Kakao News: Nachfragekrise belastet Kakao Preis

🍫 Börse aktuell: Kakao Preis unter Druck trotz historisch hoher Niveaus
Der Kakao Preis hat sich an der Börse aktuell deutlich von seinen Rekordständen aus dem Jahr 2024 entfernt. Dennoch bleibt die Lage für die globale Schokoladenindustrie angespannt. Während die Preise stark gefallen sind, zeigt die weltweite Nachfrage strukturelle Schwächen, und Verarbeiter kämpfen weiterhin mit der Profitabilität – vor allem wegen der noch immer sehr teuren Lagerbestände.
► Kakao WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: COCOA
✅ Drei Key Takeaways – Kakao Preis & Börse aktuell
-
📉 Der Kakao Preis ist stark gefallen, bleibt historisch aber hoch.
-
🍫 Nachfragezerstörung belastet Verarbeitung und verhindert schnelle Erholung.
-
Die Elfenbeinküste gerät durch feste Erzeugerpreise unter massiven Druck.
📉 Starke Korrektur: Kakao Preis mehr als halbiert
Seit dem Allzeithoch im Dezember 2024 haben Kakaofutures mehr als 50 % ihres Wertes verloren. Zuletzt nahm die Volatilität erneut zu, unter anderem durch die Neugewichtung von Rohstoffindizes.
-
📉 Tagesverlust zuletzt: über 3 %
-
🔽 Kurzzeitig unter 5.000 USD je Tonne gefallen
-
⏳ Tiefster Stand seit Ende November
Trotz dieser kräftigen Korrektur bleibt der Kakao Preis im historischen Vergleich hoch und liegt deutlich über den Niveaus von vor vier bis fünf Jahren.
🛑 Nachfrageeinbruch belastet Verarbeiter
Der größte Hemmschuh für eine nachhaltige Erholung des Kakao Preises ist die sogenannte Nachfragezerstörung:
-
🍫 Hohe Preise zwangen Verbraucher zu Kaufzurückhaltung
-
🏭 Hersteller änderten Rezepturen:
-
Einsatz günstigerer Ersatzstoffe
-
höherer Anteil an Füllstoffen wie Nüssen
-
🔍 Kakaovermahlung als Nachfrageindikator
Die Verarbeitung (Grindings) zeigt die Schwäche klar:
-
Europa: −3 % YoY (Q4 2025, Schätzung)
-
🌏 Asien: −12 % (stärkster Rückgang)
-
Nordamerika: +1,2 % (neue Verarbeitungsanlagen)
📅 Die europäischen Daten werden am 15. Januar, die US-Zahlen am selben Tag nachmittags (MEZ) veröffentlicht, Asien folgt am 16. Januar. Der Markt scheint die schwachen Zahlen bereits einzupreisen.
Experten berichten, dass die Verarbeitungsmargen in Europa bereits im August unter die Gewinnschwelle fielen und im Dezember historische Tiefstände erreichten – mit negativen Folgen für Investitionen und Produktionsauslastung.
Krise im Ursprungsland: Elfenbeinküste unter Druck
Der Preisverfall in New York und London hat ernste Konsequenzen für den weltweit größten Produzenten, die Elfenbeinküste:
-
🌾 Mindestabnahmepreis: 2.800 CFA-Franc/kg (ca. 4,97 USD)
-
📉 Internationale Preise nahe 5.000 USD/Tonne
-
💸 Margen der Exporteure praktisch ausgelöscht
-
🚢 Liquiditätsprobleme & Stau in Häfen
Händler fordern staatliche Unterstützung oder Steuererleichterungen. Die Regulierungsbehörde CCC lehnt jedoch eine Senkung des Erzeugerpreises kategorisch ab.
🛒 Wann kommen niedrigere Schokoladenpreise im Handel an?
Trotz des starken Rückgangs beim Kakao Preis müssen Verbraucher geduldig bleiben:
-
📦 Die meisten Bohnen aus Q4 2025 wurden vor dem Preissturz gekauft
-
🕒 Preisentlastung im Einzelhandel wird frühestens in der zweiten Hälfte 2026 erwartet
Zudem gilt es als unwahrscheinlich, dass die extrem niedrigen Preise aus der Pandemiezeit zurückkehren.
📊 Technischer Ausblick: Wichtige Marken im Blick
-
📉 Rückgang in Richtung 5.000 USD hat eine mögliche inverse SKS-Formation negiert
-
🔄 Hält der Preis über den November-Tiefs, könnte sich ein Doppelboden ausbilden
-
🎯 Mögliche Nackenlinie: ca. 6.300 USD
Schwache Verarbeitungsdaten könnten – paradoxerweise – erneut als konträrer Impuls wirken, ähnlich wie im Oktober, als es innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends zu einer temporären Erholung kam.
🧾 Fazit: Kakao Markt bleibt angespannt
Der Kakao Preis befindet sich an der Börse aktuell in einer komplexen Phase: Auf der einen Seite massive Preisverluste, auf der anderen strukturelle Nachfrageschwäche und wirtschaftlicher Druck entlang der gesamten Lieferkette. Eine nachhaltige Erholung ist kurzfristig nicht in Sicht – erst wenn Nachfrage, Margen und Lagerbestände wieder ins Gleichgewicht kommen, dürfte sich der Markt stabilisieren.
Kakao Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
