Dow Jones aktuell: Analyse KW 17 2026 | Dow Jones Prognose & Ausblick

- Der Dow Jones aktuell bleibt technisch stabil
- Kurzfristig überwiegt jedoch das Risiko einer Korrektur
- Entscheidende Marken für die Dow Jones Prognose sind 49.148 Punkte auf der Oberseite und 48.800 Punkte als zentrale Unterstützung
- Der Dow Jones aktuell bleibt technisch stabil
- Kurzfristig überwiegt jedoch das Risiko einer Korrektur
- Entscheidende Marken für die Dow Jones Prognose sind 49.148 Punkte auf der Oberseite und 48.800 Punkte als zentrale Unterstützung
Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 47.656 Punkten und notierte damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Im Wochenverlauf zeigte sich der Index zunächst stabil mit einer ausgeprägten Seitwärtsphase, bevor am Freitag eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte.
Im Zuge dieser Bewegung konnte der Dow Jones aktuell ein Wochenhoch bei 49.763 Punkten markieren. Zum Wochenschluss fiel der Index leicht zurück und beendete den Handel bei 49.480 Punkten.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
Auffällig war:
- Starker Wochengewinn im vierstelligen Bereich
- Größte Wochenrange im bisherigen Jahresverlauf
- Vier von fünf Handelstagen mit positiven Schlusskursen
Zum Start in die neue Handelswoche zeigte sich der Dow Jones aktuell schwächer und eröffnete mit einem GAP unterhalb von 49.200 Punkten.
🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell
- Der Dow Jones aktuell bleibt technisch stabil, solange er sich über der SMA50 hält, mit weiterem Potenzial in Richtung Allzeithoch.
- Kurzfristig überwiegt jedoch das Risiko einer Korrektur, da das bärische Szenario mit 60 % höher gewichtet ist.
- Entscheidende Marken für die Dow Jones Prognose sind 49.148 Punkte auf der Oberseite und 48.800 Punkte als zentrale Unterstützung.
Dow Jones aktuell – Technische Analyse
Tageschart (Daily)
Das übergeordnete Bild bleibt konstruktiv:
- Der Dow Jones konnte sich über der SMA50 (47.671 Punkte) etablieren
- Solange der Index darüber schließt, bleibt der Aufwärtstrend intakt
- Nächstes Ziel auf der Oberseite ist das Allzeithoch
- Darüber rückt die Marke von 51.000 Punkten in den Fokus
Unterstützungen:
- SMA50: 47.671 Punkte
- SMA20: 47.285 Punkte
- SMA200: 47.142 Punkte
Ein Rückfall unter diese Marken würde das kurzfristige Bild eintrüben.
Einordnung: bullisch
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4h-Chart (kurzfristig)
Auch kurzfristig zeigt sich der Dow Jones aktuell stabil:
- Unterstützung durch die SMA20 bei 48.800 Punkten
- Dynamische Aufwärtsbewegung zum Wochenschluss
- Mögliches Szenario: Schließen des offenen Gaps
Kritische Marke:
- SMA50 im 4h-Chart bei 48.357 Punkten
Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie würde das kurzfristige Momentum deutlich schwächen.
Einordnung: bullisch
Dow Jones Prognose für KW 17/2026
Widerstände
49.153
49.326
49.895
49.995
50.211
50.537
50.692
Unterstützungen
49.082
48.800
48.689
48.561
48.469
48.357
48.049
47.956
47.843
47.671
Dow Jones Prognose – Szenarien
Bullisches Szenario
Kann sich der Dow Jones aktuell über 49.148 Punkten stabilisieren, sind weitere Aufwärtsimpulse wahrscheinlich.
Mögliche Ziele:
- 49.538 Punkte
- 49.765 Punkte
- 49.936 Punkte
Darüber wäre ein erneuter Test des Allzeithochs realistisch.
Bärisches Szenario
Scheitert der Index an der Marke von 49.148 Punkten, könnte eine Korrektur einsetzen.
Mögliche Abwärtsziele:
- 48.776 Punkte
- 48.680 Punkte
- 48.555 Punkte
- 48.356 Punkte
Ein Bruch unter die SMA50 im 4h-Chart würde die Abwärtsdynamik verstärken.
Dow Jones Prognose – Wahrscheinlichkeiten
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Erwartete Entwicklung (Dow Jones Prognose)
Die kurzfristige Dow Jones Prognose bleibt verhalten:
- Tendenz: seitwärts bis abwärts
- Entscheidende Marken: 49.148 und 48.800 Punkte
Erwartete Wochenrange KW 17/2026
- Hoch: 49.586 bis 49.887 Punkte
- Tief: 48.442 bis 48.774 Punkte
Fazit: Dow Jones aktuell und Ausblick
Der Dow Jones aktuell befindet sich weiterhin in einer technisch stabilen Ausgangslage, zeigt jedoch erste Schwächesignale zum Wochenstart. Entscheidend wird sein, ob zentrale Unterstützungen verteidigt werden können.
Die Dow Jones Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig, mit erhöhtem Risiko für Rücksetzer, solange kein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandsbereiche gelingt.
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