Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse: Tageseinschätzung für Montag, 19.01.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.689 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tageshoch formatiert, das direkt wieder abverkauft worden ist. Es ging dynamisch abwärts. Zwar konnte sich der Index im Bereich der 25.500 Punkte-Marke stabilisieren, es hat aber nicht für eine nachhaltige Erholung gereicht.

Nasdaq Prognose bleibt bärisch: Der Index notiert unter SMA20 und SMA200, Erholungsversuche scheiterten zuletzt an SMA50 – damit überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko.

Schlüsselzonen heute: Widerstände liegen vor allem bei 25.462 / 25.501–25.572 sowie 25.617–25.623 ; Unterstützungen sind 25.188 , 25.098 und 24.923 .

Szenarien & Range: Basisszenario seitwärts/abwärts, Bear 60% vs. Bull 40%; erwartete Tagesrange 25.377–25.537 bis 25.154–24.986 Punkte.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf Freitag (16.01.2026)

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.689 Punkten. Im Verlauf des Vormittags konnte sich der Index zunächst erholen, gab diese Gewinne jedoch bis zum Mittag wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tageshoch markiert, das anschließend direkt wieder abverkauft wurde. Danach setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein.

Zwar stabilisierte sich der Nasdaq im Bereich der 25.500 Punkte, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus.

Tagesdaten (16.01.2026):

Tageshoch: 25.813 Punkte

Tagestief: 25.536 Punkte

Tagesschluss: 25.579 Punkte

Range (08:00–22:00 Uhr): 277 Punkte

Nasdaq Analyse im 1h-Chart: Stundenchart bleibt angeschlagen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.463 Punkte). Zwar konnte sich der Index zunächst etwas von dieser Linie lösen, lief im weiteren Handelsverlauf jedoch mehrfach wieder an die SMA20 zurück. Auffällig: Die unteren Schatten (Lunten) der Stundenkerzen setzten wiederholt direkt auf der SMA20 auf.

Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es dynamisch und mit Momentum unter alle drei Durchschnittslinien. Am Abend gelang es dem Nasdaq nicht, sich wieder über die SMA50 (aktuell 25.596 Punkte) zu schieben. Mehrere Erholungsversuche blieben erfolglos, was das schwache Chartbild zusätzlich bestätigt.

Der Nasdaq notiert damit unter der SMA20 und zudem unter dem 23,6%-Retracement. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, kann sich die Schwäche weiter fortsetzen.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

25.050/35 Punkte

übergeordnet 24.850/35 Punkte

Kommt es heute zu Erholungen, könnte der Nasdaq zunächst erneut in den Bereich der SMA20 laufen. Entscheidend wird sein, ob die Bullen den Index nicht nur über die SMA20, sondern anschließend auch über die SMA50 (aktuell 25.573 Punkte) schieben können. Da der Nasdaq beim letzten Rücklauf deutliche Probleme im Bereich der SMA50 zeigte, sollten Kursmuster dort engmaschig beobachtet werden.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Trend kippt unter SMA200

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist der Nasdaq in der vergangenen Handelswoche unter alle drei Durchschnittslinien gefallen. Zwar konnte sich der Index zwischenzeitlich wieder über die SMA200 (aktuell 25.501 Punkte) bewegen und im Anschluss auch über SMA50 (aktuell 25.618 Punkte) sowie SMA20 (aktuell 25.547 Punkte) steigen – eine stabile Etablierung über diesen Marken gelang jedoch nicht.

Zum Wochenschluss fiel der Nasdaq erneut unter SMA50 und SMA20, wobei der Schlusskurs unter der SMA20 formatiert wurde. Im Frühhandel wurde zusätzlich auch die SMA200 aufgegeben.

Damit hat sich das übergeordnete Chartbild deutlich eingetrübt. Die Bullen müssen zunächst eine Stabilisierung erreichen. Erst wenn der Nasdaq wieder über SMA200 läuft und anschließend auch SMA20 und SMA50 zurückerobert, würde sich das Chartbild spürbar entspannen. Da SMA20 und SMA50 aktuell eng zusammenliegen und der Index zuletzt Schwierigkeiten hatte, sich überzeugend nach oben zu lösen, braucht es dafür klare Dynamik.

Solange der Nasdaq jedoch unter der SMA200 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die Schwäche weiter fortsetzt.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Prognose für heute (Montag, 19.01.2026): Ausblick & Setups

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.258 Punkten und damit 431 Punkte unter dem Niveau von Freitagmorgen.

Long-Setup (Bull-Szenario)

Der Index könnte zunächst versuchen, sich oberhalb von 25.258 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, wären die nächsten Anlaufziele:

25.281/83 → 25.305/07 → 25.323/25 → 25.340/42 → 25.358/60 → 25.377/79 → 25.394/96 → 25.410/12 → 25.427/29 → 25.445/47 → 25.460/62 → 25.477/79 → 25.494/96 → 25.515/17

Über 25.515/17 Punkten wären die nächsten Ziele:

25.533/37 → 25.551/53 → 25.569/71 → 25.585/87 → 25.601/03 → 25.619/21 → 25.635/37 → 25.652/54 → 25.666/68 → 25.681/83 → 25.701/03 → 25.717/19

Short-Setup (Bear-Szenario)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.258 Punkten festsetzen, wären die nächsten Abwärtsziele:

25.225/23 → 25.208/06 → 25.188/86 → 25.170/68 → 25.154/52 → 25.126/24 → 25.108/06 → 25.090/88 → 25.075/73 → 25.059/57 → 25.040/38 → 25.023/21

Unter 25.023/21 Punkten wären weitere Ziele:

25.011/09 → 24.992/90 → 24.976/74 → 24.958/56 → 24.940/38 → 24.923/21 → 24.907/05 → 24.888/86 → 24.870/68 → 24.854/52 → 24.838/36 → 24.820/18 → 24.797/95

Nasdaq Widerstände und Unterstützungen (heute relevant)

Widerstände

25.462

25.501 / 25.545 / 25.572

25.617 / 25.623

25.755

25.813

Unterstützungen

25.188

25.098

24.923

24.749 / 24.735

24.682 / 24.602

24.365

Quelle: Eigenanalyse, Daten/Chart aus xStation5 – Marken in fett sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.

Nasdaq Prognose: Wahrscheinlichkeiten & erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Diese Einschätzung ist in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange:

25.377 / 25.537 Punkte bis 25.154 / 24.986 Punkte

