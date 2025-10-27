DAX Verlierer: SAP Aktie mit deutlichem Kursrückgang – Aktuelle SAP Prognose und Chartanalyse

- SAP ist größter DAX Verlierer
- Charttechnische Lage eingetrübt
- SAP Prognose bleibt neutral
Einleitung
Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis Mitte Februar 2025 sukzessive aufwärtsbewegt hat. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. In den folgenden Handelswoche dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Es ging im Rahmen der Abgaben zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 233,63 EUR) und nachfolgend auch unter die SMA50 (aktuell bei 230,43 EUR). Zwar konnte sich die Aktie noch einmal in den Dunstkreis der SMA20 laufen, sich aber nicht über dieser Linie festsetzen.
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP
✅ Drei Key Takeaways
-
🟥 SAP ist größter DAX Verlierer: Mit einem Minus von 3,57 % führt die SAP-Aktie die Liste der DAX 40 Verlierer an – ein deutliches Signal kurzfristiger Schwäche.
-
📉 Charttechnische Lage eingetrübt: Unterhalb der SMA20 und SMA50 droht eine Ausweitung der Verluste bis zum offenen GAP bei 218 €. Erst ein Tagesschluss über 242 € würde das Chartbild wieder aufhellen.
-
⚖️ SAP Prognose bleibt neutral: Trotz des Rückgangs zeigt die mittelfristige SAP Prognose ein neutrales Bild – Stabilisierungschancen bestehen, sofern wichtige Unterstützungen halten.
Am Freitag (24.10.2025) schloss der DAX 40 gemischt: 26 Aktien legten zu, während 14 Werte im Minus notierten. Zu den größten DAX Verlierern zählte die SAP Aktie, die per Xetra-Schlusskurs 3,57 % verlor. Beiersdorf (-1,49 %) und adidas (-1,29 %) folgten auf den weiteren Plätzen der Tagesverlierer. Damit führt SAP die Liste der DAX 40 Verlierer an.
SAP Prognose und Chartanalyse – Blick auf den Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass sich die SAP Aktie bis Mitte Februar 2025 sukzessive nach oben bewegt hatte. Rücksetzer wurden zunächst zügig wieder aufgefangen. In den darauffolgenden Handelswochen setzte jedoch Schwäche ein, die den Kurs unter die SMA20 (233,63 EUR) und SMA50 (230,43 EUR) drückte. Zwar gelang kurzfristig eine Erholung in Richtung SMA20, diese konnte aber nicht nachhaltig verteidigt werden.
Die SMA200 (249,67 EUR) diente zwischenzeitlich als solider Support, ehe erneute Gewinnmitnahmen das Bild eintrübten. Nach einer Seitwärtsphase und mehreren gescheiterten Ausbruchsversuchen nach oben kam es zu einem dynamischen Rücksetzer. Mitte September konnte sich die Aktie über SMA20 und SMA50 erholen, verlor jedoch zuletzt erneut an Stärke.
Am Freitag setzte die Tageskerze exakt auf der SMA20 auf. Sollte der Schlusskurs heute unterhalb dieser Linie bestätigt werden, wäre ein weiterer Rückgang unter die SMA50 möglich. Dieses Szenario würde das Chartbild klar bärisch eintrüben und könnte Abgaben bis zum offenen GAP bei 218,00 EUR auslösen.
Kann sich die SAP Aktie hingegen stabilisieren und über 242,00 EUR schließen, wäre eine Gegenbewegung wahrscheinlich – mit Potenzial zum Schließen des oberen GAPs bei 248,75 EUR.
Übergeordnete SAP Prognose (Daily): neutral
4-Stunden-Chart – kurzfristige SAP Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Rücksetzer Mitte September konnte sich die Aktie wieder über die SMA20 (236,11 EUR) und SMA50 (234,58 EUR) bewegen. Aktuell pendelt der Kurs in diesem Bereich seitwärts. Sollte die SAP Aktie unter die SMA50 fallen, droht ein Eintrübungssignal im Chartbild – mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für einen Test des offenen GAPs bei 218,00 EUR.
Ein nachhaltiges Kaufsignal entstünde erst, wenn sich die Aktie deutlich über der SMA20 etablieren kann. Eine bullische SAP Prognose wäre daher erst bei einem Ausbruch über die genannten Marken gerechtfertigt.
Übergeordnete SAP Prognose (4h-Chart): neutral
DAX Verlierer im Überblick – Fokus auf SAP
|Aktie
|Veränderung (%)
|Kommentar
|SAP
|-3,57 %
|Größter DAX Verlierer – kurzfristig bärisches Chartbild
|Beiersdorf
|-1,49 %
|Moderate Konsolidierung nach Aufwärtstrend
|adidas
|-1,29 %
|Gewinnmitnahmen nach Wochenrallye
Wichtige Marken laut aktueller SAP Prognose
Widerstände: 234,58 / 236,11 / 242,82 / 246,03 / 248,75 (GAP) / 250,77 / 255,05 (GAP)
Unterstützungen: 233,63 / 232,66 / 230,43 / 218,00 (GAP) / 211,00 / 199,66 / 195,40 (GAP)
Fazit – SAP Prognose bleibt neutral
Trotz der aktuellen Schwäche und der Einordnung als DAX Verlierer, bleibt die mittelfristige SAP Prognose neutral. Sollte sich die Aktie über den Widerständen stabilisieren, könnten sich wieder Chancen auf der Oberseite ergeben. Ein Bruch der Unterstützungen hingegen würde das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.