DAX Verlierer: Brenntag Aktie im Fokus – Brenntag Prognose & Chartanalyse

Die Brenntag Aktie hat im März das Jahreshoch (68,70 EUR) formatiert. Das Hoch wurde abverkauft, die Abgaben hatten aber zunächst einen moderaten Charakter. Ende März gaben die Notierungen dynamisch und mit Momentum nach. Das Papier konnte sich zwar rasch stabilisieren und wieder erholen, die Gegenbewegung lief im Bereich der 63 EUR aus. Seit Anfang Juni befindet sich das Wertpapier in einem stabilen Abwärtskanal. Das Papier konnte sich zwar im Handelsverlauf immer wieder erholen; aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die Erholungen regelmäßig abverkauft worden sind und die Aktie nachfolgend die Abwärtsbewegung erneut aufgenommen hat.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

🚀 Key Takeaways

Brenntag war am Freitag der größte DAX Verlierer: Die Aktie (BNR) verlor per Xetra-Schluss 3,77 % und lag damit am Ende der DAX-Tabelle. Brenntag Prognose hängt an der SMA200 (53,63 EUR): Ein nachhaltiger Ausbruch darüber wäre ein bullisches Signal mit möglichen Zielen 62,00 / 63,10 EUR (später ggf. 68,70 EUR). Risiko bleibt bei Rückfall unter SMA20/SMA50: Bestätigt sich die Schwäche, droht ein Fehlausbruch und der Fokus verschiebt sich wieder klar auf die Unterseite (Supports ab 50 EUR abwärts).

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (16.01.2026) 18 Aktien im Plus, 22 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Unter den DAX Verlierern belegte Brenntag das Ende der Tabelle: Die Aktie wurde mit einem Minus von 3,77 Prozent gehandelt. Ebenfalls schwächer zeigten sich BASF (-3,00 Prozent) und die Deutsche Telekom (-2,64 Prozent).

DAX Verlierer am Freitag: Brenntag mit größtem Tagesverlust

Die Brenntag Aktie (BNR) verlor am Freitag per Xetra-Schluss 3,77 Prozent und war damit der Titel mit dem größten Tagesverlust im DAX. Damit rückt die Brenntag Prognose für die kommenden Handelstage stärker in den Fokus: Entscheidend ist, ob sich die jüngste Erholung stabilisieren kann oder ob es sich um eine kurzfristige Gegenbewegung handelt.

Brenntag Prognose: Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart hatte die Aktie im März das Jahreshoch bei 68,70 EUR formatiert. Dieses Hoch wurde anschließend abverkauft, zunächst noch mit moderatem Charakter. Ende März nahmen die Abgaben jedoch deutlich an Dynamik und Momentum zu. Zwar stabilisierte sich das Papier kurzfristig, die Erholung lief jedoch im Bereich um 63 EUR aus.

Seit Anfang Juni bewegt sich Brenntag in einem stabilen Abwärtskanal. Erholungen waren im Chart zwar mehrfach erkennbar, wurden jedoch regelmäßig abverkauft – anschließend setzte die Aktie die Abwärtsbewegung fort. Erst ab Mitte Oktober kam es zu ersten Stabilisierungen, danach folgte eine längere Konsolidierungsphase.

In den letzten Handelstagen zeigte sich wieder Kaufinteresse: Brenntag konnte sich erneut über die 50-EUR-Marke schieben. Nach drei Tagen mit Tagesgewinnen kam es am Freitag jedoch zu deutlichen Gewinnmitnahmen, wodurch ein Großteil der Gewinne der Vorwoche wieder abgegeben wurde.

Relevante Durchschnitte: SMA20, SMA50 und SMA200

Auffällig ist, dass Erholungen in den vergangenen Monaten regelmäßig an der SMA50 (aktuell 49,01 EUR) endeten. Häufig erreichte die Aktie diese Linie, verlor dann aber an Kraft und fiel wieder an bzw. unter die SMA20 (aktuell 49,82 EUR) zurück.

Positiv ist: Im Rahmen der Stabilisierung zum Jahresende scheint sich ein Boden ausgebildet zu haben. In den letzten Handelstagen konnte sich die Aktie dynamisch nach oben von SMA20/SMA50 lösen. Trotz der Schwäche am Freitag notiert Brenntag weiterhin über der SMA20.

Brenntag Prognose (Daily): Chance auf Fortsetzung der Erholung

Solange der Rücksetzer vom Freitag nicht bestätigt wird, bleibt die Chance bestehen, dass Brenntag wieder nach oben läuft. Ein mögliches Anlaufziel auf der Oberseite ist die SMA200 (aktuell 53,63 EUR). Die letzten beiden Ausbrüche fanden an dieser Linie ihr Ende.

Ein bullisches Signal wäre es, wenn sich Brenntag nicht nur über die SMA200 schiebt, sondern sich anschließend auch darüber etablieren kann. Je dynamischer der Ausbruch und je schneller sich die Aktie nach Norden von der SMA200 löst, desto belastbarer wäre das Signal.

Bei erfolgreicher Fortsetzung der Bewegung könnten anschließend 62,00 EUR und 63,10 EUR als nächste Ziele in den Fokus rücken. Darüber wäre sogar ein Lauf in Richtung des Jahreshochs bei 68,70 EUR möglich.

