Dow Jones Prognose KW 50/2025 – Aktuelle Analyse & Ausblick | Börse aktuell

- Bullischer Gesamtausblick
- Zentrale Trigger-Marke
- Wochenerwartung leicht positiv
Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 50/ 2025 (08.12.2025 - 12.12.2025)
Rückblick:
Der Dow Jones startete am Montag bei 47.485 Punkten und lag damit 1.103 Punkte über der vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch 237 Punkte unter dem damaligen Wochenschluss. Zu Wochenbeginn verlief der Handel übergeordnet seitwärts. Das Tageshoch am Montag wurde abverkauft, das Tagestief hingegen sofort zurückgekauft.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
✅ Drei Key Takeaways
-
Bullischer Gesamtausblick:
Der Dow Jones bleibt sowohl im Daily- als auch im 4h-Chart klar bullisch, solange er per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Ein Angriff auf das Jahres- bzw. Allzeithoch bleibt wahrscheinlich.
-
Zentrale Trigger-Marke:
Die Zone um 47.972 Punkte dient als kurzfristige Richtungsentscheidung. Oberhalb dominieren die Bullen mit zahlreichen Anlaufzielen bis 48.571 Punkten, unterhalb drohen gestaffelte Rücksetzer.
-
Wochenerwartung leicht positiv:
Die erwartete Wochenrange signalisiert ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Marktumfeld. Das bullische Szenario hat mit 60 % Wahrscheinlichkeit weiter die Oberhand.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach Ausbildung des Wochentiefs am Dienstag zogen die Kurse an. Ab Wochenmitte kam deutlicher Kaufdruck auf und der Index erreichte die Zone um 48.000 Punkte. Rücksetzer am Donnerstag wurden gekauft, das Wochenhoch am Freitagnachmittag jedoch für Gewinnmitnahmen genutzt.
Der Wochenabschluss erfolgte bei 47.950 Punkten.
Der Markt startete auch in die neue Woche mit einer seitwärtsgerichteten Tendenz.
Dow Jones – Wochendaten 2025 (Börse aktuell)
|Woche
|Hoch
|Tief
|Schluss
|Ergebnis
|Range
|38/2025
|46.738
|45.678
|46.648
|797
|1.060
|39/2025
|47.053
|46.197
|46.547
|-101
|856
|40/2025
|47.322
|46.335
|47.031
|484
|987
|41/2025
|47.153
|45.685
|45.705
|-1.325
|1.468
|42/2025
|46.913
|45.603
|46.379
|674
|1.310
|43/2025
|47.508
|46.413
|47.397
|1.018
|1.095
|44/2025
|48.212
|47.486
|47.732
|335
|726
|45/2025
|47.821
|46.581
|47.078
|-654
|1.240
|46/2025
|48.470
|46.879
|47.180
|102
|1.591
|47/2025
|47.326
|45.759
|46.284
|-896
|1.567
|48/2025
|47.775
|46.452
|47.722
|1.438
|1.323
|49/2025
|48.146
|47.229
|47.950
|228
|917
Durchschnittliche Range 2025: 1.342 Punkte
Gewinn- zu Verlustwochen: 26 / 23
Handelszeiten: 08:00–22:00 Uhr
Das Wochenhoch der KW 49 lag erneut über der 48.000-Punkte-Marke und oberhalb der Vorwoche. Auch das Wochentief lag höher als zuvor. Damit verbuchte der Index die 26. Gewinnwoche des Jahres. Die Range blieb unter Vorwoche und Jahresdurchschnitt.
Dow Jones – Tagesdaten KW 49/2025
|Datum
|Hoch
|Tief
|Range
|Schluss
|01.12.2025
|47.700
|47.404
|296
|47.346
|02.12.2025
|47.629
|47.229
|400
|47.500
|03.12.2025
|47.998
|47.397
|601
|47.922
|04.12.2025
|48.087
|47.798
|289
|47.875
|05.12.2025
|48.146
|47.781
|365
|47.950
Durchschnittliche Tagesrange: 390 Punkte
Setup-Abgleich & Marktverhalten – Börse aktuell
Die erwartete Bewegung über 48.111/13 Punkte sollte das Anlaufziel 48.135/37 auslösen – dieses wurde erreicht und überschritten.
Auf der Unterseite blieb der Rücksetzer trotz Unterschreiten von 47.240/38 Punkten oberhalb des nächsten Zielbereichs 47.219/17.
