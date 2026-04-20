DAX Verlierer: RWE Aktie unter Druck - Chartanalyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze RWE Aktie größter DAX Verlierer

Technisch an kritischer Unterstützung

Kurzfristig schwaches Momentum

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (17.04.2026) 34 Aktien im Plus, während 6 Werte zu den DAX Verlierern zählten. Am Ende der Tabelle stand die RWE Aktie, die mit einem Abschlag von 3,62 Prozent den größten Tagesverlust im DAX verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich E.ON mit -2,26 Prozent sowie die Mercedes-Benz Group mit -2,22 Prozent. Die RWE Aktie rückte damit klar in den Fokus der Marktteilnehmer und steht beispielhaft für die aktuelle Schwäche unter den DAX Verlierern. ► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE ⚡ Key Takeaways RWE Aktie größter DAX Verlierer: Mit -3,62 Prozent verzeichnete die RWE Aktie den stärksten Tagesverlust und steht aktuell im Fokus der schwächsten DAX-Werte.

Mit -3,62 Prozent verzeichnete die RWE Aktie den stärksten Tagesverlust und steht aktuell im Fokus der schwächsten DAX-Werte. Technisch an kritischer Unterstützung: Die Aktie testet die SMA50 - ein Bruch könnte weiteres Abwärtspotenzial bis zur SMA200 eröffnen, während ein Halten eine Erholung Richtung SMA20 ermöglicht.

Die Aktie testet die SMA50 - ein Bruch könnte weiteres Abwärtspotenzial bis zur SMA200 eröffnen, während ein Halten eine Erholung Richtung SMA20 ermöglicht. Kurzfristig schwaches Momentum: Das Chartbild hat sich eingetrübt, die Tagesprognose bleibt abwärts gerichtet, solange keine schnelle Stabilisierung erfolgt. RWE Aktie im Tageschart: Entscheidende Phase nach Rücksetzer Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die RWE Aktie bis September 2025 übergeordnet seitwärts tendierte, bevor im letzten Quartal eine Aufwärtsbewegung einsetzte. Nach einem Rücksetzer im November kehrte erst zu Jahresbeginn wieder Kaufinteresse zurück. Im Februar fiel die RWE Aktie kurzzeitig unter die Marke von 50 EUR, konnte sich jedoch rasch erholen und stieg bis Mitte März über 58 EUR. Nach einem Hoch bei 59,39 EUR setzten Gewinnmitnahmen ein, und zuletzt geriet die Aktie erneut unter Druck. Der jüngste Rücksetzer erfolgte mit einem deutlichen GAP nach unten unter die SMA20 (57,35 EUR) bis zur SMA50 (57,59 EUR). Auffällig ist, dass die Tageskerze auf Höhe der SMA50 Unterstützung fand. Wichtige Szenarien für die RWE Aktie: Bullisches Szenario: Wird der schwache Freitag nicht bestätigt, könnte eine Erholung in Richtung SMA20 einsetzen. In diesem Fall wäre auch ein Schließen des offenen GAPS bei 57,96 EUR möglich.

Wird der schwache Freitag nicht bestätigt, könnte eine Erholung in Richtung SMA20 einsetzen. In diesem Fall wäre auch ein Schließen des offenen GAPS bei 57,96 EUR möglich. Bärisches Szenario: Bestätigt sich die Schwäche, droht ein Bruch der SMA50. Dies würde das Chartbild deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial bis zur SMA200 (44,59 EUR) eröffnen. Einschätzung Tageschart: bullisch bis neutral YouTube Trading Videos RWE Aktie im 4h Chart: Trend kippt kurzfristig Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h Chart wird deutlich, dass sich die RWE Aktie lange Zeit im Bereich der SMA20 und SMA50 seitwärts bewegte, bevor Anfang des Jahres ein Ausbruch nach oben gelang. Rücksetzer wurden zunächst stabil aufgefangen. Mit dem jüngsten GAP nach unten ist die Aktie jedoch unter die SMA50 gefallen, was das kurzfristige Chartbild verschlechtert. Kurzfristige Perspektive: Ein weiterer Rückgang in Richtung SMA200 bei 54,29 EUR ist möglich.

Sollte diese Unterstützung nicht halten, droht eine nachhaltige Trendverschlechterung.

Bei einer Gegenbewegung könnte die Aktie erneut die SMA50 testen, wobei auch ein GAP-Close möglich bleibt. Einschätzung 4h Chart: neutral

Tagesprognose: abwärts Wichtige Kursmarken der RWE Aktie Widerstände:

57,37 - 57,50 - 57,59 - 57,96 (GAP) - 58,34 - 58,35 Unterstützungen:

55,09 - 54,42 - 54,29 - 51,44 - 49,22 - 48,23 (GAP) Fazit: RWE Aktie im Fokus der DAX Verlierer Die RWE Aktie gehört aktuell zu den schwächsten Werten im DAX. Entscheidend wird sein, ob die Unterstützung an der SMA50 verteidigt werden kann. Ein Bruch dieser Marke könnte die Aktie weiter unter Druck setzen, während eine Stabilisierung kurzfristiges Erholungspotenzial eröffnet. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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