📉 Börse aktuell: S&P 500 Index unter Druck nach Fed-Signalen Die Börse aktuell steht deutlich unter dem Eindruck restriktiver Aussagen von Vertretern der US-Notenbank (Fed). Trotz einer weiterhin robusten US-Wirtschaft betonten mehrere Fed-Vertreter, dass die Inflation nach wie vor zu hoch sei. Gleichzeitig sorgten überraschend starke Einzelhandelsumsätze und Produzentenpreisdaten (PPI) für zusätzlichen Gegenwind, da sie die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen dämpfen. Der S&P 500 Index reagierte mit deutlichen Kursverlusten. ► S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500 ✅ Drei Key Takeaways – S&P 500 Index & Börse aktuell 🏦 Die Fed signalisiert klar: Inflation bleibt das Hauptproblem, Zinssenkungen sind nicht dringend. 📊 Starke Einzelhandels- und PPI-Daten erhöhen den Inflationsdruck und belasten Aktien. 📉 Der S&P 500 Index zeigt ein bearishes technisches Signal mit erhöhtem Korrekturrisiko. 🏦 Fed-Kommentare: Zinssenkungen rücken in die Ferne Die heutigen Aussagen hochrangiger Fed-Vertreter unterstrichen den restriktiven geldpolitischen Kurs: 🗣️ Neel Kashkari Inflation bewegt sich zwar in die richtige Richtung, ist aber weiterhin zu hoch

Warnung vor einer „K-förmigen Erholung“ , bei der soziale Gruppen sehr unterschiedlich profitieren

Arbeitsmarkt zeigt erste Abkühlungstendenzen 🗣️ Raphael Bostic Bezeichnet Inflation als das zentrale Problem

Teuerung liegt noch deutlich über dem 2%-Ziel 🗣️ Stephen Miran Sieht Deregulierung als Chance für Wachstum ohne Inflationsdruck

Hält weitere Zinssenkungen im Jahresverlauf weiterhin für möglich In der Summe signalisieren diese Aussagen jedoch klar: Die Fed hat es nicht eilig, die Zinsen zu senken – ein negatives Signal für die Börse aktuell. 🧾 Makrodaten: Einzelhandel & PPI überraschen positiv Zusätzlichen Druck auf den S&P 500 Index brachten die Konjunkturdaten: 🛒 Einzelhandelsumsätze : über Erwartungen

🏭 PPI-Inflation: ebenfalls stärker als prognostiziert ➡️ Diese Daten sprechen für eine anhaltend starke Nachfrage, erhöhen aber zugleich das Risiko, dass sich der Inflationsdruck länger hält als erhofft. 🏦 Bankensektor schwächelt – Belastung für den Markt Obwohl eine starke Wirtschaft grundsätzlich positiv für Unternehmensgewinne ist, enttäuscht der Bankensektor: 📉 JPMorgan : Gewinnrückgang (bereits am Vortag)

📉 Bank of America : −5 %

📉 Citigroup: −4 % Die schwache Performance der Finanzwerte verstärkt den Abwärtsdruck auf den S&P 500 Index. 📐 Technische Analyse: S&P 500 bricht nach unten aus Aus technischer Sicht verschärft sich die Lage deutlich: 📉 Der US500 fällt mehr als 1 % unter die Marke von 7.000 Punkten

🔻 Ausbruch nach unten aus dem aufsteigenden Trendkanal

❌ Bruch der 38,2 %-Fibonacci-Marke bei ca. 6.930 Punkten 🔑 Wichtige Unterstützungen 🧲 Bereich knapp über 6.900 Punkten

Unterstützt durch: 50 %-Fibonacci-Retracement frühere Korrekturzone im übergeordneten Aufwärtstrend

Die Börse aktuell steht vor einer schwierigen Phase. Der S&P 500 Index leidet unter der Kombination aus hartnäckiger Inflation, restriktiver Fed-Rhetorik und schwachen Bankaktien. Solange sich keine klare Entspannung bei den Preisdaten abzeichnet, bleibt das Risiko weiterer Korrekturen erhöht. Für Anleger rücken Risikomanagement und die Beobachtung zentraler Unterstützungszonen in den Fokus. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

