DAX Gewinner am Donnerstag: Continental Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Continental als Top-Gewinner im DAX heute

Technische DAX Analyse: Schwäche bleibt sichtbar

Verlierer im DAX heute

Einleitung An der Börse Frankfurt zeigte sich der DAX heute gemischt: 25 Werte beendeten den Handel im Plus, 15 notierten im Minus. Unter den DAX Gewinnern ragte Continental hervor, die sich um 5,83 % verteuerten. Doch während einige Titel Stärke zeigten, setzten andere auf der Verliererseite ihre Abwärtstrends fort. ► Continental ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON.DE ✅ Drei Key Takeaways 🚀 Continental als Top-Gewinner im DAX heute Continental Aktie (ISIN: DE0005439004) gewinnt +5,83 % auf Tagesschlussbasis.

Technisch erholte sich die Aktie nach massiven Rücksetzern seit April deutlich.

Kurzfristig bleibt das Chartbild jedoch unterhalb der gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) bärisch 📊 Technische DAX Analyse: Schwäche bleibt sichtbar Der DAX pendelte gestern zwischen 18.200 und 18.400 Punkten .

Defensive Titel wie Symrise (+4,17 %) und Infineon (+1,96 %) stützten den Index.

Der übergeordnete Trend bleibt angeschlagen – kurzfristige Erholungen stoßen an technische Widerstände. ⚠️ Verlierer im DAX heute Zu den DAX Verlierern zählten u. a. Energie- und Finanzwerte.

Nach einem kurzen Erholungsversuch setzten einige Aktien den Abwärtstrend fort.

Anleger beobachten gespannt die kommenden US-Daten, die auch die Richtung für den DAX vorgeben könnten. 📉 Chart-Analyse Continental Aktie Zeitraum Einschätzung Prognose Tageschart Unterhalb SMA20 Bärisch 4h-Chart Enge Seitwärtsrange Schwach Kursziele 51,50 € / 44,50 € Unterstützungen laut Chartanalyse Technisches Fazit:

Der DAX heute zeigt ein gemischtes Bild mit klaren Favoriten und Verlierern. Während Aktien wie Continental und Symrise kurzfristige Stärke zeigen, bleibt das Gesamtbild technisch fragil. Anleger sollten auf eine Stabilisierung oberhalb wichtiger Marken achten. Kurzfristig dominieren Gewinnmitnahmen – mittelfristig könnte sich der DAX jedoch erneut in Richtung 18.500 Punkte erholen. Continental Aktie Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

