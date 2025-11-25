Bayer Prognose: DAX Gewinner mit starkem Ausbruch – Analyse vom 24.11.2025

Das Wichtigste in Kürze Bayer war klarer DAX Gewinner

Bullische Bayer Prognose

Nächste Ziele liegen bei 31,72 EUR und 35,76 EUR

Die Aktie konnte sich, nachdem das Jahrestief (18,60 EUR) formatiert war, wieder deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hat sich übergeordnet bis Ende Juli fortgesetzt. Das Wertpapier ist dann in eine Seitwärtsbox geschwenkt. Mit dem dynamische GAP up ging es gestern aus dieser Box nach Norden. ► Qiagen WKN: A400D5 | ISIN: NL0015001WM6 | Ticker: QGEN ✅ Drei Key Takeaways Bayer war klarer DAX Gewinner und legte am 24.11.2025 mit +9,77 % am stärksten im Index zu.

Bullische Bayer Prognose : Der Ausbruch über die 30-EUR-Marke und der Schlusskurs darüber bestätigen eine technische Trendwende.

Nächste Ziele liegen bei 31,72 EUR und 35,76 EUR, während Rücksetzer durch SMA20/SMA50 sowie ein GAP bei 27,88 EUR unterstützt werden könnten. Am 24.11.2025 schlossen im Xetra-Handel 23 der 40 DAX-Aktien im Plus, während 17 Titel Verluste verzeichneten. Klarer DAX Gewinner des Tages war Bayer, gefolgt von Siemens Energy und Infineon. 🥇 DAX Gewinner – Bayer mit +9,77 % Tagesgewinn Die Bayer Aktie (BAYN) stieg im Xetra-Schlusskurs um 9,77 % und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages. Der deutliche Kursanstieg verändert auch die kurzfristige und mittelfristige Bayer Prognose. 📈 Chartcheck Tageschart – Bayer Prognose Daily Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Aktie erholte sich nach dem Jahrestief bei 18,60 EUR deutlich und lief bis Ende Juli in einer stabilen Aufwärtsbewegung. Anschließend bildete sich eine Seitwärtsbox, die gestern per GAP-Up bullisch verlassen wurde. Im Chart ist klar erkennbar, dass sich der Kurs entlang der SMA20 (27,48 EUR) nach oben schieben konnte. Wurde diese Linie unterschritten, bot die SMA50 (27,62 EUR) Unterstützung. Seit August bewegt sich die Bayer Aktie zwischen diesen Durchschnittslinien seitwärts. Erst der gestrige Handelstag brachte den dynamischen Ausbruch über die 30-EUR-Marke, inklusive Tagesschluss darüber – ein klares bullisches Signal für die Bayer Prognose. 🔮 Ausblick Daily – bullische Bayer Prognose Bestätigung des Tagesschlusses könnte einen Angriff auf das GAP bei 31,72 EUR auslösen.

Ein Schlusskurs darüber würde die Chance erhöhen, dass der Kurs die 35,76 EUR ansteuert. Sollte der gestrige Ausbruch nicht bestätigt werden: Abwärtsbewegung mit Ziel GAP-Close bei 27,88 EUR .

Unterhalb davon bieten SMA50 und SMA20 weitere Unterstützungen. Übergeordnete Bayer Prognose Daily: bullisch ⏱ Chartcheck 4-Stunden-Chart – Bayer Prognose 4h Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart lief die Aktie längere Zeit seitwärts an der SMA20 (27,95 EUR) und SMA50 (27,47 EUR).

Der Ausbruch Anfang Oktober führte zunächst zu Gewinnmitnahmen, danach kehrte die Aktie zurück in den Bereich der gleitenden Durchschnitte. Mehrere Versuche, sich über die SMA50 zu schieben, scheiterten – bis gestern der klare Ausbruch nach Norden gelang. 🔮 Ausblick 4h – bullische Bayer Prognose Solange die Aktie über der SMA20 bleibt, ist die bullische Struktur intakt.

Denkbare Ziele auf der Oberseite entsprechen den im Daily-Chart genannten Marken.

Rücksetzer könnten an SMA20, SMA200 oder durch ein GAP-Close aufgefangen werden. Übergeordnete Einschätzung 4h Chart: bullisch 📅 Unsere Tagesprognose: aufwärts Die Kombination aus GAP-Up, Trendlinien-Breakout und Momentum spricht für weitere Stärke. 📊 Wichtige Bayer Marken – Widerstände & Unterstützungen Widerstände 31,03 EUR

31,72 EUR (GAP)

35,76 EUR

40,64 EUR (GAP) Unterstützungen 28,76

27,95

27,90

27,88 (GAP)

27,72

27,61

27,48

27,47

27,45

25,71

25,39

24,26

