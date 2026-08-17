DAX Gewinner Rheinmetall Aktie: Chartanalyse & Ausblick

Zum Xetra-Schluss am Freitag (14.08.2026) verzeichnete der deutsche Leitindex eine positive Tendenz: 21 Aktien notierten im Plus, während 19 Papiere mit Abschlägen gehandelt wurden. Unangefochtener Spitzenreiter der DAX Gewinner war die Rheinmetall Aktie, die sich um 2,67 Prozent verteuerte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Scout24 (+2,12 %) und Hannover Rück (+1,81 %). Mit dem Tagessieg war die Rheinmetall Aktie (RHM) der stärkste Wert des Handelstages. Doch wie bewertet die technische Analyse die weitere Kursentwicklung? ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM 🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways Top-Performer im DAX: Die RWE Aktie führte die DAX-Gewinnerliste mit einem Plus von +2,88 % an und war der stärkste Tagesgewinner.

Die RWE Aktie führte die DAX-Gewinnerliste mit einem Plus von an und war der stärkste Tagesgewinner. Bullische Chart-Signale: Durch den Ausbruch über die wichtigen Durchschnittslinien (wie SMA20 und SMA200) haben sich sowohl der Tages- als auch der 4h-Chart bullisch aufgehellt .

Durch den Ausbruch über die wichtigen Durchschnittslinien (wie SMA20 und SMA200) haben sich sowohl der Tages- als auch der 4h-Chart . Nächstes Kursziel: Hält die Dynamik an, steht das Schließen des offenen Kurslückens (GAP bei 61,42 EUR) sowie der Test des Jahreshochs bei 61,98 EUR bevor. Chartcheck: Rheinmetall Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart lässt sich die zurückliegende Entwicklung gut nachvollziehen: Im November 2025 fiel das Papier zunächst unter alle drei relevanten Durchschnittslinien. Zwar setzte eine Erholungsbewegung ein, das Allzeithoch aus 2025 wurde jedoch nicht mehr erreicht – die Aktie drehte vorzeitig wieder nach unten ab. Die wichtigsten Stationen im Tageschart: Stabilisierung & Abverkauf: Die Kursschwäche fing sich erst an der SMA200 (aktuell bei 1.438,77 EUR ) bzw. an der darunter liegenden SMA50 (aktuell bei 1.094,89 EUR ). Nachdem die SMA50 aufgegeben wurde, scheiterte eine weitere Entlastungsbewegung an der Kombination aus SMA50 und SMA200.

Die Kursschwäche fing sich erst an der SMA200 (aktuell bei ) bzw. an der darunter liegenden SMA50 (aktuell bei ). Nachdem die SMA50 aufgegeben wurde, scheiterte eine weitere Entlastungsbewegung an der Kombination aus SMA50 und SMA200. GAP-Down & Erholung: Im Zuge eines GAP-Downs fiel das Wertpapier deutlich unter die psychologische Marke von 1.000 EUR. Die anschließende Erholung lief zunächst bis an die SMA20 (aktuell bei 1.115,00 EUR ), ohne das offene GAP sofort zu schließen.

Im Zuge eines GAP-Downs fiel das Wertpapier deutlich unter die psychologische Marke von 1.000 EUR. Die anschließende Erholung lief zunächst bis an die SMA20 (aktuell bei ), ohne das offene GAP sofort zu schließen. Bruch der Durchschnitte: Erst nach einem erneuten Rücksetzer gelang der dynamische Ausbruch über die SMA20 sowie die SMA50. Das offene GAP konnte geschlossen werden und der Kurs setzte sich oberhalb der Kurslücke fest. Ausblick Daily Das Tageschart hat sich dadurch deutlich entspannt. Solange die Rheinmetall Aktie über der SMA20 notiert, bleibt die Erholungsbewegung intakt. Bulliches Szenario: Ein zügiger Anstieg über das letzte Hoch bei 1.230,70 EUR ist entscheidend. Gelingt hier der Ausbruch, liegt das nächste Ziel beim Schließen des offenen GAPs bei 1.324,60 EUR . Da die SMA20 die SMA50 von unten nach oben gekreuzt hat, sind Erholungsbewegungen übergeordnet wahrscheinlicher als tiefe Rücksetzer.

Ein zügiger Anstieg über das letzte Hoch bei ist entscheidend. Gelingt hier der Ausbruch, liegt das nächste Ziel beim Schließen des offenen GAPs bei . Da die SMA20 die SMA50 von unten nach oben gekreuzt hat, sind Erholungsbewegungen übergeordnet wahrscheinlicher als tiefe Rücksetzer. Bärisches Szenario: Bei einer roten Tageskerze bieten SMA20 und SMA50 eine starke Unterstützung, da beide Linien eng beieinander liegen. Erst ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA50 würde das Chartbild wieder spürbar eintrüben. Übergeordnete Einschätzung Daily: Neutral YouTube Trading Videos Chartcheck: Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart liefen die Erholungsversuche der letzten Handelswochen regelmäßig an der SMA20 (aktuell bei 1.157,97 EUR) oder der SMA50 (aktuell bei 1.138,53 EUR) aus. Seit Mitte Juli zeigt das Papier jedoch deutlich mehr Substanz und zieht kontinuierlich an. Die aktuelle Lage im 4h-Chart: Der Anstieg führte problemlos über die SMA20 und SMA50. Auch die SMA200 (aktuell bei 1.124,69 EUR) konnte überwunden werden. Nachdem die SMA20 die SMA200 von unten durchquert hatte, gelang zur Wochenmitte der entscheidende Move nach oben. Ausblick 4h Damit die Dynamik erhalten bleibt, müssen nun weitere Käufer nachrücken. Schließt die Aktie das GAP bei 1.324,60 EUR und etabliert sich darüber, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Durchmarsch in den Bereich von 1.450 bis 1.500 EUR .

und etabliert sich darüber, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Durchmarsch in den Bereich von . Rücksetzer finden erste Auffanglinien an der SMA20. Darunter sichern SMA50 und SMA200 ab. Um die bullische Struktur nicht zu gefährden, sollten Korrekturen spätestens im Bereich der SMA20 enden. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Widerstände und Unterstützungen Widerstände (in EUR) Unterstützungen (in EUR) 1.230,70 (Letztes Hoch) 1.187,72 1.324,60 (GAP) 1.164,53 1.438,77 (SMA200 Daily) 1.157,97 (SMA20 4h) 1.474,73 1.138,53 (SMA50 4h) 1.124,69 (SMA200 4h) 1.115,00 (SMA20 Daily) 1.102,98 1.094,89 (SMA50 Daily) 936,10 DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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