DAX Gewinner: Daimler Truck Holding Prognose & Chartanalyse (19.11.2025)

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

✅ Drei Key Takeaways

🔑 Daimler Truck Holding als klarer DAX Gewinner Die Daimler Truck Holding führte am 19.11.2025 mit einem Kursplus von +4,04 % die Liste der DAX Gewinner deutlich an und rückte damit erneut in den Fokus der Marktteilnehmer. 🔑 Erster technischer Lichtblick im Tageschart Der Tagesschluss über der SMA50 ist ein wichtiges bullishes Signal. Wird dieser bestätigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erholung – bis hin zum Anlaufen der SMA200. 🔑 4h-Prognose bleibt neutral – Entscheidungszone bei 38,60 EUR Im 4-Stunden-Chart bleibt die Struktur neutral. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 38,60 EUR würde die Erholung validieren. Unter der SMA50 droht dagegen erneut ein Gap-Close.

Per Xetra-Schluss gingen gestern (19.11.2025) 25 DAX-Aktien im Plus aus dem Handel, während 15 Titel Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Gewinner wurde deutlich von der Daimler Truck Holding angeführt, die sich um +4,04 % verteuerte. Dahinter folgten Heidelberg Materials (+3,16 %) und BASF (+3,02 %).

Daimler Truck Holding Prognose – Warum die Aktie zu den Top-Gewinnern zählt

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DB1) war mit einem Zuwachs von 4,04 % der klare Tagesgewinner im DAX. Damit rückt das Papier verstärkt in den Fokus von Analysten und Tradern, die auf eine mögliche Trendwende spekulieren. Die folgende technische Analyse liefert eine aktuelle Daimler Truck Holding Prognose auf Basis des Tagescharts und des 4-Stunden-Charts.

📊 Chartcheck – Tageschart: Erholung über SMA50 bestätigt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nachdem das Jahreshoch bei 45,14 EUR Ende Juli erreicht wurde, kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Die Rücksetzer führten die Aktie nacheinander an die:

SMA20 (35,09 EUR)

SMA50 (35,58 EUR)

sowie weiter nach unten an die SMA200 (38,31 EUR)

Die SMA200 bot jedoch keinen nachhaltigen Halt. Erst in den letzten Handelswochen gelang eine Stabilisierung mit einer leichten Erholungsbewegung zurück zur SMA50. Der gestrige Tagesschluss über der SMA50 ist ein erstes konstruktives Zeichen.

Bullishes Szenario (Prognose):

Wird der gestrige Schlusskurs heute bestätigt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Aufwärtsbewegung. Dynamische grüne Tageskerzen könnten ein Anlaufen der SMA200 ermöglichen.

Bearishes Szenario:

Wird der Ausbruch nicht bestätigt, droht ein Rückfall unter die SMA20. In diesem Fall ist ein Gap-Close wahrscheinlich. Ohne Stabilisierung könnte anschließend das Wochentief angesteuert werden.

Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch / neutral

⏳ Chartcheck – 4-Stunden-Chart: Fokus auf SMA200 und Marke 38,60 EUR

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich, dass die Aktie im Oktober mehrfach Unterstützung im Bereich der:

SMA20 (35,44 EUR)

SMA50 (35,06 EUR)

fand. Allerdings gelang es bislang nicht, sich überzeugend von diesen gleitenden Durchschnitten nach oben zu lösen.

Bullishes Schlüsselsetup:

Überwinden der SMA200 (36,57 EUR)

Anschließend direkte Anschlusskäufe

Nachhaltige Etablierung über 38,60 EUR

Erst dann wäre eine belastbare Aufwärtsstruktur gegeben, die weitere Erholungen wahrscheinlicher macht.

Bearishes Setup:

Fällt die Aktie erneut unter die SMA50, rückt ein Gap-Close in den Fokus. Darunter könnte erneut das Wochentief getestet werden. Ein signifikanter Bruch dieser Zone wäre charttechnisch kritisch.

Übergeordnete Einschätzung 4h: neutral

🎯 Tagesprognose (19.11.2025): aufwärts

Wichtige Kursmarken – Daimler Truck Holding Prognose

Widerstände

36,57

38,07

38,31

38,64

40,02

42,81 (GAP)

43,08

Unterstützungen

35,58

35,44

35,30

35,06

34,72 (GAP)

31,91

29,20

28,00

