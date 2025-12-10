Das Wichtigste in Kürze Ferrari Aktie –25 % YTD

Unsicherheiten beim Elektro-Modell

Analysten uneinig

Die Ferrari Aktie ist nach mehreren aufeinanderfolgenden Analysten-Downgrades auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen. Verzögerte Modellanläufe, konservative Absatzprognosen und sinkende Gewinnschätzungen belasten die Stimmung erheblich. Diese Aktien News liefern einen Überblick über die wichtigsten Gründe für den Kursrückgang und zeigen, wie Analysten die Zukunft des Luxusautoherstellers einschätzen. ► Ferrari WKN: A2ACKK | ISIN: NL0011585146 | Ticker: RACE.IT ⭐ Key Takeaways Ferrari Aktie –25 % YTD: Analysten senken Kursziele wegen verzögerter Modelle & schwächerer Auslieferungen. Unsicherheiten beim Elektro-Modell: Restwerte, Launch-Timing und Margenentwicklung bleiben Risikofaktoren. Analysten uneinig: Von „Buy“ bis „Neutral“ – große Bandbreite bei Kurszielen und Wachstumserwartungen. 📉 Ferrari Aktie auf fast zweijährigem Tief – weitere Abstufungen der Analysten 🚨 Die Ferrari Aktie fiel auf 312,90 €, den tiefsten Stand seit 23 Monaten.

Grund dafür sind mehrere Herabstufungen: 🔻 Oddo BHF reduziert Rating & Kursziel Rating: Outperform → Neutral

Neues Kursziel: 430 € → 340 €

Gründe: Langsamer als erwartet verlaufender F80-Rollout Reduzierte Lieferprognose 2026: 250 → 200 Einheiten EBIT-Schätzung für 2026 um 3,4 % gesenkt

→ Oddo erwartet Ergebnisse unter Marktkonsens .

🏎️ Morgan Stanley wird vorsichtig – Wachstumspotenzial begrenzt ⚠️ Morgan Stanley senkte sein Kursziel auf 367 USD und warnte: Kaum Volumenwachstum bis 2030

Exklusivitätsstrategie zwar positiv, aber wachstumshemmend

Umsatzwachstum soll in den nächsten drei Quartalen unter 5 % bleiben

Verzögerungen bei neuen Modellen belasten kurzfristig

Unsicherheit über: den ersten Elektro-Ferrari Restwerte Bewertungsmultiplikatoren

Seit Jahresbeginn ist die Ferrari Aktie rund 25 % gefallen, während Analysten ihre Schätzungen weiter senken. 📉 Jefferies: Kursziel auf 310 € reduziert – Margendruck erwartet 📊 Jefferies senkte das Kursziel: 345 € → 310 €

Rating: Hold

Aktie notiert nahe 52-Wochen-Tief

Grund: Viele Modellneuvorstellungen 2025 → kurzfristig weniger Auslieferungen Margenbelastung durch steigende Abschreibungen & Amortisation

🔢 Neue 2026-Schätzungen Jefferies: Umsatzwachstum: 6,7 % (Konsens: 8,2 %)

EPS: 9,32 € (Konsens: 10,05 €) Jefferies erwartet anhaltenden Druck auf Bewertungen, solange Konsensschätzungen weiter sinken. 📈 Analysten uneinig: Von Buy bis Neutral – Ferrari bleibt polarisierend 🧐 🟥 Morgan Stanley: Downgrade auf Equalweight

Kursziel: 367 USD / 367 €

Begründung: begrenztes Volumenwachstum 🟦 UBS: Kursziel erhöht auf 563 USD

Rating: Buy

UBS: Ferraris Wachstumserwartungen seien konservativ, Potenzial größer als Konsens 🟨 Goldman Sachs: Startet mit Buy

Erwartet Outperformance 2026–2027

Treiber: steigende durchschnittliche Verkaufspreise ➡️ Das Stimmungsbild bleibt gemischt – von Vorsicht bis klarer Kaufempfehlung. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu verstehen, warum man überhaupt in Aktien wie Ferrari investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für alle, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧾 Fazit: Ferrari Aktie unter Druck – Kurzfristige Risiken, langfristiges Potenzial Die Ferrari Aktie kämpft aktuell mit: verzögerten Modellen

moderaten Wachstumserwartungen

sinkenden Gewinnschätzungen

hoher Unsicherheit beim ersten Elektro-Modell Während einige Analysten klar pessimistisch sind, bleiben UBS und Goldman Sachs langfristig überzeugt.

Kurzfristig dominieren Risiken – langfristig könnte exklusives Pricing Ferrari stabilisieren. Ferrari Aktie Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.