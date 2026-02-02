Brenntag Prognose: Stärkster DAX Gewinner am Freitag | Chartanalyse

Per Handelsschluss am Freitag (30.01.2026) notierten im DAX 40 exakt 20 Aktien im Plus, während 20 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gingen.

Angeführt wurde die DAX Gewinnerliste von Brenntag, deren Aktie um 2,19 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls unter den DAX Gewinnern fanden sich die Deutsche Telekom mit einem Plus von 2,05 Prozent sowie Scout24 mit einem Kursanstieg von 1,81 Prozent.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

🔑 Drei Key Takeaways zur Henkel Aktie

Brenntag als klarer DAX Gewinner:

Mit einem Tagesplus von 2,19 % war die Brenntag Aktie der stärkste DAX Gewinner am Freitag. Das bestätigt kurzfristig erhöhtes Kaufinteresse und rückt den Titel erneut in den Fokus der Marktteilnehmer.

Technische Lage verbessert sich, aber Widerstand bleibt:

Die Aktie hat sich oberhalb von SMA20 und SMA50 stabilisiert. Für die Brenntag Prognose bleibt entscheidend, ob der Kurs nachhaltig in Richtung der SMA200 bei 53,34 EUR vorstoßen kann, die zuletzt als markanter Widerstand fungierte.

Kurzfristig aufwärts, übergeordnet noch neutral:

Während der 4h-Chart bullisch einzustufen ist und weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert, bleibt die übergeordnete Einschätzung im Tageschart neutral. Rücksetzer in den Bereich um 50 EUR könnten weiterhin als Kaufgelegenheiten dienen.

DAX Gewinner Freitag – Brenntag Aktie mit größtem Tagesgewinn

Die Brenntag Aktie (BNR) war am Freitag per Handelsschluss mit einem Kursplus von 2,19 Prozent der stärkste DAX Gewinner des Tages. Damit rückte der Titel erneut in den Fokus der Anleger und liefert die Grundlage für eine aktualisierte Brenntag Prognose auf Basis der Charttechnik.

Brenntag Prognose – Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Einordnung Tageschart

Die Aktie formatiert im März ihr Jahreshoch bei 68,70 EUR. Dieses Hoch wurde anschließend abverkauft, wobei die Abgaben zunächst moderat verliefen. Ende März 2024 setzten dynamische und momentumstarke Verkäufe ein. Zwar konnte sich das Papier rasch stabilisieren und erholen, die Gegenbewegung endete jedoch im Bereich von 63 EUR.

Seit Anfang Juni 2024 bewegt sich die Brenntag Aktie in einem stabilen Abwärtskanal. Erholungen wurden im Handelsverlauf regelmäßig abverkauft, woraufhin die Aktie die Abwärtsbewegung erneut aufnahm. Erst ab Mitte Oktober stellten sich nachhaltige Stabilisierungen ein, seither verläuft die Aktie übergeordnet seitwärts.

In den vergangenen Handelstagen zeigte sich wieder verstärktes Kaufinteresse. Rücksetzer wurden zügig gekauft, was für eine zunehmende Nachfrage spricht – ein wichtiger Aspekt für die aktuelle Brenntag Prognose.

Gleitende Durchschnitte und Szenarien

Die Erholungen der letzten Monate wurden regelmäßig an der SMA50 (aktuell 49,48 EUR) beendet. Zwar gelang es der Aktie mehrfach, diese Durchschnittslinie zu erreichen, die Aufwärtsdynamik ließ jedoch jeweils nach und führte zurück an bzw. unter die SMA20 (aktuell 50,07 EUR).

Aus dem Chart lässt sich erkennen, dass die Aktie zum Jahresende einen Boden ausgebildet hat. Zwar konnte sich der Kurs dynamisch nach Norden schieben, eine nachhaltige Lösung von SMA20 und SMA50 blieb jedoch bislang aus.

Bullisches Szenario:

Wird der Tagesschluss von Freitag bestätigt, könnte sich mit einer weiteren grünen Tageskerze Aufwärtspotenzial bis zur SMA200 (aktuell 53,34 EUR) eröffnen. Diese Linie stellte zuletzt im Juni 2025 einen markanten Widerstand dar und begrenzte auch die letzten beiden Erholungsbewegungen.

Bearishes Szenario:

Wird der Schlusskurs nicht bestätigt, dürfte die Aktie erneut in den Bereich der SMA20 / SMA50 zurücklaufen. Dort wäre – wie bereits zuvor – eine Stabilisierung mit anschließender Erholung möglich.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Brenntag Prognose: neutral

Brenntag Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Seitwärtsbewegung der Brenntag Aktie noch klarer erkennbar. Der Kurs prallte mehrfach an der SMA200 (aktuell 49,15 EUR) ab, wobei Kerzendochte diese Linie punktgenau testeten. Anschließend fiel der Titel unter die SMA20 (50,44 EUR) und die SMA50 (50,16 EUR), konnte sich jedoch im Umfeld dieser Durchschnittslinien etablieren.

In den letzten Handelstagen setzte sich zunehmend Kaufinteresse durch. Die Aktie schob sich über die 50-EUR-Marke, gab die Gewinne jedoch zwischenzeitlich wieder ab. In der aktuellen Bewegung gelang erneut der Anstieg über SMA20 und SMA50, worüber sich der Kurs vorerst festsetzen konnte.

Bullisches Szenario:

Kann die Brenntag Aktie die Aufwärtsdynamik fortsetzen, rückt der Bereich um 53,30 EUR in Reichweite – ein zentrales Ziel in der kurzfristigen Brenntag Prognose.

Korrekturszenario:

Bei Gewinnmitnahmen könnten zunächst SMA20 und SMA50 als Unterstützung dienen. Darunter bleibt die SMA200 eine technisch relevante Auffanglinie, unter die der Kurs möglichst nicht mehr zurückfallen sollte.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Brenntag Prognose: bullisch

Tagesprognose Brenntag Aktie

Kurzfristige Prognose: aufwärts

Widerstände

53,34

53,86

54,62

55,77

Unterstützungen

50,44

50,41

50,37

50,16

50,07

49,88

49,48

49,15

49,01

48,72

47,41

47,07 (GAP)

