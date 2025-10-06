DAX Gewinner am Freitag: Merck Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Technische Erholung nach schwacher Phase

Fundamentale Stärke & Sektorpotenzial

Unterstützungen & mögliche Rücksetzer

Einleitung Die Merck Aktie gehörte am Freitag zu den stärksten DAX-Gewinnern. Nach einer längeren Konsolidierung legte das Papier um 2,9 % zu und übertraf damit sämtliche Indexwerte. Charttechnisch verdichten sich die Anzeichen einer Bodenbildung – Anleger fragen sich nun: Ist die Merck Aktie bereit für eine nachhaltige Trendwende und lohnt sich jetzt das Aktien kaufen? ► Merck ISIN: DE0006599905 | WKN: 659990 | Ticker: MRK.DE ✅ Drei Key Takeaways 📈 Technische Erholung nach schwacher Phase Die Merck Aktie konnte sich von ihrem Jahrestief bei 109,85 EUR lösen.

Wichtige Gleitende Durchschnitte (SMA20 & SMA50) bei 109,68–109,91 EUR wurden erfolgreich zurückerobert.

Nächste Widerstandsmarken liegen bei 122,06 EUR und 127,20 EUR – ein Tagesschluss darüber könnte den Weg in Richtung 146,55 EUR (Gap-Close) ebnen. 🔬 Fundamentale Stärke & Sektorpotenzial Merck profitiert von einer breiten Aufstellung in Healthcare , Life Science und Electronics .

Die Nachfrage nach Halbleitermaterialien und Biotech-Lösungen bleibt robust.

Analysten sehen Aufwärtspotenzial durch Investitionen in Zukunftstechnologien und Forschung. ⚠️ Unterstützungen & mögliche Rücksetzer Kurzfristige Unterstützung: SMA50/SMA20-Bereich (ca. 109,7–110 EUR) .

Rücksetzer bis an diese Marken sind möglich, solange kein Tagesschluss unter der SMA50 erfolgt.

📊 Fundamentaldaten zur Merck Aktie (Stand 03.10.2025) Kennzahl Wert / Bereich Tagesgewinn +2,90 % (DAX-Spitze) Wichtige Unterstützung 109,7–110,0 EUR Nächster Widerstand 122,0–127,2 EUR Übergeordnete Prognose Neutral → Bullisch Sektor Healthcare, Life Science, Tech Merck Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Merck Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Merck Aktie zeigt klare Erholungstendenzen nach einer schwachen Phase und könnte vor einer technischen Trendwende stehen. Sollte die Aktie über die SMA200 (122 EUR) ausbrechen und den Widerstand bei 127,20 EUR überwinden, wäre dies ein bullisches Signal. Langfristig orientierte Anleger können Rücksetzer zum Aktien kaufen nutzen – insbesondere, wenn die Stabilisierung über der 110-Euro-Marke bestätigt wird. Merck Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

