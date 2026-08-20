Qiagen Aktie im Chartcheck: DAX Gewinner im Aufwind | Analyse

Das Wichtigste in Kürze Tagesgewinner im DAX: Die Qiagen Aktie

Die Entscheidender Chartausbruch

Prognose & Schlüsselmarken

Per Xetra-Schluss notierten gestern (19.08.2026) 23 Aktien im Plus, während 17 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte dabei die Qiagen Aktie an, die sich um 2,04 % verteuerte. Symrise gewann 1,58 %, Scout24 legte um 1,44 % zu. ► Qiagen WKN: A400D5 | ISIN: NL0015001WM6 | Ticker: QGEN 🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways Tagesgewinner im DAX: Die Qiagen Aktie schloss am 19.08.2026 mit einem Plus von 2,04 % als stärkster Wert unter den DAX Gewinnern .

Die schloss am 19.08.2026 mit einem Plus von 2,04 % als stärkster Wert unter den . Entscheidender Chartausbruch: Der Kurs konnte sich über die wichtige Durchschnittslinie SMA200 (36,75 EUR) schieben; eine Bestätigung nach oben könnte das offene Gap bei 38,99 EUR schließen und den Weg Richtung 42,00 EUR ebnen.

Der Kurs konnte sich über die wichtige Durchschnittslinie SMA200 (36,75 EUR) schieben; eine Bestätigung nach oben könnte das offene Gap bei 38,99 EUR schließen und den Weg Richtung 42,00 EUR ebnen. Prognose & Schlüsselmarken: Die Gesamteinschätzung ist neutral bis bullisch mit Tagesprognose nach oben, wobei wichtige Unterstützungen im Bereich von 36,75 EUR bis 37,18 EUR den Kurs nach unten absichern. Qiagen Aktie als Tagesgewinner im DAX Die Qiagen Aktie (QIA) verzeichnete am Mittwoch per Xetra-Schluss ein Plus von 2,04 % und war damit die Aktie mit dem größten Tagesgewinn im DAX. Chartcheck – Betrachtung im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Bis Mitte Januar bewegte sich die Qiagen Aktie in einer Seitwärtsbox, die schließlich mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung nach oben aufgelöst wurde. Das anschließende Jahreshoch bei 57,77 EUR nutzten Anleger jedoch direkt für Gewinnmitnahmen. Im weiteren Handelsverlauf kannten die Notierungen nur eine Richtung: abwärts. Erst Mitte Mai fand das Papier im Bereich der 32,00-EUR-Marke einen Boden und startete eine Erholung. Nachdem der Kurs über die SMA20 (aktuell bei 36,78 EUR) stieg, schob er sich bis an die SMA50 (aktuell bei 35,26 EUR). Hier tat sich der Wertzuwachs zunächst schwer: Die SMA50 stützte zwar den Kurs, doch erst Mitte Juni reichte die Kraft für einen Ausbruch in Richtung der SMA200 (aktuell bei 36,75 EUR). Über mehrere Wochen hinweg erwies sich die SMA200 als hürdenreicher Widerstand, während die SMA20 immer wieder als Stabilisator diente. Gestern gelang der Qiagen Aktie der Sprung über die SMA200. Nun muss sich der Kurs zeitnah nach oben von dieser Linie lösen: Bullisches Szenario: Ein erneuter grüner Handelstag könnte das offene Gap bei 38,99 EUR schließen. Ein bestätigter Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke würde das Chartbild nachhaltig aufhellen und den Weg in Richtung der 42,00-EUR-Marke ebnen.

Ein erneuter grüner Handelstag könnte das offene Gap bei 38,99 EUR schließen. Ein bestätigter Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke würde das Chartbild nachhaltig aufhellen und den Weg in Richtung der 42,00-EUR-Marke ebnen. Bärisches Szenario: Wird der gestrige Tagesschluss heute nicht bestätigt und rutscht der Kurs unter die SMA20/SMA200 ab, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer in Richtung der SMA50. Je öfter die Aktie an der SMA200 scheitert, desto höher wird das Risiko einer Korrektur.

Wird der gestrige Tagesschluss heute nicht bestätigt und rutscht der Kurs unter die SMA20/SMA200 ab, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer in Richtung der SMA50. Je öfter die Aktie an der SMA200 scheitert, desto höher wird das Risiko einer Korrektur. Übergeordnete Einschätzung Tageschart (Daily): Neutral / Bullisch YouTube Trading Videos Chartcheck – Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart wird deutlich, dass sich die Qiagen Aktie in den letzten Handelswochen an der SMA50 (aktuell bei 36,85 EUR) sowie der SMA20 (aktuell bei 37,18 EUR) nach oben schieben konnte. Rücksetzer stabilisierten sich jeweils im Bereich dieser beiden Durchschnittslinien. Ein verbindlicher Ausbruch nach oben steht auf dieser Zeitebene allerdings noch aus. Etabliert sich das Papier nachhaltig über der SMA20 und läuft dynamisch in Richtung des offenen Gaps, hellt sich das Chartbild weiter auf.

Fällt der Kurs hingegen unter die SMA50 und verliert den Kontakt nach oben, trübt sich das Bild ein. Dies könnte weitere Schwäche bis hin zur SMA200 (aktuell bei 34,14 EUR) nach sich ziehen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Neutral / Bullisch

Neutral / Bullisch Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Marken im Überblick Widerstände (EUR) Unterstützungen (EUR) 38,99 (Gap) 37,18 40,82 (Gap) 37,17 42,06 37,01 43,34 (Gap) 36,85 43,53 36,78 46,57 (Gap) 36,75 36,60 35,26 34,49 34,14 32,89 DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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