während der Dow Jones (DJIA) rund 0,4 % nachgibt.

✅ Drei Key Takeaways zur Börse USA

Einzelaktien wie Eli Lilly und Intel treiben die US Börse, während die großen Indizes uneinheitlich tendieren. Sinkende Ölpreise und nachlassende Inflationssorgen stützen die Börse USA. Unternehmensstrategien und M&A-Fantasie bleiben aktuell wichtigere Kurstreiber als Makrodaten.

👀 Weitere Aktien im Blickfeld der US Börse

Neben den Schwergewichten ziehen auch andere Unternehmen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich:

Applied Digital , Constellation Brands und Caterpillar stehen aufgrund von Quartalszahlen oder anstehenden Management-Präsentationen im Fokus.

SanDisk verliert hingegen fast 3 %, nachdem die Aktie in der vorherigen Sitzung um rund 27 % zugelegt hatte.

📉 Konjunkturdaten aus den USA: Gemischtes Bild

Die jüngsten US-Konjunkturdaten liefern ein differenziertes Signal für die Börse USA:

ADP-Arbeitsmarktbericht : Das Beschäftigungswachstum im privaten Sektor fiel etwas schwächer als erwartet aus.

Industrieaufträge (Factory Orders) : Rückgang stärker als prognostiziert.

JOLTS-Daten : Rückläufige Zahl offener Stellen.

ISM Services Index: Positiv überrascht und über den Erwartungen.

🛢️ Ölmarkt & Venezuela: Unterstützung für die US Börse

Berichten zufolge wird Venezuela zwischen 30 und 50 Millionen Barrel zuvor sanktionierten Rohöls in die USA liefern. In der Folge bleiben die Ölpreise weltweit nahe 60 USD pro Barrel.

Die zusätzliche Angebotsmenge könnte:

den bestehenden Abwärtstrend der Ölpreise verstärken,

geopolitisch bedingte Preisaufschläge neutralisieren,

und damit Inflationssorgen dämpfen.

Niedrigere Ölpreise wirken unterstützend für die Rally an der US Börse.

💊 Eli Lilly auf Erfolgskurs 🚀

Die Aktie von Eli Lilly steigt um knapp 4 %, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern die Übernahme von Ventyx Biosciences plant. Laut Wall Street Journal könnte der Deal ein Volumen von über 1 Mrd. USD haben. Eine offizielle Ankündigung wird zeitnah erwartet.

🔬 Über Ventyx Biosciences

Fokus auf immunologische und entzündliche Erkrankungen

🎯 Strategische Ziele der Übernahme

Neue Therapien gegen entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

Behandlungen für Parkinson

Medikamente gegen kardiovaskuläre Probleme im Zusammenhang mit Adipositas

Die Aktie von Ventyx sprang nachbörslich um über 50 % nach oben. Die Übernahme passt strategisch zur Expansion von Eli Lilly über Diabetes- und Adipositas-Therapien hinaus. Die LLY-Aktie notiert heute nahe ihrem Allzeithoch.

🎮 Intel-Aktie springt kräftig an

Intel gewinnt fast 7 %, nachdem der Konzern neue Pläne im Gaming-Segment vorgestellt hat:

Entwicklung eines dedizierten Gaming-Prozessors

Aufbau einer ganzheitlichen Gaming-Plattform aus Hardware und Software

Basis: Intel Core Series 3 Prozessoren

Ziel: Stärkere Positionierung gegenüber AMD und Nvidia

Intel will vom wachsenden Bedarf an High-End-Gaming-Hardware profitieren. Investoren werten die Strategie als potenziellen Wachstumstreiber, weitere Details sollen im Laufe des Jahres folgen.

🧾 Fazit: US Börse mit Chancen trotz uneinheitlicher Indizes

Die US Börse zeigt sich insgesamt stabil, auch wenn die Leitindizes aktuell kein klares Trendbild liefern. Starke Unternehmensnachrichten, Übernahmefantasien und fallende Ölpreise sorgen für positive Impulse an der Börse USA. Für Anleger bleiben vor allem Qualitätsaktien mit klaren Wachstumsstrategien interessant.

Nasdaq 100 Index Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026.

