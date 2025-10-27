Siemens Energy Aktie Analyse | Prognose | News Altan Cantürk

- Siemens Energy als klarer DAX Gewinner
- Technische Siemens Energy Prognose bleibt positiv
- Kursziele und Widerstände im Fokus
Einleitung
Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie im Jahresverlauf sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier das Jahreshoch bei 110,45 EUR markiert.
► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
✅ Drei Key Takeaways
-
Siemens Energy als klarer DAX Gewinner:
Mit einem Kursplus von 4,98 % war Siemens Energy am 24.10.2025 die stärkste Aktie im DAX 40 und setzte damit ein bullisches Signal im deutschen Leitindex.
-
Technische Siemens Energy Prognose bleibt positiv:
Nach einem erfolgreichen Rebound über die SMA20 zeigt die Aktie weiterhin Aufwärtspotenzial. Solange der Kurs oberhalb der SMA50 bleibt, gilt die technische Einschätzung als bullisch.
-
Kursziele und Widerstände im Fokus:
Über dem Jahreshoch von 110,45 EUR liegen die nächsten Zielmarken bei 122,50 EUR und 129 EUR. Ein Rücksetzer unter die SMA20 könnte hingegen zu einer Konsolidierung Richtung SMA50 führen.
Am Freitag, den 24. Oktober 2025, verzeichnete der DAX 40 eine überwiegend positive Tendenz:
26 Aktien schlossen im Plus, 14 Werte mussten Abschläge hinnehmen.
An der Spitze der DAX Gewinner stand Siemens Energy, deren Aktie sich um 4,98 % verteuerte. Dahinter folgten Heidelberg Materials mit +3,47 % und die Commerzbank mit +1,68 %.
Siemens Energy Prognose: Kursanalyse und Chartcheck
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Siemens Energy Aktie (ENR) war am Freitag klar der stärkste Wert im DAX. Mit einem Tagesgewinn von 4,98 % führte sie die Liste der DAX Gewinner an.
Ein Blick auf die technische Analyse zeigt: Die Aktie konnte sich im Jahresverlauf kontinuierlich nach oben bewegen.
Tageschart-Analyse
-
Jahrestief: April 2025 – rasch zurückgekauft und Basis für die Aufwärtsbewegung.
-
Jahreshoch: 110,45 EUR im Oktober 2025.
-
Aktuelle Situation: Nach Gewinnmitnahmen fiel die Aktie kurzzeitig unter die SMA20 (104,04 EUR), erholte sich aber an der SMA50 (97,33 EUR).
-
Typischerweise diente diese Zone im Jahresverlauf als starke Unterstützung.
Der jüngste Rebound über die SMA20 zeigt neue Stärke. Wird der Tagesschluss vom Freitag heute bestätigt, könnte sich eine bullische Fortsetzung in Richtung des Jahreshochs ergeben.
Über 110,45 EUR hinaus wären 122,50 EUR und 129 EUR die nächsten Kursziele laut aktueller Siemens Energy Prognose.
Fällt der Kurs dagegen wieder unter die SMA20, wäre ein Rücksetzer an die SMA50 möglich – ein Bereich, der bisher regelmäßig als Kaufzone fungierte.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Siemens Energy Prognose: bullisch / neutral
Die technische Struktur bleibt intakt. Solange sich die Aktie über der SMA50 hält, bleibt das Bild bullisch. Rücksetzer könnten Chancen für neue Einstiege bieten.
4-Stunden-Chart: kurzfristige Siemens Energy Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hat sich die Aktie zunächst über die SMA50 (104,59 EUR) und SMA20 (101,09 EUR) geschoben. Nach dem Jahreshoch folgte ein Rückgang unter beide Linien, doch am Freitag konnte Siemens Energy wieder an die SMA50 heranlaufen.
Entscheidende Marken:
-
Widerstände: 104,59 / 106,08 (GAP) / 110,45 / 122,50 / 129,00 EUR
-
Unterstützungen: 104,04 / 103,23 / 101,09 / 100,71 / 99,65 / 99,34 (GAP) / 94,40 EUR
Schlüsselzone: Bleibt die Aktie über der SMA50 stabil, sind neue Aufwärtsimpulse wahrscheinlich. Gelingt der Ausbruch über 106,08 EUR, wäre ein Anstieg Richtung Jahreshoch realistisch.
Scheitert der Ausbruch, droht ein Rücksetzer in Richtung SMA20 oder Gap bei 99,34 EUR.
Fazit – Siemens Energy Prognose im DAX 40
Siemens Energy bleibt ein zentraler DAX Gewinner mit bullischer technischer Struktur. Die aktuelle Prognose zeigt, dass übergeordnete Aufwärtstrends intakt sind.
Solange der Kurs oberhalb der SMA50 notiert, besteht Potenzial für eine Fortsetzung der Rally in Richtung 122,50 – 129 EUR.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.