Dow Jones Prognose KW 50/2025 – Aktuelle Analyse & Ausblick | Börse aktuell

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 50/ 2025 (08.12.2025 - 12.12.2025)

Rückblick:

Der Dow Jones startete am Montag bei 47.485 Punkten und lag damit 1.103 Punkte über der vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch 237 Punkte unter dem damaligen Wochenschluss. Zu Wochenbeginn verlief der Handel übergeordnet seitwärts. Das Tageshoch am Montag wurde abverkauft, das Tagestief hingegen sofort zurückgekauft.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

✅ Drei Key Takeaways

Bullischer Gesamtausblick:

Der Dow Jones bleibt sowohl im Daily- als auch im 4h-Chart klar bullisch, solange er per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Ein Angriff auf das Jahres- bzw. Allzeithoch bleibt wahrscheinlich.

Zentrale Trigger-Marke:

Die Zone um 47.972 Punkte dient als kurzfristige Richtungsentscheidung. Oberhalb dominieren die Bullen mit zahlreichen Anlaufzielen bis 48.571 Punkten, unterhalb drohen gestaffelte Rücksetzer.

Wochenerwartung leicht positiv:

Die erwartete Wochenrange signalisiert ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Marktumfeld. Das bullische Szenario hat mit 60 % Wahrscheinlichkeit weiter die Oberhand.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach Ausbildung des Wochentiefs am Dienstag zogen die Kurse an. Ab Wochenmitte kam deutlicher Kaufdruck auf und der Index erreichte die Zone um 48.000 Punkte. Rücksetzer am Donnerstag wurden gekauft, das Wochenhoch am Freitagnachmittag jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt.

Der Wochenabschluss erfolgte bei 47.950 Punkten.

Der Markt startete auch in die neue Woche mit einer seitwärtsgerichteten Tendenz.

Dow Jones – Wochendaten 2025 (Börse aktuell)

Woche Hoch Tief Schluss Ergebnis Range 38/2025 46.738 45.678 46.648 797 1.060 39/2025 47.053 46.197 46.547 -101 856 40/2025 47.322 46.335 47.031 484 987 41/2025 47.153 45.685 45.705 -1.325 1.468 42/2025 46.913 45.603 46.379 674 1.310 43/2025 47.508 46.413 47.397 1.018 1.095 44/2025 48.212 47.486 47.732 335 726 45/2025 47.821 46.581 47.078 -654 1.240 46/2025 48.470 46.879 47.180 102 1.591 47/2025 47.326 45.759 46.284 -896 1.567 48/2025 47.775 46.452 47.722 1.438 1.323 49/2025 48.146 47.229 47.950 228 917

Durchschnittliche Range 2025: 1.342 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen: 26 / 23

Handelszeiten: 08:00–22:00 Uhr

Das Wochenhoch der KW 49 lag erneut über der 48.000-Punkte-Marke und oberhalb der Vorwoche. Auch das Wochentief lag höher als zuvor. Damit verbuchte der Index die 26. Gewinnwoche des Jahres. Die Range blieb unter Vorwoche und Jahresdurchschnitt.

Dow Jones – Tagesdaten KW 49/2025

Datum Hoch Tief Range Schluss 01.12.2025 47.700 47.404 296 47.346 02.12.2025 47.629 47.229 400 47.500 03.12.2025 47.998 47.397 601 47.922 04.12.2025 48.087 47.798 289 47.875 05.12.2025 48.146 47.781 365 47.950

Durchschnittliche Tagesrange: 390 Punkte

Setup-Abgleich & Marktverhalten – Börse aktuell

Die erwartete Bewegung über 48.111/13 Punkte sollte das Anlaufziel 48.135/37 auslösen – dieses wurde erreicht und überschritten.

Auf der Unterseite blieb der Rücksetzer trotz Unterschreiten von 47.240/38 Punkten oberhalb des nächsten Zielbereichs 47.219/17.

