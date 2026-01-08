Commerzbank Prognose 2025 – Aktie im Fokus: Übernahmefantasie & Chartanalyse

Die Übernahmegerüchte haben den Kurs der Commerzbank Aktie in den letzten Monaten getragen. Das Papier konnte sich deutlich über die 30 EUR-Marke schieben. Aktuell hat sich aber Ernüchterung eingestellt, da sich die UniCredit offensichtlich an der Bewertung der Commerzbank stört und diese als zu hoch einschätzt.

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

✅ Drei Key Takeaways

Übernahmefantasie verliert an Dynamik

Die Commerzbank Aktie bleibt zwar von Übernahmegerüchten getragen, doch die Zurückhaltung der UniCredit aufgrund der hohen Bewertung dämpft kurzfristig das Aufwärtspotenzial.

Technisch entscheidende Phase

Der Kurs notiert nahe wichtiger Durchschnittslinien. Eine Rückeroberung der SMA20 wäre positiv zu werten, während ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 das Risiko einer Ausdehnung der Korrektur erhöht.

Mittelfristig stabile Perspektive mit erhöhten Schwankungen

Trotz kurzfristiger Unsicherheiten spricht die moderate Bewertung für eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Entwicklung im Jahresvergleich, bei gleichzeitig erhöhter Volatilität.

Die Commerzbank Aktie steht im Fokus der Anleger. Übernahmegerüchte rund um die UniCredit haben den Kurs in den vergangenen Monaten deutlich über die Marke von 30 EUR getragen. Zuletzt hat sich jedoch Ernüchterung eingestellt: Die UniCredit hält die aktuelle Bewertung der Commerzbank für zu hoch. Entsprechend hat die Dynamik nachgelassen, obwohl die Aktie weiterhin auf erhöhtem Kursniveau notiert.

Fundamentaldaten der Commerzbank Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 35,01 EUR Marktkapitalisierung 39,47 Mrd. EUR Umsatz 2024 26,06 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 6,53 % KGV 10,45 4-Wochen-Performance +1,70 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 3,43 % Branche Banken

* Prognose

Parkettgeflüster – Übernahmefantasie als Kurstreiber

Seit Monaten treiben Übernahmegerüchte die Commerzbank Aktie an. Besonders die Beteiligung der UniCredit, die mittlerweile rund 29 % der Anteile hält, hat den Kurs deutlich beflügelt. Die Aktie konnte im Zuge dieser Fantasie neue Mehrjahreshochs erreichen.

Zuletzt hat sich das Bild jedoch eingetrübt. Das Management der UniCredit äußerte Zweifel an einer zeitnahen Vollübernahme. Als zentrale Hürde wird die aktuell hohe Bewertung der Commerzbank genannt. Zum Vergleich:

KGV Commerzbank: 10,45

KGV UniCredit: 6,7*

Damit ist die UniCredit deutlich günstiger bewertet. Aus Marktsicht ist dies ein klares Signal, dass ein hoher Übernahmeaufschlag auf die verbleibenden Anteile aktuell wenig wahrscheinlich ist.

Zwar hat die UniCredit bereits im April 2025 die kartellrechtliche Genehmigung zur weiteren Aufstockung erhalten, eine finale Entscheidung zur Komplettübernahme steht jedoch weiterhin aus.

Parallel dazu betont das Management der Commerzbank seine Eigenständigkeit. Ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 600 Mio. EUR konnte die Märkte bislang jedoch nicht nachhaltig überzeugen.

*Quelle: onvista

Chartcheck Tageschart – Technische Commerzbank Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Commerzbank Aktie erreichte Ende August ihr Jahreshoch bei 38,25 EUR. Gewinnmitnahmen führten anschließend zu einem Gap Down und einer moderaten Korrektur. Erst Ende November kam wieder verstärkt Kaufinteresse auf, wodurch sich der Kurs bis zum Jahresende erneut über die Marke von 35 EUR schieben konnte. Das offene Gap wurde kurz vor Weihnachten geschlossen.

Technische Schlüsselmarken (Tageschart)

SMA20: 35,21 EUR

SMA50: 33,58 EUR

SMA200: 29,76 EUR

Zuletzt fiel die Aktie erneut unter die SMA20. Entscheidend wird nun sein, ob sich zeitnah Käufer finden, die den Kurs wieder über diese Durchschnittslinie führen. Gelingt dies dynamisch, wäre die Bewegung als konstruktiv zu werten.

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 erhöht hingegen die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Korrektur bis zur SMA50. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, rückt die SMA200 als übergeordnetes Ziel in den Fokus.

Einschätzung Tageschart – Prognose: bullisch / neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart (12–18 Monate)

Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung muss sich die Aktie oberhalb der SMA20 etablieren. Ein Tagesschluss über dem Jahreshoch 2024 würde weiteres Potenzial bis in den Bereich von 42,80 EUR eröffnen.

Unterhalb der SMA50 würde sich der Fokus hingegen wieder klar auf die Unterseite verlagern.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

4-Stunden-Chart – Kurzfristige Commerzbank Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Aktie zuletzt sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 gefallen. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt.

Relevante Durchschnittslinien (4h)

SMA20: 35,84 EUR

SMA50: 35,38 EUR

SMA200: 32,96 EUR

Setzt sich die Aktie unter der SMA50 fest, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA200. Diese Linie hat in der Vergangenheit mehrfach als tragfähiger Support fungiert. Ein Bruch darunter würde das Oktober-Tief 2024 wieder in Reichweite bringen.

Erst eine Rückeroberung der SMA50 und anschließend der SMA20 würde das Chartbild wieder aufhellen.

Einschätzung 4h Chart – Prognose: neutral

Kurzfristiger Ausblick (nächste 3 Monate)

Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken. Eine nachhaltige Verbesserung ergibt sich erst bei einer stabilen Etablierung über der SMA20.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bull-Szenario: 45 %

Bear-Szenario: 55 %

Wichtige Kursmarken der Commerzbank Aktie

Widerstände:

35,09 · 35,21 · 35,38 · 35,74 · 35,84 · 35,90 · 36,04 · 38,25 · 42,83

Unterstützungen:

34,35 · 33,58 · 32,92 · 30,97 · 30,41 (GAP) · 29,51 · 29,17

