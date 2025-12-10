Nvidia Prognose: H200-Nachfrage in China steigt – Börse Aktuell analysiert Marktchancen

Das Wichtigste in Kürze Starke H200-Nachfrage in China

Lieferengpässe bleiben kritisch

Regulatorische Unsicherheit belastet die Nvidia Prognose

ByteDance und Alibaba haben unmittelbar nach der Ankündigung von Präsident Trump, dass Nvidia-Exporte nach China wieder möglich sein könnten, Interesse an den leistungsstarken Nvidia-H200-Chips signalisiert. Dies ist der erste deutliche Hinweis darauf, dass führende chinesische Plattformen wieder in das Nvidia-Ökosystem zurückkehren wollen – ein zentraler Punkt für jede fundierte Nvidia Prognose. ► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA Enorme Nachfrage trifft auf knappe Versorgung Beide Unternehmen bereiten große Bestellungen vor, abhängig von Pekings endgültiger Genehmigung. Gleichzeitig äußern sie Bedenken hinsichtlich der sehr eingeschränkten Verfügbarkeit. Nvidia priorisiert weiterhin die Blackwell-Generation sowie die kommende Rubin-Linie, wodurch die Produktion des H200 stark limitiert bleibt. Der H200 bietet nahezu die sechsfache Leistung des zuvor erlaubten H20 – ein technologischer Sprung, der das Kräfteverhältnis im chinesischen Markt für KI-Training neu definiert. Da heimische Chips bei Training-Workloads weiterhin zurückliegen, bleibt Nvidia trotz politischer Risiken strategisch unverzichtbar. Regulatorische Unsicherheiten beeinflussen Nvidia Prognose Peking hat bislang nicht offiziell auf das Export-Signal reagiert. Kürzliche Einschränkungen beim Kauf von Nvidia-Chips durch staatlich unterstützte Rechenzentren und große Technologiekonzerne schaffen zusätzliche Unsicherheiten, die auch Börse Aktuell und Analysten genau beobachten. Regulierungsbehörden haben Alibaba, ByteDance und Tencent angewiesen, ihren potenziellen H200-Bedarf zu evaluieren. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet. Graue Märkte zeigen akute Nachfrage Trotz politischer Kontrollen sollen sowohl Universitäten als auch sicherheitsnahe Institutionen in China versucht haben, H200-Einheiten über inoffizielle Kanäle zu beschaffen. Dies unterstreicht den akuten Bedarf an Hochleistungsrechnern und wirkt sich unmittelbar auf jede kurzfristige Nvidia Prognose aus. Auswirkungen auf den Aktienmarkt – Börse Aktuell im Überblick Marktbeobachter rechnen damit, dass chinesische Tech-Konzerne H200-Einheiten diskret einkaufen werden. Führende KI-Modelle in China sind weiterhin auf Nvidia-Hardware angewiesen, während der Wettbewerbsdruck gegenüber Huawei und Cambricon hoch bleibt. Nvidias Lieferkette bleibt jedoch angespannt. Die geringe Produktionskapazität des H200 könnte den kurzfristigen Umsatz begrenzen – selbst wenn China wieder als Absatzmarkt öffnet. Diese Faktoren bestimmen aktuell die Stimmung an der Börse und beeinflussen, wie Analysten die Nvidia Prognose bewerten. Das chinesische Außenministerium äußerte sich neutral und betonte die Bedeutung einer kooperativen Beziehung zu den USA, ohne weitere Kommentare abzugeben. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

