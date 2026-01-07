Nasdaq Prognose & Analyse 07.01.2026 – Bullisches Chartbild, Chancen bis 26.000 Punkte

- Bullisches Chartbild auf mehreren Zeitebenen
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.514 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst vergleichsweise dynamisch nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärtslaufen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels waren die Tagesverluste kompensiert. Kaufdruck führte den Index zunächst über die 25.600 Punkte-Marke. Nach einem deutlichen Rücksetzer am späten Nachmittag konnte sich der Nasdaq fangen und wieder aufwärts an ein neues Tageshoch laufen. Der Nasdaq ging im Bereich dieses Hochs aus dem Tageshandel.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🚀 Key Takeaways
-
Technisch neutrales Gesamtbild mit leichter Aufwärtstendenz
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt das Chartbild neutral. Die Stabilisierung oberhalb der SMA20 und SMA200 spricht jedoch für eine kurzfristig leicht bullische Tendenz, solange der Nasdaq über 25.514 Punkten notiert.
-
SMA200 als zentrale Entscheidungsmarke
Die SMA200 im Stundenchart ist der maßgebliche Trigger für die weitere Richtung. Ein dynamischer Ausbruch darüber eröffnet Aufwärtspotenzial bis 25.840/60 Punkte, während ein erneutes Scheitern Rücksetzer bis zur SMA50 bzw. SMA20 begünstigt.
-
Seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Nasdaq Prognose mit 60 % Bull-Wahrscheinlichkeit
Für den heutigen Handel wird eine Tagesrange zwischen 25.413 und 25.750 Punkten erwartet. Das bullische Szenario überwiegt mit 60 %, bleibt jedoch an eine stabile Kursentwicklung oberhalb der Schlüsselmarken gebunden.
Marktdaten im Überblick
|Kennzahl
|06.01.
|05.01.
|Tageshoch
|25.681
|25.548
|Tagestief
|25.372
|25.297
|Tagesschluss
|25.658
|25.428
|Tagesrange (Punkte)*
|309
|251
* Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr
Quelle: Eigenanalyse (xStation5)
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA200 (aktuell 25.528 Punkte). Im weiteren Verlauf setzte der Index zunächst unter die SMA20 (25.605 Punkte) bis an die SMA50 (25.497 Punkte) zurück, um dort eine Stabilisierung auszubilden.
Anschließend ging es wieder über die SMA20 und am Nachmittag dynamisch über die SMA200. Der Rücksetzer am frühen Abend konnte sich im Bereich der SMA200 stabilisieren und aufwärts drehen. Zum Tagesschluss etablierte sich der Nasdaq klar über der SMA20.
Bewertung Stundenchart
Das kurzfristige Chartbild hat sich bullisch aufgehellt.
Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 notiert, könnte sich die Erholungsbewegung fortsetzen.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
-
25.840 / 25.860 Punkte
-
darüber Perspektive bis 26.000 Punkte und in Richtung Allzeithoch
Unterstützungen bei Rücksetzern:
-
SMA20
-
darunter SMA200 als zentrale Auffangzone
Einschätzung kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster fiel der Nasdaq zunächst unter die SMA20 (25.477 Punkte) und stabilisierte sich am 23,6 %-Retracement. In den Folgetagen setzte sich die Schwäche bis in den Bereich der SMA200 (25.305 Punkte) fort.
Zum Wochenbeginn gelang jedoch eine klare Erholung:
-
Rücklauf über SMA200 und SMA20
-
anschließender Anstieg über die SMA50 (25.530 Punkte)
-
Etablierung über dieser Durchschnittslinie
Bewertung 4h-Chart
Auch das übergeordnete Chartbild hat sich deutlich aufgehellt.
Solange sich der Nasdaq über der SMA50 halten kann, bleibt die bullische Nasdaq Prognose intakt.
Oberseite:
-
Anlaufziele wie im Stundenchart beschrieben
-
darüber 26.000 Punkte als zentrales Ziel
Unterstützungen:
-
SMA50
-
23,6 %-Retracement
-
SMA20
Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 wäre als Fehlausbruch zu werten.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch
Nasdaq Prognose für heute – Ausblick & Trading-Setups
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.614 Punkten und damit rund 100 Punkte höher als am Vortag.
Long-Szenario
Kann sich der Index über 25.614 Punkten halten, ergeben sich folgende Anlaufziele:
25.628/30 → 25.644/46 → 25.660/62 → 25.678/80 → 25.697/99 →
25.715/17 → 25.732/34 → 25.750/50 → 25.769/71 →
25.786/88 → 25.807/09
Über 25.807/09 Punkten:
25.825/27 → 25.844/46 → 25.863/65 → 25.880/82 →
25.895/97 → 25.911/13 → 25.927/29 → 25.950/52 →
25.966/68 → 25.983/85
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der 25.614-Punkte-Marke, könnten folgende Abwärtsziele relevant werden:
25.604/02 → 25.585/83 → 25.569/67 → 25.549/47 →
25.533/31 → 25.517/15 → 25.498/96 → 25.480/78 →
25.463/61 → 25.448/46 → 25.430/28 → 25.415/13
Unter 25.415/13 Punkten:
25.399/97 → 25.381/79 → 25.359/57 → 25.343/41 →
25.329/27 → 25.312/10 → 25.292/90 → 25.276/74 →
25.260/58 → 25.244/42 → 25.222/20 → 25.206/04 →
25.188/86 → 25.173/71 → 25.157/55 → 25.139/37
Wichtige Unterstützungen und Widerstände
Nasdaq Widerstände
-
25.657
-
25.711 / 25.735 / 25.754
-
25.841
-
26.025 / 26.049
Nasdaq Unterstützungen
-
25.605
-
25.530 / 25.528
-
25.497
-
25.305
-
25.098 / 25.035
-
24.972
Zusammenfassung & Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
Die erwartete Tagesrange liegt bei:
25.734 / 25.882 Punkten bis 25.583 / 25.461 Punkten
Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag.
EILMELDUNG: Nasdaq steigt nach niedrigeren NFP-Zahlen
