DAX Gewinner: Siemens Energy mit +6,58% – Siemens Energy Prognose & Chartanalyse

Im Siemens Energy Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie im Jahresverlauf 2024 sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier ein Hoch bei 110,45 EUR markiert, das für Gewinnmitnahmen genutzt wurde.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

DAX Gewinner: Siemens Energy war am Freitag mit +6,58% klarer Top-Performer im DAX und schloss nahe Tageshoch – ein Signal für starke Nachfrage. Siemens Energy Prognose bleibt bullisch: Kurs liegt stabil über der SMA20 (Daily & 4h), Rücksetzer wurden zuletzt gekauft – damit bleibt die Aufwärtsstruktur intakt. Wichtige Marken: Nächste Widerstände liegen bei 139,35 und 144/146 EUR (darüber Perspektive bis 160 EUR). Supports sind 128–124 EUR (SMA20/SMA50); kritisch wäre ein Bruch der SMA50 (~116,40 EUR).

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (16.01.2026) insgesamt 18 DAX-Aktien im Plus, während 22 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte Siemens Energy deutlich an: Die Aktie verteuerte sich um +6,58% und war damit der stärkste Tagesgewinner im DAX 40.

DAX Gewinner: Siemens Energy mit dem größten Tagesplus

Die Siemens Energy Aktie (ENR) gewann am Freitag per Xetra-Schluss +6,58% und war damit der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Der Handel verlief dynamisch: Siemens Energy konnte ein neues Hoch markieren und schloss nahe dem Tageshoch – ein Zeichen für anhaltendes Kaufinteresse.

Siemens Energy Prognose: Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass Siemens Energy im Jahresverlauf 2024 sukzessive an Stärke gewinnen konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das zügig zurückgekauft wurde. Anschließend setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wobei eine erneute Schwächephase im August ebenfalls als Kaufgelegenheit genutzt wurde.

Im Oktober markierte die Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, das zunächst für Gewinnmitnahmen sorgte. Die Notierungen gaben bis in den Bereich von 95 EUR nach, bevor sich der Kurs von dort wieder erholen konnte. Seit Ende November geht es erneut Schritt für Schritt aufwärts – verbunden mit neuen Verlaufshochs.

Das Jahreshoch 2024 (Mitte Dezember) lag bei 124,80 EUR und wurde kurzfristig abverkauft, wobei die Abgaben begrenzt blieben. Zu Jahresbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung fort – inklusive Erreichen des übergeordneten Kursbereichs um 130 EUR.

Am Freitag konnte Siemens Energy schließlich ein neues Hoch bei 135,10 EUR markieren und ging im Bereich des Tageshochs aus dem Handel.

SMA-Analyse (Daily) als Basis für die Siemens Energy Prognose

Aus dem Tageschart lässt sich gut ableiten, dass die Aktie im Dezember an die SMA20 (aktuell 123,97 EUR) gelaufen ist und sich von dort aus wieder nach oben lösen konnte. Siemens Energy notiert weiterhin klar über der SMA20, der Abstand hat sich zuletzt sogar vergrößert. Das stützt die bullische Gesamttendenz.

Siemens Energy Prognose (Daily): bullisch

Potenzielle Kursziele auf der Oberseite: 144/146 EUR

Übergeordnetes Ziel: 160 EUR

Rücksetzer-Szenario (Daily)

Sollten Rücksetzer auftreten, könnten diese sich erneut im Bereich der SMA20 stabilisieren. Hält die SMA20 auf Tagesschlussbasis nicht, könnte die SMA50 (aktuell 116,40 EUR) als nächste tragfähige Unterstützung fungieren. In den vergangenen Monaten hat die SMA50 mehrfach als stabiler Support gedient.

Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn Siemens Energy unter die SMA50 fällt und sich darunter etabliert – spätestens hier wäre ein Richtungswechsel notwendig, um die bullische Interpretation nicht zu gefährden.

Siemens Energy Prognose: Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bewegte sich das Wertpapier seit Anfang Oktober über weite Strecken im Bereich der SMA20 (aktuell 128,20 EUR) und der SMA50 (aktuell 124,97 EUR) seitwärts. Ende Oktober stützte zusätzlich die SMA200 (aktuell 113,39 EUR).

Ende November gelang es Siemens Energy, sich über die SMA20 zu schieben und dort zu etablieren. Rücksetzer wurden in den letzten Handelswochen mehrfach gut aufgefangen. Nach einem neuen Jahreshoch kam es zwar zu Gewinnmitnahmen, die Aktie rutschte zeitweise unter die SMA20, stabilisierte sich jedoch im Bereich der SMA50 und drehte anschließend wieder nach oben.

Solange Siemens Energy über der SMA20 bleibt, kann sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Rücksetzer, die im Bereich der SMA20 auslaufen und wieder nach oben drehen, wären als bullisches Signal zu werten.

Siemens Energy Prognose (4h): bullisch

Tagesprognose: Aufwärts (gemäß Chartbild)

Auf Basis der aktuellen Struktur bleibt die Tagesprognose aus technischer Sicht aufwärts.

Widerstände (Siemens Energy)

139,35

129,50

148,00

152,00

Unterstützungen (Siemens Energy)

130,52

128,51

128,20

124,97

123,97

123,92

126,40

113,39

111,41

111,25 (GAP)

108,15

106,15 (GAP)

* Kursangaben: per Xetra-Schluss

FAQ

Was sind die DAX Gewinner am Freitag gewesen?

Die DAX Gewinner wurden am Freitag von Siemens Energy (+6,58%) angeführt. Ebenfalls im Plus lagen RWE (+1,44%) und Fresenius Medical Care (+1,42%).

Warum war Siemens Energy der größte DAX Gewinner?

Die Siemens Energy Aktie war der größte DAX Gewinner, weil sie am Freitag den stärksten Tagesanstieg im Index verzeichnete und nahe am Tageshoch schloss – ein Zeichen für hohe Kaufbereitschaft.

Wie lautet die aktuelle Siemens Energy Prognose?

Die Siemens Energy Prognose bleibt bullisch, da die Aktie im Tageschart und im 4h-Chart oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20) notiert und die Aufwärtsbewegung intakt ist.

Welche Kursziele sind bei Siemens Energy möglich?

Auf der Oberseite gelten 144/146 EUR als nächste realistische Anlaufzone. Übergeordnet bleibt auch ein Zielbereich um 160 EUR denkbar, sofern die Aufwärtsdynamik anhält.

Welche Unterstützungen sind bei Siemens Energy jetzt wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich 128–124 EUR (SMA20/SMA50). Darunter kann die SMA50 bei ca. 116,40 EUR als nächster stabiler Support dienen.

Wann würde sich das Chartbild bei Siemens Energy eintrüben?

Eintrüben würde sich das Chartbild, wenn Siemens Energy unter die SMA50 fällt und sich darunter etabliert. Dann wäre die bullische Siemens Energy Prognose technisch gefährdet.

Ist die Tagesprognose für Siemens Energy eher positiv oder negativ?

Die Tagesprognose ist aktuell aufwärts, da Käufer zuletzt dominierten und neue Hochs erreicht wurden.

Was ist der nächste wichtige Widerstand bei Siemens Energy?

Ein kurzfristig wichtiger Widerstand liegt bei 139,35 EUR. Darüber rücken 148 EUR und 152 EUR stärker in den Fokus.