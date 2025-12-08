US Börsenstart: Stabiler Start in die FED-Woche – Tech stark, Small Caps vor Ausbruch

Das Wichtigste in Kürze FED-Entscheidung im Fokus

Technologie führt den Markt

Russell 2000 an wichtigem Widerstand

Die Börse USA zeigt sich zu Beginn der entscheidenden FED-Woche weitgehend stabil. Während Anleger auf klare Signale zur zukünftigen US-Geldpolitik warten, rücken erneut Technologiewerte in den Mittelpunkt. Der Russell 2000 legt am stärksten zu und erholt sich nach dem Rücksetzer vom Freitag, während die großen Leitindizes nur geringe Veränderungen zeigen. ⭐ Key Takeaways FED-Entscheidung im Fokus: Dezember-Zinssenkung fast vollständig eingepreist – Kommunikation der FED wichtiger als der Schritt selbst. Technologie führt den Markt: Software- und Halbleiterwerte ziehen an, defensive Sektoren verlieren Kapital. Russell 2000 an wichtigem Widerstand: Small Caps profitieren stark vom niedrigen Zinsumfeld, befinden sich aber an kritischer Marke. Börse USA: Wall Street wartet auf die FED – leichte Gewinne, viel Unsicherheit 📊 Die US-Futures entwickeln sich wie folgt: Russell 2000: +0,6 %

Nasdaq 100: +0,1 %

S&P 500 / Dow Jones: weitgehend unverändert Die Stimmung ist stabil, aber klar von Vorsicht geprägt. 🔍 Warum die FED-Woche so wichtig ist: Die Zinssenkung im Dezember gilt als fast sicher .

Entscheidend wird die Kommunikation für Januar und 2026.

Erwartete interne Dissense im FOMC :

Einige Falken bezweifeln den disinflationären Effekt von KI-Produktivität und könnten auf einen vorsichtigeren Kurs drängen.

Diskussion über einen möglichen „hawkish cut“:

Eine Zinssenkung, aber mit restriktiver Tonalität für die Folgejahre (auch unter einem möglichen neuen FED-Vorsitz unter Präsident Trump). ➡️ Die US Börse reagiert zunehmend empfindlich auf Nuancen der FED-Rhetorik. 💻 Tech-Sektor dominiert die US Börse – Defensive Branchen unter Druck 🤖 Tech bleibt der klare Gewinner zu Wochenbeginn: Software

Halbleiter

Cloud & KI-Infrastruktur Diese Bereiche verzeichnen die stärksten Zuflüsse.

Gleichzeitig ziehen Anleger Kapital aus defensiven Sektoren ab: Healthcare

Utilities

Consumer Staples Die Volatilität bleibt dabei überschaubar. 📈 Russell 2000 – Small Caps an entscheidender Chartmarke 📌 Der Small-Cap-Index nähert sich: Widerstand: Allzeithoch von Oktober → ca. 2.555 Punkte

Unterstützung: 78,6 % Fibonacci, nahe der psychologischen 2.500-Punkte-Marke Wichtig im Chart: Der Index respektiert seit Wochen die 10-Tage-EMA (gelb)

Über der EMA10 → Chance auf neue Hochs

Unter der EMA10 → Rückkehr in die Oktober-Konsolidierung möglich ➡️ Small Caps profitieren besonders stark von einem niedrigeren Zinsumfeld. 🏢 Unternehmensnews – Wichtige Bewegungen an der US Börse 📰 💊 Agios Pharmaceuticals +0,5 % nach anfänglichen Verlusten FDA verzögert Entscheidung über Mitapivat (bei Alpha- und Beta-Thalassämie)

Keine neuen Daten angefordert, Antrag weiter aktiv in Prüfung 🚗 Carvana +8 % Wird am 22. Dezember in den S&P 500 aufgenommen

Führt zu erwarteten Kapitalzuflüssen durch Indexfonds 🤖 IBM kauft Confluent für 11 Mrd. USD Kaufpreis: 31 USD pro Aktie (~29 % Aufgeld)

Ziel: Verstärkung im Bereich KI & Daten-Streaming

Confluent-Aktie steigt vorbörslich um fast 30 %

Abschluss erwartet Mitte 2026 💵 CoreWeave –5 % Unternehmen kündigt 2 Mrd. USD Convertible Notes an

Mittel für capped-call-Transaktionen und allgemeine Unternehmenszwecke 🎬 Netflix / Warner Bros Discovery Präsident Trump äußert kartellrechtliche Bedenken gegen Netflix' 72-Mrd.-USD-Deal

Netflix: –3 %

WBD: +6,6 % 🎥 Paramount Skydance startet feindliches Gebot 30 USD pro Aktie für WBD

Unterstützt durch Ellison-Familie, RedBird Capital & 54 Mrd. USD Schulden

Argument: Kleinere Übernahme wäre regulatorisch leichter genehmigungsfähig 🧾 Fazit: US Börse stabil – Tech stark, aber FED-Entscheidung wird zum Game Changer Die Börse USA startet ruhig, aber mit klarer Führung der Tech-Branche in die entscheidende Woche. Während Small Caps vor einem möglichen Ausbruch stehen, warten Anleger gespannt auf die FED-Kommunikation. Die Signale der FED – dovish, neutral oder hawkish cut – werden bestimmen, ob die derzeitige Stärke der US Börse anhält oder ob eine Korrektur bevorsteht.

