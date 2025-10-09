DAX Gewinner am Mittwoch: Zalando Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Starke Tagesperformance & technische Stabilisierung

Technische Ausgangslage verbessert sich

Rücksetzer bleiben möglich

Einleitung Die Zalando Aktie war am Mittwoch der größte Gewinner im DAX und legte um 5,07 % zu. Nach einer längeren Schwächephase stabilisiert sich das Papier zunehmend – angetrieben durch technische Erholungssignale und positive Marktstimmung im Einzelhandel. Doch bleibt die Frage: Ist die Zalando Aktie jetzt ein Kauf, oder lauert eine neue Korrektur? ► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL.DE ✅ Drei Key Takeaways 📈 Starke Tagesperformance & technische Stabilisierung Zalando war mit +5,07 % der stärkste DAX-Gewinner.

Nach einer Bodenbildung um 25 EUR zeigt sich wieder Kaufinteresse.

Tageschart signalisiert Entspannung: Schub über die SMA20 (26,47 EUR) könnte die SMA200 (30,02 EUR) ins Visier rücken. 🧭 Technische Ausgangslage verbessert sich Stabilisierung oberhalb der SMA20 und SMA50 liefert bullisches Momentum.

Ein nachhaltiger Schlusskurs über 28,5 EUR (GAP-Bereich) wäre ein positives Zeichen.

Nächste Zielzonen liegen bei 30 EUR und 32,40 EUR – dort wartet entscheidender Widerstand. ⚠️ Rücksetzer bleiben möglich Unterstützung bei 26,5 EUR (SMA20) und 25,1 EUR (SMA50) bleibt entscheidend.

Bricht die Aktie diese Marken, droht ein Rückfall in den Bereich um 24,5 EUR .

📊 Fundamentaldaten & Charttechnik zur Zalando Aktie Kennzahl Wert / Info Tagesgewinn +5,07 % Kursbereich Support 25–26 EUR Kurzfristiger Widerstand 30 EUR SMA20 / SMA50 / SMA200 26,47 / 25,14 / 30,02 EUR Charttechnischer Ausblick Neutral bis leicht bullisch Zalando Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Zalando Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten? Die Zalando Aktie zeigt nach einem schwierigen Sommer deutliche Erholungstendenzen. Die jüngste Kursstärke deutet auf ein steigendes Käuferinteresse hin. Sollte der Kurs die 30-EUR-Marke überwinden, wäre der Weg für weitere Gewinne frei. Kurzfristig bleibt Geduld gefragt – wer langfristig denkt, könnte Rücksetzer zum Aktien kaufen nutzen. Zalando Aktie Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.