DAX Gewinner: Daimler Truck Holding Prognose & Chartanalyse (19.11.2025)

- Daimler Truck Holding als klarer DAX Gewinner
- Erster technischer Lichtblick im Tageschart
- 4h-Prognose bleibt neutral – Entscheidungszone bei 38,60 EUR
Nachdem das Jahreshoch (45,14 EUR) Ende Juli formatiert war, gab die Aktie deutlich nach. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Gewinnmitnahmen einen ausgeprägten Charakter hatten. Die Aktie setzte zunächst an die SMA20 (aktuell bei 35,09 EUR) / SMA50 (aktuell bei 35,58 EUR) zurück und konnte sich im Dunstkreis dieser beiden Linien stabilisieren, aber nicht erholen. Die Abgaben setzte sich nachfolgend weiter fort. Es ging abwärts an die SMA200 (aktuell bei 38,31 EUR), die dem Papier keinen nennenswerten Support hat bieten können. Erst in den letzten Handelswoche gelang es der Aktie sich zu fangen und eine kleine Entlastungsbewegung an die SMA50 abzubilden.
► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG
✅ Drei Key Takeaways
🔑 Daimler Truck Holding als klarer DAX Gewinner
Die Daimler Truck Holding führte am 19.11.2025 mit einem Kursplus von +4,04 % die Liste der DAX Gewinner deutlich an und rückte damit erneut in den Fokus der Marktteilnehmer.
🔑 Erster technischer Lichtblick im Tageschart
Der Tagesschluss über der SMA50 ist ein wichtiges bullishes Signal. Wird dieser bestätigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erholung – bis hin zum Anlaufen der SMA200.
🔑 4h-Prognose bleibt neutral – Entscheidungszone bei 38,60 EUR
Im 4-Stunden-Chart bleibt die Struktur neutral. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 38,60 EUR würde die Erholung validieren. Unter der SMA50 droht dagegen erneut ein Gap-Close.
Per Xetra-Schluss gingen gestern (19.11.2025) 25 DAX-Aktien im Plus aus dem Handel, während 15 Titel Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Gewinner wurde deutlich von der Daimler Truck Holding angeführt, die sich um +4,04 % verteuerte. Dahinter folgten Heidelberg Materials (+3,16 %) und BASF (+3,02 %).
Daimler Truck Holding Prognose – Warum die Aktie zu den Top-Gewinnern zählt
Die Aktie der Daimler Truck Holding (DB1) war mit einem Zuwachs von 4,04 % der klare Tagesgewinner im DAX. Damit rückt das Papier verstärkt in den Fokus von Analysten und Tradern, die auf eine mögliche Trendwende spekulieren. Die folgende technische Analyse liefert eine aktuelle Daimler Truck Holding Prognose auf Basis des Tagescharts und des 4-Stunden-Charts.
📊 Chartcheck – Tageschart: Erholung über SMA50 bestätigt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nachdem das Jahreshoch bei 45,14 EUR Ende Juli erreicht wurde, kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Die Rücksetzer führten die Aktie nacheinander an die:
-
SMA20 (35,09 EUR)
-
SMA50 (35,58 EUR)
-
sowie weiter nach unten an die SMA200 (38,31 EUR)
Die SMA200 bot jedoch keinen nachhaltigen Halt. Erst in den letzten Handelswochen gelang eine Stabilisierung mit einer leichten Erholungsbewegung zurück zur SMA50. Der gestrige Tagesschluss über der SMA50 ist ein erstes konstruktives Zeichen.
Bullishes Szenario (Prognose):
Wird der gestrige Schlusskurs heute bestätigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Aufwärtsbewegung. Dynamische grüne Tageskerzen könnten ein Anlaufen der SMA200 ermöglichen.
Bearishes Szenario:
Wird der Ausbruch nicht bestätigt, droht ein Rückfall unter die SMA20. In diesem Fall ist ein Gap-Close wahrscheinlich. Ohne Stabilisierung könnte anschließend das Wochentief angesteuert werden.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch / neutral
⏳ Chartcheck – 4-Stunden-Chart: Fokus auf SMA200 und Marke 38,60 EUR
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich, dass die Aktie im Oktober mehrfach Unterstützung im Bereich der:
-
SMA20 (35,44 EUR)
-
SMA50 (35,06 EUR)
fand. Allerdings gelang es bislang nicht, sich überzeugend von diesen gleitenden Durchschnitten nach oben zu lösen.
Bullishes Schlüsselsetup:
-
Überwinden der SMA200 (36,57 EUR)
-
Anschließend direkte Anschlusskäufe
-
Nachhaltige Etablierung über 38,60 EUR
Erst dann wäre eine belastbare Aufwärtsstruktur gegeben, die weitere Erholungen wahrscheinlicher macht.
Bearishes Setup:
Fällt die Aktie erneut unter die SMA50, rückt ein Gap-Close in den Fokus. Darunter könnte erneut das Wochentief getestet werden. Ein signifikanter Bruch dieser Zone wäre charttechnisch kritisch.
Übergeordnete Einschätzung 4h: neutral
🎯 Tagesprognose (19.11.2025): aufwärts
Wichtige Kursmarken – Daimler Truck Holding Prognose
Widerstände
-
36,57
-
38,07
-
38,31
-
38,64
-
40,02
-
42,81 (GAP)
-
43,08
Unterstützungen
-
35,58
-
35,44
-
35,30
-
35,06
-
34,72 (GAP)
-
31,91
-
29,20
-
28,00
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.