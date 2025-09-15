KEY TAKEAWAYS
Das Chartbild ist aktuell bärisch zu interpretieren. Es würde sich etwas entspannen, wenn es der Anteilsschein es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 zu etablieren. Dazu müsste der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt werden. Zudem wäre es wichtig, dass sich heute im Handel eine weitere längere grüne Tageskerze ausbildet.
► Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1
DAX Gewinner am 12.09.2025 – Hannover Rück Aktie führt Liste an
Am Freitag, den 12. September 2025, beendeten 10 Aktien den Handel im DAX 40 im Plus, während 30 Werte Verluste hinnehmen mussten. Der größte DAX Gewinner war die Hannover Rück Aktie (HNR), die sich per Xetra-Schluss um 3,44 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Münchener Rück mit +1,59 Prozent und Rheinmetall mit +0,85 Prozent.
Damit stand die Hannover Rück Aktie im Fokus der Anleger und belegte den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern.
Chartanalyse Hannover Rück Aktie (Tageschart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einer Erholung Ende Februar über die Marke von 280 EUR und einem anschließenden Rücksetzer, konnte die Hannover Rück Aktie im April ein neues Jahreshoch bei 292,40 EUR markieren. Dieses Hoch wurde abverkauft, woraufhin sich die Aktie zunächst oberhalb von 270 EUR stabilisierte.
Mitte Juni rutschten die Kurse in eine Seitwärtsbewegung. Der Ausbruchsversuch Anfang August scheiterte, und die Aktie fiel kontinuierlich bis zum Jahrestief von 240,20 EUR. Zum Wochenschluss gelang dann ein starkes GAP-up zurück an die Marke von 250 EUR.
Die SMA200 (263,12 EUR) diente lange als verlässliche Unterstützung, wurde jedoch im August klar unterschritten. Erst mit dem Kursanstieg am Freitag gelang der Sprung zurück über die SMA20 (248,40 EUR). Damit besteht kurzfristig die Chance auf eine Erholung in Richtung der SMA50 (258,66 EUR).
Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch
Tagesprognose: aufwärts
Chartanalyse Hannover Rück Aktie (4h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich, dass die Aktie nach dem Fall unter die SMA200 im Juni mehrere Fehlausbrüche verzeichnete. Erst Ende der letzten Handelswoche konnte die Hannover Rück Aktie per GAP-up über die SMA50 klettern.
Für den kurzfristigen Trend ist entscheidend, ob sich die Aktie über der SMA50 etablieren kann. Gelingt dies, wäre ein Anstieg in Richtung der SMA200 denkbar. Scheitert der Kurs jedoch, könnte die SMA20 noch einmal als Support dienen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral
Wichtige Unterstützungen & Widerstände
Widerstände: 252,60 (GAP), 258,66, 263,10, 265,60 (GAP), 277,40 (GAP)
Unterstützungen: 249,10, 248,46, 247,28, 245,16, 244,37, 244,14, 242,00 (GAP)
Fazit – Hannover Rück Aktie als DAX Gewinner
Die Hannover Rück Aktie zeigte sich am Freitag als stärkster DAX Gewinner mit einem deutlichen Kursplus von 3,44 %. Kurzfristig hellt sich das Chartbild etwas auf, die mittelfristige Tendenz bleibt jedoch bärisch. Anleger sollten vor allem die Marke der SMA20 sowie die Entwicklung im Bereich der SMA50 und SMA200 genau im Blick behalten.
