Das Wichtigste in Kürze Zalando Aktie als stärkster DAX-Wert – Momentum nimmt zu

Tageschart: Ausbruch über SMA50 bestätigt

4h-Chart: Bullische Struktur mit klaren Kurszielen

Zalando Aktie im Aufwind – jetzt Aktien kaufen nach dem DAX-Ausbruch? Die Zalando Aktie gehört aktuell zu den stärksten Titeln im DAX. Bereits zum dritten Mal in Folge führte der Online-Modehändler die Liste der DAX Tagesgewinner an. Am 17.12.2025 legte die Aktie per Xetra-Schluss um +2,64 % zu und bestätigte damit einen wichtigen charttechnischen Ausbruch.

Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist die jüngste Stärke ein Signal, um Zalando Aktien zu kaufen – oder droht ein Fehlausbruch? ► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL 🚀 Key Takeaways 📈 1. Zalando Aktie als stärkster DAX-Wert – Momentum nimmt zu Am Mittwoch notierten im DAX 17 Aktien im Plus, doch Zalando stach besonders hervor: +2,64 % Tagesgewinn (Xetra-Schluss)

Mehrfacher Tagesgewinner in Folge

Klarer Outperformer gegenüber dem Gesamtmarkt Diese relative Stärke deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger gezielt Positionen aufbauen. Besonders wichtig: Der Kursgewinn wurde nicht abverkauft, sondern bis zum Handelsende gehalten – ein positives Signal für die kurzfristige Entwicklung der Zalando Aktie. 📊 2. Tageschart: Ausbruch über SMA50 bestätigt Der Blick in den Tageschart zeigt eine deutliche technische Verbesserung: Stabilisierung seit August

Mehrfacher Test der SMA20 (23,29 EUR)

Rückeroberung der SMA50 (24,18 EUR)

Bestätigter Tagesschluss über der SMA50 Damit hat sich das Chartbild spürbar entspannt. Wird dieser Ausbruch im heutigen Handel bestätigt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

➡️ Nächstes technisches Ziel: SMA200 bei 27,49 EUR Ein Scheitern würde hingegen neue Unsicherheit bringen: Schlusskurs unter SMA50 → erste Warnsignale

Schlusskurs unter SMA20 → mögliches Fehlausbruchsszenario ⏱️ 3. 4h-Chart: Bullische Struktur mit klaren Kurszielen Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das Bild aufgehellt: Dynamischer Ausbruch über die SMA200 (24,81 EUR)

Tagesschluss über dieser Linie gelungen

Positive Struktur: neutral bis bullisch Solange sich die Zalando Aktie oberhalb der SMA200 halten kann, bleibt das Aufwärtsszenario intakt.

Mögliche Kursziele: 🎯 26,80 EUR

🎯 28,26 EUR Sollte es jedoch wieder unter die SMA200 gehen, wäre Vorsicht geboten – der jüngste Ausbruch müsste dann kritisch hinterfragt werden. Chartcheck Tageschart – Technische Analyse & Zalando Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Zalando Aktie – Aktien kaufen mit Blick auf den Trendwechsel? Die Zalando Aktie zeigt aktuell klare technische Stärke und zählt zu den stärksten DAX-Werten. Der bestätigte Ausbruch über zentrale gleitende Durchschnitte verbessert die Ausgangslage deutlich. 🟢 Chancen Starkes kurzfristiges Momentum

Bestätigter Ausbruch über SMA50 & SMA200

Klare Kursziele auf der Oberseite

Relative Stärke im DAX 🔴 Risiken Fehlausbruch bei Rückfall unter SMA200

Erhöhte Volatilität im Einzelhandel

Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf Fazit:

