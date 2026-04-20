DAX Gewinner: Infineon Aktie mit starkem Plus - Analyse und Prognose

Das Wichtigste in Kürze Infineon Aktie stärkster DAX Gewinner

Bullishes Chartbild bestätigt

Weitere Kursziele möglich

Zum Xetra-Handelsschluss am Freitag (17.04.2026) präsentierte sich der DAX überwiegend freundlich: 34 Aktien schlossen im Plus, lediglich 6 Werte verzeichneten Abschläge. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Infineon Aktie mit einem Tagesgewinn von 6,60 Prozent. Ebenfalls stark zeigten sich Continental mit +5,63 Prozent und MTU mit +5,13 Prozent. ► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX ⚡ Key Takeaways Infineon Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit +6,60 Prozent führte die Infineon Aktie die DAX Gewinner klar an und zeigte starke Dynamik.

Mit +6,60 Prozent führte die Infineon Aktie die DAX Gewinner klar an und zeigte starke Dynamik. Bullishes Chartbild bestätigt: Sowohl im Tageschart als auch im 4h Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange wichtige Marken wie die SMA50 bzw. SMA20 halten.

Sowohl im Tageschart als auch im 4h Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange wichtige Marken wie die SMA50 bzw. SMA20 halten. Weitere Kursziele möglich: Bei anhaltender Stärke rücken 51,66 EUR und 61,82 EUR in den Fokus, während Rücksetzer bis etwa 45 EUR technisch noch unkritisch sind. Infineon Aktie als stärkster DAX Gewinner Die Infineon Aktie (IFX) war am Freitag der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Mit einem Plus von 6,60 Prozent setzte sich der Wert deutlich an die Spitze der Tagesperformance. Infineon Aktie im Chartcheck: Tageschart bullish Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer Seitwärtsphase. Erst zum Jahresbeginn gelang der Ausbruch nach oben. In der Folge stieg der Kurs bis auf 48,22 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Aktie korrigierte deutlich und stabilisierte sich unterhalb der 40 EUR-Marke. In den letzten zwei Handelswochen kam es zu einer Erholung. Ein Gap über die 40 EUR leitete eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Sieben der letzten acht Tageskerzen waren positiv. Besonders relevant: Stabilisierung an der SMA200 bei 37,44 EUR

Dynamischer Anstieg über die SMA50 bei 42,07 EUR Das Chartbild bleibt klar bullish. Solange die Infineon Aktie über der SMA50 notiert, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Mögliche Kursziele: 51,66 EUR

61,82 EUR Risikoszenario:

Wird das Freitagsniveau nicht bestätigt, könnte die Aktie Richtung 45 EUR korrigieren. Darunter steigt das Risiko eines Rücklaufs zur SMA50. YouTube Trading Videos Infineon Aktie im 4h Chart: Aufwärtstrend bestätigt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h Chart zeigt sich die Infineon Aktie als starker DAX Gewinner: Ausbruch über die SMA200 bereits im November

Zwischenzeitliche Schwächephase mit Rückfall unter alle wichtigen Durchschnitte

Stabilisierung im Bereich 35-37 EUR

Neuer Aufwärtsimpuls mit Gap über die SMA200 Aktuell ist das Chartbild auch hier bullish. Solange sich die Aktie über der SMA20 bei 44,36 EUR hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Wichtige Hinweise: Rücksetzer zur SMA20 sind technisch unkritisch

Ein Bruch unter die SMA20 könnte eine Bewegung zur SMA200 auslösen DAX Gewinner Infineon Aktie: Wichtige Marken Widerstände: 51,66 EUR

61,82 EUR

65,98 EUR Unterstützungen: 46,04 EUR

45,88 EUR (Gap)

44,52 EUR

44,36 EUR

42,02 EUR

41,88 EUR

40,42 EUR Fazit: Infineon Aktie bleibt Top DAX Gewinner mit Potenzial Die Infineon Aktie bestätigt ihre Rolle als führender DAX Gewinner mit einem klar bullishen Chartbild. Solange wichtige gleitende Durchschnitte verteidigt werden, sind weitere Kursanstiege wahrscheinlich. Kurzfristige Rücksetzer bleiben möglich, ändern jedoch nichts am positiven Gesamtbild. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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