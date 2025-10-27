DAX Verlierer: SAP Aktie mit deutlichem Kursrückgang – Aktuelle SAP Prognose und Chartanalyse

Einleitung

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis Mitte Februar 2025 sukzessive aufwärtsbewegt hat. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. In den folgenden Handelswoche dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Es ging im Rahmen der Abgaben zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 233,63 EUR) und nachfolgend auch unter die SMA50 (aktuell bei 230,43 EUR). Zwar konnte sich die Aktie noch einmal in den Dunstkreis der SMA20 laufen, sich aber nicht über dieser Linie festsetzen.

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

✅ Drei Key Takeaways

🟥 SAP ist größter DAX Verlierer: Mit einem Minus von 3,57 % führt die SAP-Aktie die Liste der DAX 40 Verlierer an – ein deutliches Signal kurzfristiger Schwäche.

📉 Charttechnische Lage eingetrübt: Unterhalb der SMA20 und SMA50 droht eine Ausweitung der Verluste bis zum offenen GAP bei 218 €. Erst ein Tagesschluss über 242 € würde das Chartbild wieder aufhellen.

⚖️ SAP Prognose bleibt neutral: Trotz des Rückgangs zeigt die mittelfristige SAP Prognose ein neutrales Bild – Stabilisierungschancen bestehen, sofern wichtige Unterstützungen halten.

Am Freitag (24.10.2025) schloss der DAX 40 gemischt: 26 Aktien legten zu, während 14 Werte im Minus notierten. Zu den größten DAX Verlierern zählte die SAP Aktie, die per Xetra-Schlusskurs 3,57 % verlor. Beiersdorf (-1,49 %) und adidas (-1,29 %) folgten auf den weiteren Plätzen der Tagesverlierer. Damit führt SAP die Liste der DAX 40 Verlierer an.

SAP Prognose und Chartanalyse – Blick auf den Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die SAP Aktie bis Mitte Februar 2025 sukzessive nach oben bewegt hatte. Rücksetzer wurden zunächst zügig wieder aufgefangen. In den darauffolgenden Handelswochen setzte jedoch Schwäche ein, die den Kurs unter die SMA20 (233,63 EUR) und SMA50 (230,43 EUR) drückte. Zwar gelang kurzfristig eine Erholung in Richtung SMA20, diese konnte aber nicht nachhaltig verteidigt werden.

Die SMA200 (249,67 EUR) diente zwischenzeitlich als solider Support, ehe erneute Gewinnmitnahmen das Bild eintrübten. Nach einer Seitwärtsphase und mehreren gescheiterten Ausbruchsversuchen nach oben kam es zu einem dynamischen Rücksetzer. Mitte September konnte sich die Aktie über SMA20 und SMA50 erholen, verlor jedoch zuletzt erneut an Stärke.

Am Freitag setzte die Tageskerze exakt auf der SMA20 auf. Sollte der Schlusskurs heute unterhalb dieser Linie bestätigt werden, wäre ein weiterer Rückgang unter die SMA50 möglich. Dieses Szenario würde das Chartbild klar bärisch eintrüben und könnte Abgaben bis zum offenen GAP bei 218,00 EUR auslösen.

Kann sich die SAP Aktie hingegen stabilisieren und über 242,00 EUR schließen, wäre eine Gegenbewegung wahrscheinlich – mit Potenzial zum Schließen des oberen GAPs bei 248,75 EUR.

Übergeordnete SAP Prognose (Daily): neutral

4-Stunden-Chart – kurzfristige SAP Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Rücksetzer Mitte September konnte sich die Aktie wieder über die SMA20 (236,11 EUR) und SMA50 (234,58 EUR) bewegen. Aktuell pendelt der Kurs in diesem Bereich seitwärts. Sollte die SAP Aktie unter die SMA50 fallen, droht ein Eintrübungssignal im Chartbild – mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für einen Test des offenen GAPs bei 218,00 EUR.

Ein nachhaltiges Kaufsignal entstünde erst, wenn sich die Aktie deutlich über der SMA20 etablieren kann. Eine bullische SAP Prognose wäre daher erst bei einem Ausbruch über die genannten Marken gerechtfertigt.

Übergeordnete SAP Prognose (4h-Chart): neutral

DAX Verlierer im Überblick – Fokus auf SAP

Aktie Veränderung (%) Kommentar SAP -3,57 % Größter DAX Verlierer – kurzfristig bärisches Chartbild Beiersdorf -1,49 % Moderate Konsolidierung nach Aufwärtstrend adidas -1,29 % Gewinnmitnahmen nach Wochenrallye

Wichtige Marken laut aktueller SAP Prognose

Widerstände: 234,58 / 236,11 / 242,82 / 246,03 / 248,75 (GAP) / 250,77 / 255,05 (GAP)

Unterstützungen: 233,63 / 232,66 / 230,43 / 218,00 (GAP) / 211,00 / 199,66 / 195,40 (GAP)

Fazit – SAP Prognose bleibt neutral

Trotz der aktuellen Schwäche und der Einordnung als DAX Verlierer, bleibt die mittelfristige SAP Prognose neutral. Sollte sich die Aktie über den Widerständen stabilisieren, könnten sich wieder Chancen auf der Oberseite ergeben. Ein Bruch der Unterstützungen hingegen würde das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.