Range-Abgleich KW 49/2025:

Marke Erwartet Ist Wochenhoch 48.221 48.146 Wochentief 47.026 47.229

Dow Jones Prognose – Wichtige Marken KW 50/2025

Widerstände

47.982

48.028

48.119/29

48.272

48.441

Unterstützungen

47.966/59/34

47.890

47.693

47.595

47.494

47.358

47.253/48

47.022

46.993

46.840

46.549

46.481

Wesentliche Setup-Marken:

I-Day: 48.235 & 47.530

Tagesschlussmarken: 48.684 & 46.888

Break1 Bull (Wo-Schluss): 29.514

Break2 Bull (Mo-Schluss): 24.808

Boxbereich: 49.581 – 29.514

Range: 54.058 – 15.555

Quelle: Eigenanalyse auf Basis xStation5

Chartcheck – Dow Jones Prognose Daily & 4h

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Daily-Chart – Börse aktuell

Der Dow Jones hat sich in der Vorwoche weiter erholt und über der SMA20 (47.248 Punkte) etabliert. Solange der Index per Tagesschluss darüber notiert, bestehen gute Chancen, das Jahreshoch erneut anzulaufen.

Bullische Ziele im Daily:

48.500/50

48.950/49.025

Rücksetzer sollten an der SMA20 stabilisieren, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.

Übergeordnete Prognose (Daily): bullisch

4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Erholung ist im 4h-Chart klarer sichtbar. Der Dow Jones stieg über SMA20 (47.890), SMA50 (47.595) und SMA200 (47.253).

Solange der Index über der SMA20 bleibt, bleiben die bullischen Anlaufziele intakt.

Übergeordnete Prognose (4h): bullisch

Short Cut – Kernaussage der Dow Jones Prognose

Der Dow Jones besitzt eine solide Chance, das Allzeithoch zu testen. Voraussetzung bleibt ein Tagesschluss über der SMA20.

Eintrübung erfolgt erst, wenn der Index per Tagesschluss wieder unter die SMA50 fällt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Handelsausblick – KW 50/2025

Long-Setup

Halten über 47.972 Punkten könnte folgende Ziele aktivieren:

47.994/96

48.015/17

48.040/42

48.065/67

48.087/89

48.111/13

48.135/37

48.161/63

48.190/92

48.220/22

48.241/43

48.263/65

48.292/94

Über 48.292/94 folgen:

48.315/17

48.338/40

48.362/64

48.385/87

48.404/06

48.425/27

48.440/42

48.463/65

48.489/91

48.515/17

48.534/36

48.552/54

48.571/73

48.594/96

Short-Setup

Unter 47.972 Punkten liegen folgende potenzielle Ziele:

47.950/48

47.927/25

47.903/01

47.883/81

47.865/63

47.848/46

47.825/23

47.803/01

47.782/80

47.759/57

47.727/25

47.706/04

47.684/82

47.661/59

47.645/43

47.620/18

Darunter:

47.598/96

47.578/76

47.554/52

47.534/32

47.515/13

47.492/90

47.471/69

47.446/44

47.426/24

47.401/03

47.380/78

47.359/57

47.338/36

47.315/13

47.293/91

47.269/67

47.248/46

47.224/22

47.198/96

47.177/75

47.155/53

47.135/33

Erwartete Wochenrange KW 50/2025 – Börse aktuell

Marke Von Bis Hoch 48.294 48.571 Tief 47.725 47.576

Übergeordnete Erwartung: seitwärts / aufwärts (bezogen auf den Wochenschluss)

FAQ – Dow Jones Prognose & Börse aktuell (für Snippets optimiert)

1. Wie ist die aktuelle Dow Jones Prognose für KW 50/2025?

Die Prognose zeigt ein bullisches Chartbild. Solange der Dow Jones über der SMA20 bleibt, sind Anstiege in Richtung Jahres- und Allzeithoch möglich.

2. Welche Kursmarke ist in dieser Woche besonders wichtig?

Die Schlüsselmarke liegt bei 47.972 Punkten. Oberhalb dieser Zone dominieren die Bullen, unterhalb könnten Rücksetzer einsetzen.

3. Wie ist die übergeordnete Tendenz für die kommenden Handelstage?

Die erwartete Tendenz lautet seitwärts bis aufwärts, gestützt durch ein starkes technisches Setup.

4. Welche Widerstände und Unterstützungen sind entscheidend?

Wichtige Widerstände: 47.982, 48.028, 48.119/29 Punkte.

Relevante Unterstützungen: 47.966/59/34, 47.693, 47.595 Punkte.

5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?

Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 60 %, während das Bären-Szenario mit 40 % gewichtet wird.

6. Welche Kursziele sind auf der Oberseite erreichbar?

Potenzielle Ziele reichen je nach Verlauf bis 48.571 Punkten.

7. Was würde das bullische Chartbild eintrüben?

Ein Tagesschluss unter der SMA50 würde das positive Setup deutlich schwächen.