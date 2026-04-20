Dow Jones aktuell: Analyse KW 17 2026 | Dow Jones Prognose & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Der Dow Jones aktuell bleibt technisch stabil

Kurzfristig überwiegt jedoch das Risiko einer Korrektur

Entscheidende Marken für die Dow Jones Prognose sind 49.148 Punkte auf der Oberseite und 48.800 Punkte als zentrale Unterstützung

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 47.656 Punkten und notierte damit deutlich über dem Niveau der Vorwoche. Im Wochenverlauf zeigte sich der Index zunächst stabil mit einer ausgeprägten Seitwärtsphase, bevor am Freitag eine dynamische Aufwärtsbewegung einsetzte. Im Zuge dieser Bewegung konnte der Dow Jones aktuell ein Wochenhoch bei 49.763 Punkten markieren. Zum Wochenschluss fiel der Index leicht zurück und beendete den Handel bei 49.480 Punkten. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones Auffällig war: Starker Wochengewinn im vierstelligen Bereich

Größte Wochenrange im bisherigen Jahresverlauf

Vier von fünf Handelstagen mit positiven Schlusskursen Zum Start in die neue Handelswoche zeigte sich der Dow Jones aktuell schwächer und eröffnete mit einem GAP unterhalb von 49.200 Punkten. 🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell Der Dow Jones aktuell bleibt technisch stabil, solange er sich über der SMA50 hält, mit weiterem Potenzial in Richtung Allzeithoch.

Kurzfristig überwiegt jedoch das Risiko einer Korrektur, da das bärische Szenario mit 60 % höher gewichtet ist.

Entscheidende Marken für die Dow Jones Prognose sind 49.148 Punkte auf der Oberseite und 48.800 Punkte als zentrale Unterstützung. Dow Jones aktuell – Technische Analyse Tageschart (Daily) Das übergeordnete Bild bleibt konstruktiv: Der Dow Jones konnte sich über der SMA50 (47.671 Punkte) etablieren

Solange der Index darüber schließt, bleibt der Aufwärtstrend intakt

Nächstes Ziel auf der Oberseite ist das Allzeithoch

Darüber rückt die Marke von 51.000 Punkten in den Fokus Unterstützungen: SMA50: 47.671 Punkte

SMA20: 47.285 Punkte

SMA200: 47.142 Punkte Ein Rückfall unter diese Marken würde das kurzfristige Bild eintrüben. Einordnung: bullisch YouTube Trading Videos 4h-Chart (kurzfristig) Auch kurzfristig zeigt sich der Dow Jones aktuell stabil: Unterstützung durch die SMA20 bei 48.800 Punkten

Dynamische Aufwärtsbewegung zum Wochenschluss

Mögliches Szenario: Schließen des offenen Gaps Kritische Marke: SMA50 im 4h-Chart bei 48.357 Punkten Ein nachhaltiger Bruch dieser Linie würde das kurzfristige Momentum deutlich schwächen. Einordnung: bullisch Dow Jones Prognose für KW 17/2026 Widerstände 49.153

49.326

49.895

49.995

50.211

50.537

50.692 Unterstützungen 49.082

48.800

48.689

48.561

48.469

48.357

48.049

47.956

47.843

47.671 Dow Jones Prognose – Szenarien Bullisches Szenario Kann sich der Dow Jones aktuell über 49.148 Punkten stabilisieren, sind weitere Aufwärtsimpulse wahrscheinlich. Mögliche Ziele: 49.538 Punkte

49.765 Punkte

49.936 Punkte Darüber wäre ein erneuter Test des Allzeithochs realistisch. Bärisches Szenario Scheitert der Index an der Marke von 49.148 Punkten, könnte eine Korrektur einsetzen. Mögliche Abwärtsziele: 48.776 Punkte

48.680 Punkte

48.555 Punkte

48.356 Punkte Ein Bruch unter die SMA50 im 4h-Chart würde die Abwärtsdynamik verstärken. Dow Jones Prognose – Wahrscheinlichkeiten Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 % Erwartete Entwicklung (Dow Jones Prognose) Die kurzfristige Dow Jones Prognose bleibt verhalten: Tendenz: seitwärts bis abwärts

Entscheidende Marken: 49.148 und 48.800 Punkte Erwartete Wochenrange KW 17/2026 Hoch: 49.586 bis 49.887 Punkte

Tief: 48.442 bis 48.774 Punkte Fazit: Dow Jones aktuell und Ausblick Der Dow Jones aktuell befindet sich weiterhin in einer technisch stabilen Ausgangslage, zeigt jedoch erste Schwächesignale zum Wochenstart. Entscheidend wird sein, ob zentrale Unterstützungen verteidigt werden können. Die Dow Jones Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig, mit erhöhtem Risiko für Rücksetzer, solange kein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandsbereiche gelingt. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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