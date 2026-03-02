DAX Gewinner am Freitag: Scout24 Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Scout24 ist DAX Gewinner des Tages

Gemischte Marktbreite

Chartbild bleibt angeschlagen

Der DAX heute zeigte sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Während 19 Aktien im Plus schlossen, mussten 21 Werte Verluste hinnehmen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Scout24 Aktie mit einem kräftigen Tagesplus von 4,78 %. Neben Scout24 überzeugten auch Deutsche Telekom (+3,29 %) und Deutsche Börse (+2,61 %). Doch wie nachhaltig ist die Bewegung – und wie präsentiert sich der DAX heute charttechnisch? ► Scout24 WKN: A12DM8 / | ISIN: DE000A12DM80 | Ticker: G24.DE 🔎 Drei Key Takeaways – DAX heute im Überblick ✅ Scout24 ist DAX Gewinner des Tages: +4,78 %.

📊 Gemischte Marktbreite: 19 Aktien im Plus, 21 im Minus.

⚠️ Chartbild bleibt angeschlagen: Übergeordnet weiter bärisch. 🏆 DAX Gewinner: Scout24 mit starkem Comeback Die Scout24 Aktie (WKN: A12DM8) war am Freitag der größte DAX Gewinner mit einem Anstieg von 4,78 % per Xetra-Schluss. Nach einer längeren Schwächephase – inklusive Rückfall unter die 70-Euro-Marke – konnte sich das Papier zuletzt wieder stabilisieren. Das Jahreshoch 2025 lag bei 122,70 EUR, bevor eine ausgeprägte Korrektur einsetzte. 📊 Chartanalyse Daily – DAX heute mit technischem Prüfstand Im Tageschart lief die Aktie mit dem Kerzenkörper direkt an die SMA20 (72,10 EUR). Genau an dieser Linie war das Papier bereits im Dezember und Januar gescheitert. 👉 Entscheidend für die weitere Entwicklung: Ein nachhaltiger Schlusskurs über der SMA20 würde das Chartbild aufhellen.

Nächstes Ziel auf der Oberseite: SMA50 bei 80,05 EUR. Bleibt der Ausbruch jedoch aus und folgt eine rote Tageskerze, könnte es sich um einen Fehlausbruch handeln. 📌 Übergeordnete Daily-Einschätzung: bärisch. Scout24 Aktie Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ⏱️ 4h-Chart: Erste Stabilisierung erkennbar Im 4h-Chart zeigte Scout24 zuletzt ein technisches Lebenszeichen. Die Aktie konnte über die SMA50 (70,67 EUR) laufen und dort den Tagesschluss ausbilden. Weitere Potenziale: Übergeordnet mögliches Ziel: SMA200 bei 81,87 EUR.

Unterstützungen: 72,10 / 70,67 / 69,83 EUR. Doch: Ein Rückfall unter die SMA20 im 4h-Chart würde die Schwäche erneut verstärken. 📌 Übergeordnete 4h-Einschätzung: bärisch bis neutral. YouTube Trading Videos 📌 Widerstände & Unterstützungen im Überblick Widerstände: 73,45

79,95 (GAP)

80,05

81,87

85,89

87,60 Unterstützungen: 72,10

70,67

69,83

63,80 Diese Marken bleiben für Trader, die den DAX heute aktiv handeln, besonders relevant. 🏁 Fazit: DAX Gewinner mit Potenzial – Gesamtmarkt bleibt vorsichtig Der DAX heute zeigt ein gemischtes Bild. Mit Scout24 gibt es einen klaren Tagesgewinner, doch das übergeordnete Chartbild bleibt angespannt. ✔️ Technische Gegenbewegung bei Scout24

✔️ Erste Stabilisierung im 4h-Chart

⚠️ Daily-Chart weiterhin bärisch

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.