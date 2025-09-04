KEY TAKEAWAYS

Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Ist dies der Fall, so könnte sich die Aktie heute im Handel weiter nach Norden schieben. Je dynamischer die Aufwärtsimpulse sind, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden, desto wahrscheinlicher ist ein Anlaufen der SMA50.

► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS

DAX Gewinner am 03.09.2025 – adidas Aktie führt das Feld an

Per Xetra-Schluss notierten am 03.09.2025 insgesamt 25 Aktien im Plus, während 15 Werte Verluste hinnehmen mussten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die adidas Aktie, die sich um starke +4,41 % verteuerte. Dahinter folgten Zalando mit +3,06 % und Airbus mit +2,03 %.

Die adidas Aktie (WKN A1EWWW, Ticker ADS) war damit der größte Gewinner im DAX 40 und sorgte für Aufmerksamkeit an den deutschen Börsen.

Chartcheck – adidas Aktie im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die adidas Aktie lange Zeit seitwärts tendierte, bevor im Dezember verstärkter Kaufdruck einsetzte. Nach einem Anstieg in den Bereich von 240 bis 245 EUR folgte im Februar ein GAP up über die Marke von 250 EUR. Das Hoch bei 263,60 EUR konnte jedoch nicht gehalten werden – die anschließende Korrektur führte das Papier bis in den Bereich von 175 EUR zurück.

In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie diese Rückschläge. Auffällig: Die Tageskerze vom 03.09.2025 war die erste grüne Kerze nach fünf roten Handelstagen – ein mögliches Signal für eine kurzfristige Trendwende. Entscheidend bleibt nun, ob die Kursbewegung an der SMA50 (185,30 EUR) und später an der SMA200 (216,19 EUR) fortgesetzt werden kann.

Technische Einschätzung – adidas Aktie (Daily & 4h Chart)

Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral bis bärisch

Tagesprognose: aufwärts gerichtet, sofern die Aufwärtsbewegung bestätigt wird

Wichtige Widerstände: 177,63 | 185,30 | 190,23 | 200,90 | 207,34

Wichtige Unterstützungen: 168,26 | 167,83 | 164,85 | 160,90

Im 4h Chart wird deutlich, dass die Aktie mehrfach an der SMA200 scheiterte. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke wäre ein starkes bullishes Signal. Sollte das GAP bei 164,85 EUR geschlossen werden, könnte sich hingegen die Abwärtsbewegung ausweiten.

Fazit – adidas Aktie bleibt DAX Gewinner mit Potenzial

Die adidas Aktie war gestern klarer DAX Gewinner und konnte mit einem Plus von 4,41 % überzeugen. Kurzfristig richtet sich der Blick nun auf die SMA50 und SMA200. Bestätigt sich die Erholung, könnte die Aktie weiter nach oben ziehen. Andernfalls droht ein erneuter Rückfall in die Seitwärts- bzw. Abwärtsbewegung.

FAQ – adidas Aktie & DAX Gewinner

Frage 1: Warum war die adidas Aktie am 03.09.2025 der größte DAX Gewinner?

Die adidas Aktie legte am 03.09.2025 per Xetra-Schluss um 4,41 % zu und führte damit die Gewinnerliste im DAX 40 an. Hauptgrund waren verstärkte Kaufimpulse nach einer Konsolidierungsphase sowie eine positive technische Reaktion im Chart.

Frage 2: Wie hat sich die adidas Aktie im Chart zuletzt entwickelt?

Die adidas Aktie bewegte sich lange seitwärts und fiel zeitweise bis in den Bereich von 175 EUR zurück. Seit Anfang September 2025 zeigt sich eine Erholung, die über die kurzfristigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50) hinausreichen könnte.

Frage 3: Welche Widerstände sind für die adidas Aktie aktuell wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 177,63 EUR, 185,30 EUR und 190,23 EUR. Sollte die Aktie auch die SMA200 bei rund 216 EUR überwinden, wäre dies ein starkes bullishes Signal.

Frage 4: Welche Unterstützungen sollte die adidas Aktie nicht unterschreiten?

Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 168,26 EUR, 167,83 EUR sowie im Bereich von 164,85 EUR. Ein Bruch dieser Marken könnte die Abwärtsbewegung erneut verstärken.

Frage 5: Wie lautet die aktuelle Prognose für die adidas Aktie?

Kurzfristig wird die Tagesprognose aufwärts eingeschätzt, sofern die Kursentwicklung vom 03.09.2025 bestätigt wird. Übergeordnet bleibt die Einschätzung neutral bis leicht bärisch, solange sich die Aktie nicht nachhaltig über der SMA200 etablieren kann.