Range-Abgleich KW 49/2025:
|Marke
|Erwartet
|Ist
|Wochenhoch
|48.221
|48.146
|Wochentief
|47.026
|47.229
Dow Jones Prognose – Wichtige Marken KW 50/2025
Widerstände
47.982
48.028
48.119/29
48.272
48.441
Unterstützungen
47.966/59/34
47.890
47.693
47.595
47.494
47.358
47.253/48
47.022
46.993
46.840
46.549
46.481
Wesentliche Setup-Marken:
-
I-Day: 48.235 & 47.530
-
Tagesschlussmarken: 48.684 & 46.888
-
Break1 Bull (Wo-Schluss): 29.514
-
Break2 Bull (Mo-Schluss): 24.808
-
Boxbereich: 49.581 – 29.514
-
Range: 54.058 – 15.555
Quelle: Eigenanalyse auf Basis xStation5
Chartcheck – Dow Jones Prognose Daily & 4h
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Daily-Chart – Börse aktuell
Der Dow Jones hat sich in der Vorwoche weiter erholt und über der SMA20 (47.248 Punkte) etabliert. Solange der Index per Tagesschluss darüber notiert, bestehen gute Chancen, das Jahreshoch erneut anzulaufen.
Bullische Ziele im Daily:
48.500/50
48.950/49.025
Rücksetzer sollten an der SMA20 stabilisieren, um das bullische Szenario nicht zu gefährden.
Übergeordnete Prognose (Daily): bullisch
4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Erholung ist im 4h-Chart klarer sichtbar. Der Dow Jones stieg über SMA20 (47.890), SMA50 (47.595) und SMA200 (47.253).
Solange der Index über der SMA20 bleibt, bleiben die bullischen Anlaufziele intakt.
Übergeordnete Prognose (4h): bullisch
Short Cut – Kernaussage der Dow Jones Prognose
Der Dow Jones besitzt eine solide Chance, das Allzeithoch zu testen. Voraussetzung bleibt ein Tagesschluss über der SMA20.
Eintrübung erfolgt erst, wenn der Index per Tagesschluss wieder unter die SMA50 fällt.
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Handelsausblick – KW 50/2025
Long-Setup
Halten über 47.972 Punkten könnte folgende Ziele aktivieren:
47.994/96
48.015/17
48.040/42
48.065/67
48.087/89
48.111/13
48.135/37
48.161/63
48.190/92
48.220/22
48.241/43
48.263/65
48.292/94
Über 48.292/94 folgen:
48.315/17
48.338/40
48.362/64
48.385/87
48.404/06
48.425/27
48.440/42
48.463/65
48.489/91
48.515/17
48.534/36
48.552/54
48.571/73
48.594/96
Short-Setup
Unter 47.972 Punkten liegen folgende potenzielle Ziele:
47.950/48
47.927/25
47.903/01
47.883/81
47.865/63
47.848/46
47.825/23
47.803/01
47.782/80
47.759/57
47.727/25
47.706/04
47.684/82
47.661/59
47.645/43
47.620/18
Darunter:
47.598/96
47.578/76
47.554/52
47.534/32
47.515/13
47.492/90
47.471/69
47.446/44
47.426/24
47.401/03
47.380/78
47.359/57
47.338/36
47.315/13
47.293/91
47.269/67
47.248/46
47.224/22
47.198/96
47.177/75
47.155/53
47.135/33
Erwartete Wochenrange KW 50/2025 – Börse aktuell
|Marke
|Von
|Bis
|Hoch
|48.294
|48.571
|Tief
|47.725
|47.576
Übergeordnete Erwartung: seitwärts / aufwärts (bezogen auf den Wochenschluss)
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ – Dow Jones Prognose & Börse aktuell (für Snippets optimiert)
1. Wie ist die aktuelle Dow Jones Prognose für KW 50/2025?
Die Prognose zeigt ein bullisches Chartbild. Solange der Dow Jones über der SMA20 bleibt, sind Anstiege in Richtung Jahres- und Allzeithoch möglich.
2. Welche Kursmarke ist in dieser Woche besonders wichtig?
Die Schlüsselmarke liegt bei 47.972 Punkten. Oberhalb dieser Zone dominieren die Bullen, unterhalb könnten Rücksetzer einsetzen.
3. Wie ist die übergeordnete Tendenz für die kommenden Handelstage?
Die erwartete Tendenz lautet seitwärts bis aufwärts, gestützt durch ein starkes technisches Setup.
4. Welche Widerstände und Unterstützungen sind entscheidend?
Wichtige Widerstände: 47.982, 48.028, 48.119/29 Punkte.
Relevante Unterstützungen: 47.966/59/34, 47.693, 47.595 Punkte.
5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?
Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 60 %, während das Bären-Szenario mit 40 % gewichtet wird.
6. Welche Kursziele sind auf der Oberseite erreichbar?
Potenzielle Ziele reichen je nach Verlauf bis 48.571 Punkten.
7. Was würde das bullische Chartbild eintrüben?
Ein Tagesschluss unter der SMA50 würde das positive Setup deutlich schwächen.
