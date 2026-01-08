Börse Aktuell: RTX Corp Prognose nach Trump-Aussagen | Verteidigungsaktien im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Politische Aussagen als Kurstreiber

RTX Corp Prognose deutlich verbessert

Sektorweite Stärke

Die US-Verteidigungsbranche sorgte gestern für starke Kursbewegungen an der Börse aktuell. Auslöser waren neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die bei Investoren zunächst für Unsicherheit und anschließend für eine deutliche Kurserholung sorgten. Besonders im Fokus stand dabei die RTX Corp Prognose, nachdem die Aktie zunächst unter Druck geraten war. ► RTX Corp WKN: 926493 | ISIN: US75513E1010 | Ticker: RTX Trump kritisiert Dividendenpolitik – Verteidigungsaktien unter Druck Zunächst hatten Trumps Kommentare auf Truth Social einen Abverkauf bei großen US-Rüstungskonzernen ausgelöst. Aktien von Lockheed Martin (LMT.US) und RTX Corp (RTX.US, ehemals Raytheon) verloren zeitweise mehrere Prozent. Trump erklärte, er wolle nicht zulassen, dass große Rüstungskonzerne weiterhin stark auf Dividenden und Aktienrückkäufe setzen. Stattdessen sollten sie verstärkt in den Aufbau moderner Produktionskapazitäten für Waffensysteme der nächsten Generation investieren. An der Börse aktuell wurde dies als operatives Risiko gewertet. Anleger befürchteten höhere Investitionsausgaben (CapEx), eine geringere Attraktivität für Aktionäre sowie Belastungen für die Gewinnentwicklung. Verteidigungshaushalt 2026: Kehrtwende sorgt für Kurssprung Rund eine Stunde später folgte jedoch die überraschende Kehrtwende. Trump stellte in Aussicht, dass der US-Verteidigungshaushalt 2026 dank Einnahmen aus Handelszöllen auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen könnte – deutlich mehr als die zuvor erwartete Marke von 1 Billion US-Dollar. Diese Aussage führte zu einer sofortigen Trendwende: Verteidigungsaktien erholten sich rasch und legten nach Börsenschluss teilweise um 5 % oder mehr zu. Am heutigen Handelstag setzen sich die Gewinne über den gesamten Sektor hinweg fort – von den großen Rüstungsriesen bis zu kleineren Zulieferern. RTX Corp Prognose: Aktie dreht deutlich ins Plus Besonders stark im Fokus stand RTX Corp. Trump hatte das Unternehmen zuvor als besonders zurückhaltend bei der Umsetzung von Empfehlungen des US-Verteidigungsministeriums kritisiert und auf eine aus seiner Sicht überhöhte Dividenden- und Rückkaufpolitik verwiesen. Diese Aussagen hatten zusätzlichen Verkaufsdruck auf die Aktie ausgelöst. Inzwischen wurden die Verluste jedoch mehr als ausgeglichen. Vor Eröffnung des US-Handels notiert die RTX-Aktie rund 5 % höher bei etwa 194 US-Dollar. Für Anleger rückt damit erneut die RTX Corp Prognose in den Mittelpunkt – insbesondere vor dem Hintergrund eines potenziell stark wachsenden Verteidigungshaushalts. RTX Corp (RTX.US) im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

