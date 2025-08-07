KEY TAKEAWAYS Wird die SMA20 aufgegeben, so wäre der Fokus wieder auf die Unterseite zu richten. Abhängig von der Dynamik der Abgaben könnte es wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen. ► Vonovia WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker: VNA 📈 Vonovia Aktie mit größtem Tagesgewinn im DAX Am Mittwoch, dem 06.08.2025, zählte die Vonovia Aktie zu den stärksten Performern im DAX. Mit einem Kursanstieg von 3,47 % per Xetra-Schluss war sie der Top-DAX Gewinner des Tages. Ebenfalls im Plus: die Deutsche Bank (+2,62 %) und Porsche VZ (+2,03 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🔍 Technische Analyse – Vonovia Aktie im Fokus 📊 Tageschart (Daily): Aufwärtsschub, aber Widerstand bleibt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Rücksetzer zu Jahresbeginn pendelte die Vonovia Aktie lange Zeit in einer engen Seitwärtsrange um die 25–30 EUR. Die jüngste Erholung führte den Kurs wieder an die SMA200 (28,75 EUR) und SMA50 (28,74 EUR) heran – ein kritischer Widerstand, der bereits in den letzten Monaten als Deckel fungierte. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken bleibt abzuwarten. Scheitert der Ausbruch, könnte die SMA20 (27,93 EUR) als kurzfristige Unterstützung dienen. Ein Bruch darunter hätte ein mögliches Gap-Close bei 27,42 EUR zur Folge. 📌 Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral ⏱️ 4-Stunden-Chart (4h): Technisch bullisch mit Chancen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart konnte sich das Papier über die SMA200 (28,84 EUR) schieben, ohne sich klar davon zu lösen. Nach einem Rücksetzer unter alle gleitenden Durchschnitte konnte sich die Aktie mit einem dynamischen Gap Up über die SMA50 (27,82 EUR) zurückkämpfen. Die nächsten Schritte sind entscheidend: Bullisches Szenario: Etablierung über der SMA200 → mögliches Ziel: 30 EUR

Bärisches Szenario: Rückfall unter die SMA20 → Gefahr neuer Jahrestiefs 📌 Übergeordnete Einschätzung 4h: bullisch / neutral

📈 Tagesprognose: aufwärts 🔐 Unterstützungen & Widerstände – Vonovia Aktie Widerstände Unterstützungen 28,74 EUR 27,97 EUR 28,75 EUR 27,93 EUR 28,84 EUR 27,82 EUR 30,65 EUR 27,74 EUR 32,02 EUR 27,44 EUR 32,90 EUR 27,42 EUR (GAP) 27,40 EUR 24,08 EUR Fazit: Vonovia Aktie bleibt ein spannender DAX Gewinner Die Vonovia Aktie zeigt sich nach einer schwierigen Phase technisch verbessert und führt die Liste der DAX Gewinner am 06.08.2025 an. Anleger sollten die Entwicklungen an der SMA200 im Auge behalten – ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte frischen Schwung in die Aktie bringen. Sollte das Momentum jedoch verpuffen, droht erneut Druck von der Unterseite.

