Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 02.03.26 🔴 Überblick für KW 10

Der Dow Jones aktuell startet angeschlagen in die neue Handelswoche. Nach einem schwachen Wochenschluss bei 48.978 Punkten setzte sich die Schwäche im Frühhandel fort – der Index fiel sogar unter die Marke von 48.200 Punkten.
Damit rückt die kurzfristige Dow Jones Prognose klar in den Fokus: Bleibt es bei einer Seitwärtsphase – oder droht eine Ausweitung der Abgaben?
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell
✅ Schwacher Wochenschluss: 48.978 Punkte zum Ende der KW 09⚠️ Charttechnische Eintrübung: Bruch wichtiger Durchschnittslinien
📉 Bear-Szenario wahrscheinlicher: 65 % Wahrscheinlichkeit laut Setup
📉 Rückblick: Schwäche dominiert den Dow Jones aktuell
Der Dow Jones startete bei 49.377 Punkten in die Vorwoche, konnte zwischenzeitliche Verluste zwar ausgleichen, gab jedoch zum Wochenschluss erneut deutlich nach.
Die Wochenrange lag mit 1.171 Punkten im Bereich des Jahresdurchschnitts (Ø 1.180 Punkte). Mit 3 Gewinn- zu 6 Verlustwochen bleibt das Jahr 2026 bislang gemischt.
📊 Chartanalyse (Daily): Dow Jones Prognose eingetrübt 🔻
Im Tageschart hat sich der Index zuletzt zwischen SMA20 (49.435 Punkte) und SMA50 (49.162 Punkte) verkeilt.
Die neue Woche begann jedoch mit einer Eröffnung unter der SMA50.
👉 Solange der Dow Jones per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, bleibt die Gefahr weiterer Abgaben bestehen.
Mögliche Unterseitenziele:
-
23,6 %-Retracement
-
SMA200 bei 46.388 Punkten
Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 würde die Dow Jones Prognose wieder aufhellen.
📌 Tageschart-Einschätzung: neutral
Tageschart – Dow Jones
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
⏱️ 4h-Chart: Kurzfristig bärisch
Im 4h-Chart notiert der Dow Jones unter allen wichtigen Durchschnittslinien.
Solange der Index unter der SMA20 bleibt, dürfte sich die Schwäche fortsetzen.
Eine nachhaltige Erholung würde erfordern:
-
Rückeroberung der SMA20
-
Überwinden von SMA50 (49.287 Punkte) und SMA200 (49.334 Punkte)
📌 4h-Prognose: bärisch
🎯 Dow Jones Prognose für KW 10/2026
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
-
🟢 Bull-Szenario: 35 %
-
🔴 Bear-Szenario: 65 %
Erwartete Wochenrange:
-
Hoch: 48.710 – 49.015 Punkte
-
Tief: 47.878 – 47.581 Punkte
Die übergeordnete erwartete Tendenz für die kommenden fünf Handelstage lautet: seitwärts / abwärts.
📌 Wichtige Marken für Dow Jones aktuell
Widerstände:
48.816 / 49.069 / 49.149–63 / 49.274–87
Unterstützungen:
48.420 / 48.233 / 48.004 / 47.870
Diese Bereiche sind entscheidend für die kurzfristige Dow Jones Prognose.
🏁 Fazit: Dow Jones aktuell mit erhöhtem Abwärtsrisiko
Der Dow Jones aktuell steht technisch unter Druck:
✔️ Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte
✔️ Bear-Szenario mit 65 % Wahrscheinlichkeit
✔️ Erwartete Wochenrange klar definiert
Erst ein nachhaltiger Tagesschluss über der SMA20 würde das Chartbild entspannen. Bis dahin bleibt die Dow Jones Prognose defensiv mit erhöhter Gefahr weiterer Rücksetzer.
4-Stunden-Chart – Dow Jones
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
FAQ zur Dow Jones Prognose – Börse aktuell
📊 Wie steht der Dow Jones aktuell?
Der Dow Jones aktuell notiert unter wichtigen technischen Durchschnittslinien wie der SMA50 im Tageschart. Solange der Index per Tagesschluss unter dieser Marke bleibt, ist das kurzfristige Chartbild eingetrübt.
📉 Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?
Die kurzfristige Dow Jones Prognose ist seitwärts bis abwärts gerichtet. Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario bei rund 65 %, während das bullishe Szenario mit etwa 35 % gewichtet wird.
📈 Welche Marken sind beim Dow Jones entscheidend?
Wichtige Widerstände liegen im Bereich von 48.816 bis 49.150 Punkten. Auf der Unterseite gelten 48.420, 48.233 und 48.004 Punkte als relevante Unterstützungen. Diese Zonen sind für die weitere Dow Jones Prognose entscheidend.
🧭 Wann hellt sich das Chartbild im Dow Jones auf?
Eine nachhaltige Aufhellung würde erst erfolgen, wenn sich der Dow Jones per Tagesschluss wieder über der SMA20 etablieren kann. Zusätzlich müssten im 4h-Chart SMA50 und SMA200 zurückerobert werden.
⚠️ Warum ist der Dow Jones aktuell schwach?
Die aktuelle Schwäche resultiert aus Gewinnmitnahmen nach vorherigen Anstiegen sowie dem Bruch wichtiger technischer Unterstützungen. Zudem fehlt es bislang an dynamischen Anschlusskäufen.
💡 Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in den Dow Jones zu investieren?
Das hängt vom Anlagehorizont ab. Kurzfristig bleibt die Dow Jones Prognose defensiv. Langfristige Anleger könnten Rücksetzer als Einstiegschance betrachten, sollten jedoch auf eine technische Stabilisierung achten.
