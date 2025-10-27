Siemens Energy Aktie Analyse | Prognose | News Altan Cantürk

Einleitung

Im Tageschart ist erkennbar, das sich die Aktie im Jahresverlauf sukzessive aufwärtsschieben konnte. Im April wurde das Jahrestief formatiert, das rasch zurückgekauft worden ist. Der Anteilsschein hat im Nachgang dessen die Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Schwäche stellte sich zwar erneut im August ein, diese wurde aber von Anlegern für Käufe genutzt. Im Oktober hat das Wertpapier das Jahreshoch bei 110,45 EUR markiert.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

✅ Drei Key Takeaways

Siemens Energy als klarer DAX Gewinner:

Mit einem Kursplus von 4,98 % war Siemens Energy am 24.10.2025 die stärkste Aktie im DAX 40 und setzte damit ein bullisches Signal im deutschen Leitindex.

Technische Siemens Energy Prognose bleibt positiv:

Nach einem erfolgreichen Rebound über die SMA20 zeigt die Aktie weiterhin Aufwärtspotenzial . Solange der Kurs oberhalb der SMA50 bleibt, gilt die technische Einschätzung als bullisch .

Kursziele und Widerstände im Fokus:

Über dem Jahreshoch von 110,45 EUR liegen die nächsten Zielmarken bei 122,50 EUR und 129 EUR. Ein Rücksetzer unter die SMA20 könnte hingegen zu einer Konsolidierung Richtung SMA50 führen.

Am Freitag, den 24. Oktober 2025, verzeichnete der DAX 40 eine überwiegend positive Tendenz:

26 Aktien schlossen im Plus, 14 Werte mussten Abschläge hinnehmen.

An der Spitze der DAX Gewinner stand Siemens Energy, deren Aktie sich um 4,98 % verteuerte. Dahinter folgten Heidelberg Materials mit +3,47 % und die Commerzbank mit +1,68 %.

Siemens Energy Prognose: Kursanalyse und Chartcheck

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Siemens Energy Aktie (ENR) war am Freitag klar der stärkste Wert im DAX. Mit einem Tagesgewinn von 4,98 % führte sie die Liste der DAX Gewinner an.

Ein Blick auf die technische Analyse zeigt: Die Aktie konnte sich im Jahresverlauf kontinuierlich nach oben bewegen.

Tageschart-Analyse

Jahrestief: April 2025 – rasch zurückgekauft und Basis für die Aufwärtsbewegung.

Jahreshoch: 110,45 EUR im Oktober 2025.

Aktuelle Situation: Nach Gewinnmitnahmen fiel die Aktie kurzzeitig unter die SMA20 (104,04 EUR) , erholte sich aber an der SMA50 (97,33 EUR) .

Typischerweise diente diese Zone im Jahresverlauf als starke Unterstützung.

Der jüngste Rebound über die SMA20 zeigt neue Stärke. Wird der Tagesschluss vom Freitag heute bestätigt, könnte sich eine bullische Fortsetzung in Richtung des Jahreshochs ergeben.

Über 110,45 EUR hinaus wären 122,50 EUR und 129 EUR die nächsten Kursziele laut aktueller Siemens Energy Prognose.

Fällt der Kurs dagegen wieder unter die SMA20, wäre ein Rücksetzer an die SMA50 möglich – ein Bereich, der bisher regelmäßig als Kaufzone fungierte.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Siemens Energy Prognose: bullisch / neutral

Die technische Struktur bleibt intakt. Solange sich die Aktie über der SMA50 hält, bleibt das Bild bullisch. Rücksetzer könnten Chancen für neue Einstiege bieten.

4-Stunden-Chart: kurzfristige Siemens Energy Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat sich die Aktie zunächst über die SMA50 (104,59 EUR) und SMA20 (101,09 EUR) geschoben. Nach dem Jahreshoch folgte ein Rückgang unter beide Linien, doch am Freitag konnte Siemens Energy wieder an die SMA50 heranlaufen.

Entscheidende Marken:

Widerstände: 104,59 / 106,08 (GAP) / 110,45 / 122,50 / 129,00 EUR

Unterstützungen: 104,04 / 103,23 / 101,09 / 100,71 / 99,65 / 99,34 (GAP) / 94,40 EUR

Schlüsselzone: Bleibt die Aktie über der SMA50 stabil, sind neue Aufwärtsimpulse wahrscheinlich. Gelingt der Ausbruch über 106,08 EUR, wäre ein Anstieg Richtung Jahreshoch realistisch.

Scheitert der Ausbruch, droht ein Rücksetzer in Richtung SMA20 oder Gap bei 99,34 EUR.

Fazit – Siemens Energy Prognose im DAX 40

Siemens Energy bleibt ein zentraler DAX Gewinner mit bullischer technischer Struktur. Die aktuelle Prognose zeigt, dass übergeordnete Aufwärtstrends intakt sind.

Solange der Kurs oberhalb der SMA50 notiert, besteht Potenzial für eine Fortsetzung der Rally in Richtung 122,50 – 129 EUR.