Risiko-Szenario: Fehlausbruch und Fokus wieder auf die Unterseite

Sollte sich dagegen heute eine weitere rote Tageskerze ausbilden, könnte diese zunächst bis an die SMA20 laufen. Darunter könnte die SMA50 noch Support bieten. Kritisch wäre ein Rücksetzer unter die SMA50 mit anschließender Etablierung darunter – dann wäre die jüngste Bewegung als Fehlausbruch zu interpretieren und die Brenntag Prognose würde sich wieder klarer auf die Unterseite verschieben.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: neutral

YouTube Trading Videos

Chartcheck: Brenntag im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Seitwärtsbewegung besonders gut erkennbar. Das Papier prallte an der SMA200 (aktuell 50,44 EUR) ab (der Kerzendocht lief exakt an diese Linie) und fiel anschließend unter die SMA20 (aktuell 49,08 EUR) sowie unter die SMA50 (aktuell 49,77 EUR). Dennoch konnte sich die Aktie im Handelsverlauf im Dunstkreis dieser Linien festsetzen.

Mehrere Versuche, die SMA200 zu überwinden, waren zuletzt nicht erfolgreich. Gleichzeitig gelang es dem Wertpapier aber, sich im Bereich aller drei Durchschnittslinien zu etablieren. In den letzten Handelstagen setzte zunächst zögerliches, später gefestigtes Kaufinteresse ein. Die Aktie schob sich über 50 EUR, gab die Gewinne anschließend jedoch nahezu vollständig wieder ab.

Am Freitag der Vorwoche fiel Brenntag erneut an und unter die SMA20 – auch der Tagesschluss wurde unter dieser Linie formatiert.

Brenntag Prognose im 4h-Chart: Schlüsselmarke SMA20

Entscheidend ist, ob die Aktie heute wieder über die SMA20 steigen kann. Am Freitag konnte sie sich zumindest im Umfeld dieser Linie stabilisieren. Gelingt der Move nach oben, wäre im nächsten Schritt wichtig, dass Brenntag direkt weiter aufwärtsläuft und sich belastbar von der SMA20 löst. Dann wäre ein erneuter Angriff auf das Tageshoch vom Freitag möglich.

Scheitert diese Bewegung, könnten SMA50 und SMA200 als Unterstützungen dienen. Beide Linien waren zuletzt belastbar. Ein Rückfall unter die SMA200 würde das Chartbild wieder bärischer eintrüben – mit steigender Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schwäche übergeordnet bis an das November-Tief fortsetzt.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Prognose: bullisch / neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

Widerstände (Brenntag)

51,35

53,77

54,62

55,77

Unterstützungen (Brenntag)

50,63

50,44

49,81

49,77

49,67

49,21 (GAP)

49,08

49,01

48,72

47,41

47,07 (GAP)

43,93

* per Xetra-Schluss

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

FAQ

Was bedeutet „DAX Verlierer“?

Als DAX Verlierer gelten die Aktien im DAX, die an einem Handelstag die größten Kursverluste verzeichnen. Am Freitag war Brenntag der größte DAX Verlierer.

Warum ist die Brenntag Aktie am Freitag gefallen?

Die Brenntag Aktie gab nach einer kurzen Erholungsphase deutlich nach. Der Rückgang ist vor allem als Gewinnmitnahme zu werten, wodurch ein Großteil der Gewinne der Vorwoche wieder abgegeben wurde.

Wie lautet die aktuelle Brenntag Prognose?

Die Brenntag Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht bullisch, solange die Aktie oberhalb der SMA20 bleibt. Entscheidend ist, ob ein Ausbruch über die SMA200 gelingt.

Welche Kursmarken sind bei Brenntag jetzt wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 51,35 EUR sowie im Bereich um die SMA200 bei 53,63 EUR. Unterstützungen befinden sich bei 50,63 EUR und 50,44 EUR, darunter bei 49,77 EUR und 49,01 EUR.

Was wäre ein bullisches Signal bei der Brenntag Aktie?

Ein bullisches Signal wäre, wenn Brenntag die SMA200 dynamisch überwindet und sich anschließend darüber etabliert. In diesem Fall könnten 62,00 EUR und 63,10 EUR wieder in Reichweite kommen.

Was wäre ein bärisches Signal bei Brenntag?

Bärisch wäre ein Rücksetzer unter die SMA50 mit anschließender Stabilisierung darunter. Dann wäre die jüngste Aufwärtsbewegung als Fehlausbruch zu interpretieren.

Ist Brenntag aktuell ein Kauf?

Das hängt vom Risikoprofil ab. Technisch bleibt die Lage gemischt: Chancen bestehen bei Stabilisierung über SMA20/SMA50, während ein Rückfall unter die SMA50 das Risiko einer erneuten Abwärtsbewegung erhöht.

Welche Rolle spielt die 50-Euro-Marke bei Brenntag?

Die 50-Euro-Marke ist eine psychologisch wichtige Zone. Brenntag konnte sie zuletzt zurückerobern, fiel am Freitag jedoch wieder deutlich zurück. Eine erneute Stabilisierung darüber würde das Chartbild verbessern.