DAX Gewinner am Donnerstag: Siemens Energy Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Die Siemens Energy Aktie bestätigt ihre außergewöhnliche Stärke und führt erneut die Liste der DAX Gewinner an. Am 18.12.2025 legte der Titel per Xetra-Schluss um +3,58 % zu und ließ damit den Gesamtmarkt deutlich hinter sich.

Nach einer kurzen Konsolidierung auf hohem Niveau meldeten sich die Käufer eindrucksvoll zurück. Anleger fragen sich nun: Ist die Siemens Energy Aktie weiterhin ein Kaufkandidat – oder drohen nach der starken Rally Gewinnmitnahmen? ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR.DE 🚀 Key Takeaways 🏆 1. DAX Gewinner: Siemens Energy mit stärkstem Tagesplus Im Donnerstagshandel zeigte sich ein klares Bild im deutschen Leitindex: 32 DAX-Aktien im Plus, nur 8 im Minus

Siemens Energy: +3,58 % (stärkster Wert im DAX)

Airbus: +2,61 %

Deutsche Bank: +2,45 % Damit verteidigt die Siemens Energy Aktie ihren Platz als klarer Momentum-Leader im DAX. Besonders positiv: Die Gewinne wurden bis zum Handelsschluss gehalten – ein Zeichen nachhaltiger Nachfrage institutioneller Investoren. 📊 2. Tageschart: Rücksetzer gekauft – bullische Struktur intakt Der Blick auf den Tageschart unterstreicht die Stärke der Aktie: Jahrestief im April schnell zurückgekauft

Seit Ende November neue Hochs in Serie

Jahreshoch Mitte Dezember bei 124,80 EUR

Aktueller Rücksetzer stoppte exakt an der SMA20 (115,33 EUR) Die erfolgreiche Verteidigung dieser gleitenden Durchschnittslinie ist ein wichtiges bullisches Signal. Damit bleibt die Perspektive erhalten, die übergeordnete Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Mögliche Kursziele auf der Oberseite: 🎯 130,00 EUR

🎯 Übergeordnet 148–152 EUR Sollten erneute Rücksetzer auftreten, könnte sich die Aktie erneut an der SMA20 stabilisieren. Darunter bietet die SMA50 (109,54 EUR) eine weitere zentrale Unterstützung, die in den vergangenen Monaten mehrfach gehalten hat. ⏱️ 3. 4h-Chart: Konsolidierung auf hohem Niveau Auch im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild konstruktiv: Seit Oktober Seitwärtsphase zwischen SMA20 (120,50 EUR) und SMA50 (117,70 EUR)

Ende November klarer Ausbruch über die SMA20

Jüngste Korrektur stoppte an der SMA50

Erholung führte zurück an die SMA20 Entscheidend ist nun, ob die Siemens Energy Aktie die Bewegung über die SMA20 fortsetzen kann. Gelingt dies, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Angriff auf das Jahreshoch und darüber hinaus.

Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild erst dann eintrüben, wenn sich der Kurs dauerhaft darunter etabliert. Chartcheck Tageschart – Technische Analyse & Siemens Energy Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Siemens Energy Aktie bleibt DAX Gewinner mit Trendstärke Die Siemens Energy Aktie bestätigt eindrucksvoll ihre Rolle als DAX Gewinner. Technisch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, Rücksetzer werden konsequent gekauft und wichtige Unterstützungen halten. 🟢 Chancen Klarer Aufwärtstrend im Tageschart

Rücksetzer an SMA20 erfolgreich abgefangen

Starkes Momentum im DAX

Attraktive Kursziele oberhalb von 130 EUR 🔴 Risiken Gewinnmitnahmen nach der starken Rally

Bruch der SMA50 würde das Bild eintrüben

Erhöhte Volatilität im Energiesektor Fazit:

Solange sich die Siemens Energy Aktie oberhalb der SMA20 und SMA50 hält, bleibt das bullische Szenario intakt. Für trendfolgende Anleger bleibt der Titel einer der spannendsten DAX Gewinner mit weiterem Aufwärtspotenzial. Chartcheck 4-Stunden-Chart – Kurzfristige Siemens Energy Aktie Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

