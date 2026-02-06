DAX Gewinner: Deutsche Börse steigt – Zalando Prognose & DAX-Analyse

Per Xetra-Schluss notierten gestern (05.02.2026) insgesamt 16 DAX-Aktien im Plus, während 24 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Trotz der überwiegend schwächeren Marktbreite konnten sich einzelne Titel klar absetzen.

Zu den stärksten Gewinnern im DAX zählten:

Deutsche Börse mit +3,18 %

Infineon mit +1,83 %

Henkel mit +1,32 %

Damit stand die Deutsche Börse an der Spitze der DAX Gewinner und lieferte das deutlichste positive Signal im deutschen Leitindex.

Auch für zyklische Konsumwerte bleibt das Marktumfeld relevant – insbesondere im Hinblick auf die Zalando Prognose, da die Stimmung im DAX häufig als Frühindikator für die kurzfristige Entwicklung wachstumsorientierter Titel interpretiert wird.

► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Deutsche Börse ist klarer DAX Gewinner: Mit +3,18 % war DB1 am 05.02.2026 stärkster Wert im DAX, während insgesamt mehr Aktien fielen als stiegen (24 Verlierer vs. 16 Gewinner).

Chartbild bleibt trotz Tagesplus angeschlagen: Im Tageschart ist die Lage weiterhin bärisch , entscheidend wäre ein nachhaltiger Ausbruch über 216,82 EUR (SMA50) und später über 233,70 EUR zur Entspannung.

Kurzfristige Prognose: abwärts, Risiko auf der Unterseite: Solange kein Ausbruch gelingt, bleiben Rücksetzer Richtung 210 EUR bzw. Gap bei 208,50/205,04 EUR möglich – wichtig auch als Umfeldsignal für die Zalando Prognose.

DAX Gewinner Donnerstag: Deutsche Börse Aktie mit +3,18 % stärkster Tagesgewinn

Die Aktie der Deutsche Börse (DB1) legte gestern per Xetra-Schluss um 3,18 % zu und war damit der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern.

Chartcheck Deutsche Börse (DB1): Analyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Aktie zu Jahresbeginn 2025 zunächst deutlich erholen konnte. Die Kursgewinne verliefen moderat, aber kontinuierlich. Nach einem Rücksetzer Anfang April wurde das Jahreshoch bei 294,00 EUR erreicht, welches anschließend abverkauft wurde.

Zwar gelang es dem Papier bis Ende Mai nochmals, die 290-Euro-Marke anzulaufen und kurzzeitig zu überschreiten, doch konnte sich die Aktie dort nicht festsetzen. Es folgten Gewinnmitnahmen, die sich über Monate hinweg fortsetzten.

Bis Mitte November blieb jede Erholung letztlich ohne nachhaltige Substanz. Erst gegen Ende des Jahres zeigte sich wieder stärkeres Kaufinteresse, wodurch die Aktie erneut über 230 EUR steigen konnte. Diese Bewegung wurde jedoch ebenfalls abverkauft, wodurch die Notierungen im weiteren Verlauf weiter nachgaben.

Im Zuge dessen fiel die Aktie bis in den Bereich der 200 EUR, bevor in den letzten beiden Handelstagen wieder eine leichte Stabilisierung erkennbar wurde.

Technisch relevant: In der November-Erholung ging es zunächst über die SMA20 (211,03 EUR) und anschließend per Gap-up auch über die SMA50 (216,82 EUR). Danach gab die Aktie diese Marken wieder ab und etablierte sich erneut unter der SMA20.

Positiv zu bewerten ist jedoch, dass sich das Papier aktuell wieder im Bereich der SMA20 stabilisieren konnte. Entscheidend bleibt, ob ein nachhaltiger Tagesschluss über der SMA50 gelingt.

Ein deutlich entspannteres Chartbild wäre erst bei einem bestätigten Tagesschluss über dem November-Hoch bei 233,70 EUR zu erwarten.

Solange diese Bewegung nicht gelingt, bleibt das Risiko einer Fortsetzung der Schwäche bestehen. Mögliche Ziele auf der Unterseite wären:

210 EUR

das offene Gap bei 205,04 EUR

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bärisch

Chartcheck Deutsche Börse: Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Rahmen der Entlastungsbewegung im November bis an die SMA200 (215,69 EUR) heranlaufen konnte. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelang jedoch nicht. Aufwärtsbewegungen wurden mehrfach abgewiesen.

Nachfolgend rutschte die Aktie wieder unter die SMA20 (210,27 EUR). Im gestrigen Handel erfolgte dann ein Gap-up, wodurch die Notierungen erneut über die SMA20 sowie über die SMA50 (211,11 EUR) stiegen. Der Wert konnte einen Tagesschluss über diesen beiden Linien ausbilden.

Wesentlich ist nun, dass sich die Aktie oberhalb der SMA20 stabilisiert und nicht erneut darunter zurückfällt. Eine echte Aufhellung würde erst eintreten, wenn sich das Papier verbindlich nach oben lösen kann – ein Szenario, das zuletzt mehrfach gescheitert ist.

Sollte die Aktie wieder unter die SMA20 rutschen, wäre ein Gap-Close bei 208,50 EUR möglich. Unterhalb dieser Marke steigt das Risiko eines erneuten Rücklaufs in Richtung 200 EUR.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bärisch / neutral

Tagesprognose: DAX Gewinner Deutsche Börse – kurzfristig abwärts

Auf Basis der aktuellen Chartstruktur lautet die Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts.

Gerade für Trader ist das relevant, da die Aktie zwar zu den gestrigen DAX Gewinnern gehörte, das technische Gesamtbild jedoch weiterhin angeschlagen bleibt.

Widerstände Deutsche Börse Aktie (DB1)

215,69

216,82

218,40

223,70

226,00

227,20

230,80 (Gap)

Unterstützungen Deutsche Börse Aktie (DB1)

211,76

211,11

211,03

210,78

210,27

208,50 (Gap)

208,31

200,10

Ausblick: DAX Stimmung als Signal für Zalando Prognose

Auch wenn die Deutsche Börse gestern klarer Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern war, bleibt die Marktstruktur insgesamt gemischt. Für wachstumsorientierte Konsumwerte ist diese Entwicklung besonders wichtig.

Eine stabile DAX-Erholung könnte kurzfristig auch die Zalando Prognose stützen, da sich positive Indeximpulse häufig direkt auf E-Commerce- und Konsumwerte übertragen. Bleibt der DAX jedoch schwankungsanfällig, dürfte auch die Zalando-Aktie weiter von Zurückhaltung geprägt sein.

