KEY TAKEAWAYS
Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Ist dies der Fall, so könnte sich die Aktie heute im Handel weiter nach Norden schieben. Je dynamischer die Aufwärtsimpulse sind, desto belastbarer kann die Bewegung interpretiert werden, desto wahrscheinlicher ist ein Anlaufen der SMA50.
► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS
DAX Gewinner am 03.09.2025 – adidas Aktie führt das Feld an
Per Xetra-Schluss notierten am 03.09.2025 insgesamt 25 Aktien im Plus, während 15 Werte Verluste hinnehmen mussten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die adidas Aktie, die sich um starke +4,41 % verteuerte. Dahinter folgten Zalando mit +3,06 % und Airbus mit +2,03 %.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Die adidas Aktie (WKN A1EWWW, Ticker ADS) war damit der größte Gewinner im DAX 40 und sorgte für Aufmerksamkeit an den deutschen Börsen.
Chartcheck – adidas Aktie im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass die adidas Aktie lange Zeit seitwärts tendierte, bevor im Dezember verstärkter Kaufdruck einsetzte. Nach einem Anstieg in den Bereich von 240 bis 245 EUR folgte im Februar ein GAP up über die Marke von 250 EUR. Das Hoch bei 263,60 EUR konnte jedoch nicht gehalten werden – die anschließende Korrektur führte das Papier bis in den Bereich von 175 EUR zurück.
In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie diese Rückschläge. Auffällig: Die Tageskerze vom 03.09.2025 war die erste grüne Kerze nach fünf roten Handelstagen – ein mögliches Signal für eine kurzfristige Trendwende. Entscheidend bleibt nun, ob die Kursbewegung an der SMA50 (185,30 EUR) und später an der SMA200 (216,19 EUR) fortgesetzt werden kann.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Einschätzung – adidas Aktie (Daily & 4h Chart)
-
Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral bis bärisch
-
Tagesprognose: aufwärts gerichtet, sofern die Aufwärtsbewegung bestätigt wird
-
Wichtige Widerstände: 177,63 | 185,30 | 190,23 | 200,90 | 207,34
-
Wichtige Unterstützungen: 168,26 | 167,83 | 164,85 | 160,90
Im 4h Chart wird deutlich, dass die Aktie mehrfach an der SMA200 scheiterte. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke wäre ein starkes bullishes Signal. Sollte das GAP bei 164,85 EUR geschlossen werden, könnte sich hingegen die Abwärtsbewegung ausweiten.
Fazit – adidas Aktie bleibt DAX Gewinner mit Potenzial
Die adidas Aktie war gestern klarer DAX Gewinner und konnte mit einem Plus von 4,41 % überzeugen. Kurzfristig richtet sich der Blick nun auf die SMA50 und SMA200. Bestätigt sich die Erholung, könnte die Aktie weiter nach oben ziehen. Andernfalls droht ein erneuter Rückfall in die Seitwärts- bzw. Abwärtsbewegung.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
FAQ – adidas Aktie & DAX Gewinner
Frage 1: Warum war die adidas Aktie am 03.09.2025 der größte DAX Gewinner?
Die adidas Aktie legte am 03.09.2025 per Xetra-Schluss um 4,41 % zu und führte damit die Gewinnerliste im DAX 40 an. Hauptgrund waren verstärkte Kaufimpulse nach einer Konsolidierungsphase sowie eine positive technische Reaktion im Chart.
Frage 2: Wie hat sich die adidas Aktie im Chart zuletzt entwickelt?
Die adidas Aktie bewegte sich lange seitwärts und fiel zeitweise bis in den Bereich von 175 EUR zurück. Seit Anfang September 2025 zeigt sich eine Erholung, die über die kurzfristigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50) hinausreichen könnte.
Frage 3: Welche Widerstände sind für die adidas Aktie aktuell wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 177,63 EUR, 185,30 EUR und 190,23 EUR. Sollte die Aktie auch die SMA200 bei rund 216 EUR überwinden, wäre dies ein starkes bullishes Signal.
Frage 4: Welche Unterstützungen sollte die adidas Aktie nicht unterschreiten?
Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 168,26 EUR, 167,83 EUR sowie im Bereich von 164,85 EUR. Ein Bruch dieser Marken könnte die Abwärtsbewegung erneut verstärken.
Frage 5: Wie lautet die aktuelle Prognose für die adidas Aktie?
Kurzfristig wird die Tagesprognose aufwärts eingeschätzt, sofern die Kursentwicklung vom 03.09.2025 bestätigt wird. Übergeordnet bleibt die Einschätzung neutral bis leicht bärisch, solange sich die Aktie nicht nachhaltig über der SMA200 etablieren kann.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.