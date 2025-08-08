KEY TAKEAWAYS Wird der Tagesschluss von gestern heute im Handel bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts an neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 225 EUR bzw. die 245 EUR sein. Voraussetzung ist, dass sich das Papier über der SMA20 halten kann. ► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI DAX Gewinner vom 07.08.2025 – Heidelberg Materials Aktie an der Spitze Am Donnerstag, den 07. August 2025, gehörten 32 Aktien im DAX zu den Gewinnern, während 8 Werte mit Verlusten schlossen. Größter DAX Gewinner war die Heidelberg Materials Aktie mit einem Kursanstieg von +6,02 % per Xetra-Schluss. Dahinter folgten BASF mit +4,73 % und Commerzbank mit +4,64 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartanalyse Heidelberg Materials Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einer langen Seitwärtsphase im Herbst 2024 startete die Heidelberg Materials Aktie im November eine dynamische Aufwärtsbewegung über die Marke von 110 EUR. Es folgten längere Konsolidierungsphasen, ehe das Papier im März 2025 mit einem Gap-up neue Hochs ansteuerte. Ende März wurde bei 182,25 EUR ein Hoch markiert, das zunächst abverkauft wurde. Erst im April stabilisierte sich der Kurs bei 134 EUR und erholte sich anschließend deutlich. Im weiteren Verlauf durchbrach die Aktie die 200 EUR-Marke und etablierte sich darüber. Die SMA50 (190,85 EUR) diente mehrfach als Unterstützung, ebenso die SMA20 (198,80 EUR). Aktuell sorgt die SMA20 erneut für Aufwärtsdynamik. Kursziele bei Bestätigung des Anstiegs: 225,00 EUR

245,00 EUR Fällt die Aktie unter die SMA20, könnte die SMA50 eine weitere Unterstützung bieten. Chartanalyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Vom April-Tief erholte sich die Heidelberg Materials Aktie zügig über die SMA200 (189,00 EUR) und setzte sich über SMA20 (198,60 EUR) sowie SMA50 (198,21 EUR). Rücksetzer wurden stets an diesen Linien aufgefangen. Der jüngste Anstieg wurde erneut durch SMA20 und SMA50 unterstützt, was das Chartbild bullisch erscheinen lässt. Prognose: Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, sind weitere Anstiege bis 225 EUR und 245 EUR möglich. Erst ein nachhaltiger Fall unter SMA20/SMA50 würde als Fehlausbruch gewertet. Fazit – DAX Gewinner Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie ist aktuell der stärkste DAX Gewinner und zeigt ein klares bullisches Chartbild. Anleger könnten bei weiterem Aufwärtsmomentum neue Jahreshochs ins Visier nehmen. Entscheidend bleibt das Halten der kurzfristigen Unterstützungen.

