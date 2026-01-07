- Einzelaktien wie Eli Lilly und Intel treiben die US Börse
- Sinkende Ölpreise
- Unternehmensstrategien und M&A-Fantasie
- Einzelaktien wie Eli Lilly und Intel treiben die US Börse
- Sinkende Ölpreise
- Unternehmensstrategien und M&A-Fantasie
Börse USA mit Gewinnen – Eli Lilly und Intel im Fokus
Die US Börse verzeichnet heute überwiegend Kursgewinne. Besonders Eli Lilly (LLY.US) und Intel (INTC.US) stechen mit starken Aufwärtsbewegungen hervor. Rückenwind erhält die Börse USA zudem durch die jüngste Anhebung der Umsatzprognose von Nvidia, die Sorgen über eine mögliche Tech-Blase und die hohen Bewertungen am US-Aktienmarkt spürbar reduziert hat.
Trotz der positiven Einzeltitel zeigt sich der Gesamtmarkt uneinheitlich: Der S&P 500 notiert nahezu unverändert, während der Dow Jones (DJIA) rund 0,4 % nachgibt.
✅ Drei Key Takeaways zur Börse USA
-
Einzelaktien wie Eli Lilly und Intel treiben die US Börse, während die großen Indizes uneinheitlich tendieren.
-
Sinkende Ölpreise und nachlassende Inflationssorgen stützen die Börse USA.
-
Unternehmensstrategien und M&A-Fantasie bleiben aktuell wichtigere Kurstreiber als Makrodaten.
👀 Weitere Aktien im Blickfeld der US Börse
Neben den Schwergewichten ziehen auch andere Unternehmen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich:
-
Applied Digital, Constellation Brands und Caterpillar stehen aufgrund von Quartalszahlen oder anstehenden Management-Präsentationen im Fokus.
-
SanDisk verliert hingegen fast 3 %, nachdem die Aktie in der vorherigen Sitzung um rund 27 % zugelegt hatte.
📉 Konjunkturdaten aus den USA: Gemischtes Bild
Die jüngsten US-Konjunkturdaten liefern ein differenziertes Signal für die Börse USA:
-
ADP-Arbeitsmarktbericht: Das Beschäftigungswachstum im privaten Sektor fiel etwas schwächer als erwartet aus.
-
Industrieaufträge (Factory Orders): Rückgang stärker als prognostiziert.
-
JOLTS-Daten: Rückläufige Zahl offener Stellen.
-
ISM Services Index: Positiv überrascht und über den Erwartungen.
🛢️ Ölmarkt & Venezuela: Unterstützung für die US Börse
Berichten zufolge wird Venezuela zwischen 30 und 50 Millionen Barrel zuvor sanktionierten Rohöls in die USA liefern. In der Folge bleiben die Ölpreise weltweit nahe 60 USD pro Barrel.
Die zusätzliche Angebotsmenge könnte:
-
den bestehenden Abwärtstrend der Ölpreise verstärken,
-
geopolitisch bedingte Preisaufschläge neutralisieren,
-
und damit Inflationssorgen dämpfen.
Niedrigere Ölpreise wirken unterstützend für die Rally an der US Börse.
💊 Eli Lilly auf Erfolgskurs 🚀
Die Aktie von Eli Lilly steigt um knapp 4 %, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern die Übernahme von Ventyx Biosciences plant. Laut Wall Street Journal könnte der Deal ein Volumen von über 1 Mrd. USD haben. Eine offizielle Ankündigung wird zeitnah erwartet.
🔬 Über Ventyx Biosciences
-
Fokus auf immunologische und entzündliche Erkrankungen
🎯 Strategische Ziele der Übernahme
-
Neue Therapien gegen entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
-
Behandlungen für Parkinson
-
Medikamente gegen kardiovaskuläre Probleme im Zusammenhang mit Adipositas
Die Aktie von Ventyx sprang nachbörslich um über 50 % nach oben. Die Übernahme passt strategisch zur Expansion von Eli Lilly über Diabetes- und Adipositas-Therapien hinaus. Die LLY-Aktie notiert heute nahe ihrem Allzeithoch.
🎮 Intel-Aktie springt kräftig an
Intel gewinnt fast 7 %, nachdem der Konzern neue Pläne im Gaming-Segment vorgestellt hat:
-
Entwicklung eines dedizierten Gaming-Prozessors
-
Aufbau einer ganzheitlichen Gaming-Plattform aus Hardware und Software
-
Basis: Intel Core Series 3 Prozessoren
-
Ziel: Stärkere Positionierung gegenüber AMD und Nvidia
Intel will vom wachsenden Bedarf an High-End-Gaming-Hardware profitieren. Investoren werten die Strategie als potenziellen Wachstumstreiber, weitere Details sollen im Laufe des Jahres folgen.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Intel und Eli Lilly investieren sollte.
Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.
Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
🧾 Fazit: US Börse mit Chancen trotz uneinheitlicher Indizes
Die US Börse zeigt sich insgesamt stabil, auch wenn die Leitindizes aktuell kein klares Trendbild liefern. Starke Unternehmensnachrichten, Übernahmefantasien und fallende Ölpreise sorgen für positive Impulse an der Börse USA. Für Anleger bleiben vor allem Qualitätsaktien mit klaren Wachstumsstrategien interessant.
Nasdaq 100 Index Chart (H1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
US Börsenstart: Politik, Arbeitsmarkt & Tech-Aktien im Blick
EILMELDUNG: Beschäftigungslage in Kanada besser als erwartet! 🍁📈
TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (09.01.26)
EILMELDUNG: Nasdaq steigt nach niedrigeren NFP-Zahlen
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.