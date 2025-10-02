DAX Gewinner am Mittwoch: Merck Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Die Merck Aktie war am 01.10.2025 der klare Gewinner im DAX heute: Mit einem Kursplus von +10,05 % setzte sich das Papier an die Spitze des Index. Nach einer langen Phase der Schwäche zeigt sich nun eine charttechnische Erholung. Doch die Frage bleibt: Sollte man die Merck Aktie jetzt kaufen oder bleibt Vorsicht angebracht? ► Merck ISIN: DE0006599905 | WKN: 659990 | Ticker: MRK.DE ✅ Drei Key Takeaways 📈 Starker Anstieg im DAX heute Tagesgewinn: +10,05 % per Xetra-Schluss

Bester Performer im DAX heute , vor Bayer (+4,99 %) und Siemens Energy (+4,76 %)

Kurssprung durch lange grüne Tageskerze – kurzfristig bullische Signale 📊 Charttechnik zeigt Chancen & Risiken Aktie notiert über SMA50 (109,45 €) – erstes bullisches Signal

Nächstes Ziel: SMA200 bei 122,28 € , darüber Trendwende möglich

Widerstände bei 127,20 € und 146,55 € (Gap-Close) ⚠️ Risiken bleiben bestehen Scheitert die Bestätigung des Anstiegs, drohen Rücksetzer bis zur SMA50

Darunter bietet die SMA20 (108,90 €) Unterstützung

📊 Fundamentaldaten zur Merck Aktie Kennzahl Wert (Stand 01.10.2025) Tagesgewinn +10,05 % SMA20 108,90 € SMA50 109,45 € SMA200 122,28 € Chart-Prognose Daily neutral Chart-Prognose 4h bullisch Merck Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Merck Aktie – DAX heute mit Top-Performer Die Merck Aktie konnte im DAX heute ein starkes Lebenszeichen senden. Der Anstieg über die SMA50 eröffnet die Chance auf eine Erholung bis zur SMA200 und darüber hinaus. Doch Anleger sollten Vorsicht walten lassen: Nur eine Bestätigung des Anstiegs könnte den Weg Richtung 127–146 € freimachen. Wer die Aktie auf die Watchlist setzt, kann bei klarer Trendbestätigung über einen Einstieg nachdenken. Merck Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

